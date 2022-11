Coupe du monde : obliger l’Arabie saoudite à vendre de la bière si elle remporte l’appel d’offres pour 2030 “serait islamophobe”, selon le ministre | Nouvelles du monde

Le ministre saoudien des Sports a déclaré à Sky News qu’il serait islamophobe d’être contraint par la FIFA de vendre de l’alcool si une Coupe du monde était organisée dans le pays.

Une candidature ambitieuse pour le tournoi 2030 est explorée par le Saoudiens – conjointement avec Grèce et Egypte – et ils n’ont pas été dissuadés par la examen minutieux des droits de l’homme auxquels sont confrontés les hôtes actuels du Qatar.

Même s’il y a de l’alcool dans certains bars de Doha, les assurances qu’il pourrait être vendu dans les stades de la Coupe du monde ont été effectivement abandonnées par le Qatar juste avant le tournoi qui débute la semaine dernière.

L’Arabie saoudite est complètement sèche, ce qui, selon elle, ne devrait pas être un obstacle à l’organisation d’une Coupe du monde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait islamophobe d’imposer des exigences en matière d’alcool à un tournoi, le ministre saoudien des sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, a déclaré à Sky News : “Oui, car la Coupe du monde est pour tout le monde”.

Il a ajouté: “Si vous êtes contre cela, et que vous ne pensez pas que vous allez profiter de votre temps à venir, et que vous ne pouvez pas respecter cette règle, alors ne venez pas. C’est aussi simple que cela.”

Tout en disant que les Saoudiens “travaillent vers un avenir meilleur” après avoir été critiqués pour les droits de l’homme, aucune réforme spécifique n’a été proposée.

L’Arabie saoudite surprend l’Argentine en match d’ouverture du groupe de la Coupe du monde

Les fans saoudiens sont au pays des rêves depuis qu’ils ont vu leur équipe battre l’Argentine au Qatar



“L’Arabie saoudite a beaucoup changé”

L’assassinat par des responsables saoudiens d’un journaliste Jamal Khashoggi au consulat du royaume en 2018 a contribué à des groupes de défense des droits opposés à l’achat de Newcastle United par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite.

Le fonds souverain saoudien est dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Selon les conclusions des services de renseignement américains, il a approuvé le meurtre de M. Khashoggi, mais il continue de nier toute implication.

Les restes du chroniqueur du Washington Post n’ont jamais été retrouvés, ce qui soulève des questions permanentes sur la capacité de l’Arabie saoudite à jouer un rôle de premier plan dans le sport.

“Tout le monde a été horrifié par ce qui s’est passé et tout le monde l’a condamné dans le royaume”, a déclaré le prince Abdulaziz.

“Ce que le gouvernement a fait en Arabie saoudite, ils ont pris des mesures pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.”

Il a ajouté: “Nous savons que l’Arabie saoudite a également beaucoup changé depuis quelques années.

“Nous savons que nous nous tournons vers l’avenir.”

Le rachat de Newcastle “une honte pour le football anglais”

Les fans de Newcastle United célèbrent la prise de contrôle du club par les Saoudiens



“Les fans LGBT sont les bienvenus – mais nous avons des règles”

Une candidature à la Coupe du monde pourrait voir l’Arabie saoudite enfreindre les exigences de la FIFA de ne pas discriminer les homosexuels – changements introduits dans les retombées de la Coupe du monde 2030 au Qatar malgré ses lois anti-LGBT.

“Ils sont les bienvenus”, a déclaré le prince Abdulaziz lors de l’entretien à Doha.

“Je suis sûr qu’ils sont venus à certains de nos événements. Nous ne nous demandons pas : ‘Êtes-vous gay ou hétéro ?’ Tout le monde est le bienvenu. Il y a des règles que tout le monde respecte.

Quelles sont les règles?

Il a répondu: “Il y a des règles que tout le monde respecte concernant notre culture et comment ils doivent se conformer à la culture que nous avons.

“Ainsi, même les hommes et les femmes – ils ne peuvent pas montrer d’affection dans les lieux publics, etc. Et c’est une réglementation que nous avons que nous devons respecter. Et nous devons respecter la culture.”

Quelles sont les lois qatariennes sur l’homosexualité ?

Blinken sur la règle “concernant” le brassard de la FIFA



Les femmes auront-elles jamais les mêmes droits ?

Les femmes ont acquis plus de droits en Arabie saoudite ces dernières années – et une équipe nationale féminine a débuté cette année. Mais les femmes sont toujours confrontées à la discrimination, notamment en exigeant l’approbation d’un tuteur masculin pour se marier.

Les femmes peuvent-elles jamais espérer l’égalité des droits avec les hommes en Arabie saoudite ?

“Cela dépend de ce que vous entendez par égalité des droits”, a répondu le prince Abdulaziz. “S’il s’agit d’un problème social qui doit être résolu, il le sera en Arabie saoudite.”

L’égalité des droits, c’est avoir les mêmes droits, souligne-t-on.

Il a répondu : « Les femmes ont-elles les mêmes droits en Occident ? En termes de travail, de salaire, etc.

Il existe une législation dans les pays pour s’assurer qu’ils devraient avoir.

“Peut-être dans certains pays, dans certains pays différents”, a-t-il poursuivi. “C’est un problème pour les gens du pays. Je ne pense pas que vous l’accepteriez si je venais vous dire, vous devez faire 123, sinon nous ne traiterons pas avec vous.”

La police qatarienne confond le drapeau d’un journaliste avec une bannière LGBTQ

“Tout le monde est content”: les fans saoudiens réagissent



Les Saoudiens “prêts” à accueillir n’importe quel tournoi

Il n’y a eu aucune confirmation d’une candidature pour la Coupe du monde 2030, les pourparlers ayant été précédemment confirmés par des partenaires potentiels, l’Égypte et la Grèce.

L’utilisation de trois pays sur trois continents différents ne devrait pas être un obstacle, a insisté le prince Abdulaziz, surtout si l’on considère les hôtes de la Coupe du monde 2026.

Il a déclaré: “La prochaine Coupe du monde aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique et je pense que le voyage entre eux est en fait plus long que le voyage entre l’Arabie saoudite, la Grèce et l’Égypte.

“Mais je pense que nous avons beaucoup appris en accueillant de nombreux événements dans le passé … et je pense que l’Arabie saoudite sera prête à accueillir n’importe quelle compétition ou championnat international ou important à l’avenir.”