Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela : aperçu de la poule B

Les 16 meilleures équipes masculines du monde entier convergent à Odisha, en Inde, alors que nous comptons à rebours pour les derniers jours avant le début de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023 ! Chaque équipe a pour objectif de devenir championne du monde, mais une seule équipe peut remporter la plus haute distinction à la fin de la Coupe du monde. Le premier obstacle pour les 16 équipes de l’événement se présente sous la forme de leurs adversaires de pool. Gagner la poule donne aux équipes un énorme avantage, car cela mène à une qualification directe pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées deuxième et troisième jouent un tour croisé supplémentaire. Dans l’aperçu d’aujourd’hui, rencontrez les équipes de la poule B et découvrez les styles de jeu uniques qu’elles apporteront à la Coupe du monde.

Belgique

L’ascension de la Belgique du rang européen au sommet du hockey mondial a été l’une des histoires les plus marquantes des deux dernières décennies. Au cours des cinq dernières années, les Red Lions ont remporté tous les titres majeurs proposés, y compris la Coupe du monde (2018), les Jeux olympiques (2021), le Championnat d’Europe (2019) et la FIH Hockey Pro League (2020-21). Il faudrait une personne courageuse pour parier contre eux en défendant avec succès le titre mondial qu’ils ont si mémorablement remporté il y a quatre ans à Bhubaneswar.

L’équipe entraînée par le Néerlandais Michel van den Heuvel comprend certains des meilleurs joueurs du monde, des vainqueurs éprouvés qui ont remporté les plus grands titres sur les plus grandes scènes. En Vincent Vanasch et Loic Van Doren, ils ont deux gardiens de but de classe mondiale, tandis qu’Arthur Van Doren, Victor Wegnez, Felix Denayer, Florent Van Aubel, John-John Dohmen, Alexander Hendrickx, Arthur de Sloover et Tom Boon – les deux derniers tous les deux présélectionnés pour le prix du joueur de l’année FIH Hockey Stars pour 2022 – sont tous des talents extraordinaires. Avec force et profondeur dans chaque département, vous pouvez être sûr que la Belgique sera considérée à juste titre parmi les favoris pour le titre.

Allemagne

Avec quatre médailles d’or olympiques, deux Coupes du monde et huit titres européens, l’Allemagne a une histoire enviable dans le hockey international et, lorsqu’elle est à son meilleur, peu d’équipes peuvent vivre avec. Astucieux sur le plan tactique et techniquement superbe, Die Honamas a l’habitude d’être en forme aux Jeux olympiques et aux Coupes du monde, ce qu’il espère répéter ici à Odisha.

Bien que l’équipe n’ait pas été confirmée au moment d’écrire ces lignes, il y a de nombreux noms que nous espérons voir en action lors de cette Coupe du monde masculine de la FIH. Deux joueurs allemands ont été présélectionnés pour les FIH Hockey Stars Awards pour 2022, l’attaquant Niklas Wellen remportant une nomination pour le prix du meilleur joueur et le gardien Alexander Stadler nominé pour le prix du meilleur gardien de but. Ils sont loin d’être les seules superstars de l’équipe d’Allemagne, avec le brillant attaquant Christopher Rühr, le capitaine Mats Grambusch et l’arme du coin de penalty Gonzalo Peillat – l’homme qui a propulsé l’Argentine vers l’or olympique à Rio 2016 – juste une poignée de joueurs de classe mondiale à la disposition de l’entraîneur-chef Andre Henning.

Japon

Faisant leur première apparition en Coupe du monde masculine de la FIH depuis Mönchengladbach 2006, les Samouraïs japonais seront déterminés à rappeler à tous leurs talents considérables.

Aux Jeux Olympiques retardés de Tokyo 2020, les médaillés d’or des Jeux Asiatiques de 2018 se sont révélés être une unité d’attaque redoutable qui a peut-être été malheureuse d’être éliminée lors de la phase de poule de compétition. L’équipe qui concourt à Odisha est considérablement moins expérimentée que celle qui s’est rendue sur le gazon olympique de Tokyo, avec 11 joueurs ayant moins de 50 sélections et dix athlètes âgés de 18 à 23 ans. Le capitaine de 30 ans, Seren Tanaka, est l’un des six joueurs à avoir dépassé la barre des 100 sélections, aux côtés du gardien Takashi Yoshikawa, Shota Yamada, Masaki Ohashi, Hiromasa Ochiai et Koji Yamasaki, qui ont tous participé à Tokyo 2020.

Le Japon, qui a scellé sa place à cette Coupe du monde masculine de la FIH avec une quatrième place à la Coupe d’Asie masculine 2022, a récemment participé à la Coupe des nations masculine de hockey de la FIH en Afrique du Sud, enregistrant des victoires contre le Canada et le Pakistan en route vers une sixième place. L’équipe est entraînée par Akira Takahashi, qui a représenté le Japon à la Coupe du monde masculine FIH 2002 à Kuala Lumpur, en Malaisie et, chose fascinante, a été entraîneur-chef des Samurais quatre ans plus tard à Mönchengladbach.

Corée

Après avoir échoué à se qualifier pour l’édition 2018, la Corée revient à la Coupe du monde masculine de la FIH grâce à une superbe victoire à la Coupe d’Asie de hockey masculin 2022, où elle a battu la Malaisie en finale de la compétition. Les défenseurs vétérans Jang Jonghyun et Hwang Taeil ont contribué 11 buts au succès de ce titre, scellant la place de la Corée au sommet du hockey international.

L’équipe a été impliquée dans deux compétitions de haut niveau ces derniers mois, la Malaisie prenant une mesure de revanche en battant les Coréens 3-2 en finale de la Coupe Sultan Azlan Shah en novembre. La rivalité Corée-Malaisie s’est poursuivie quelques semaines plus tard lors de la première Coupe des nations de hockey de la FIH, avec le capitaine de 39 ans Namyong Lee sur la feuille de match alors que la Corée enregistrait une superbe victoire 4-0 dans le match pour la médaille de bronze. Alors qu’une médaille de bronze n’était pas suffisante pour que la Corée s’assure une place dans la prochaine édition de la FIH Hockey Pro League, leurs solides performances lors de cette compétition en Afrique du Sud ont fourni de nombreuses preuves que la Corée est une équipe à ne pas sous-estimer.

La 15e édition de l’événement phare de la FIH pour les hommes se jouera du 13 au 29 janvier à Odisha, en Inde. Toutes les informations sur le tournoi sont disponibles sur www.worldcup.hockey.

