Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela : aperçu de la poule A

Les 16 meilleures équipes masculines du monde entier convergent à Odisha, en Inde, alors que nous comptons jusqu’aux derniers jours avant le début de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023. Chaque équipe a pour objectif de devenir championne du monde, mais une seule équipe peut remporter la plus haute distinction à la fin de la Coupe du monde. Le premier obstacle pour les 16 équipes de l’événement se présente sous la forme de leurs adversaires de pool. Gagner la poule donne aux équipes un énorme avantage, car cela mène à une qualification directe pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées deuxième et troisième jouent un tour croisé supplémentaire.

Voici l’aperçu pour les équipes de la poule A :

Argentine

Les champions olympiques de Rio 2016 sont la force la plus puissante du hockey panaméricain, ayant été couronnés champions continentaux à 14 reprises. Avec un style cape et d’épée et une capacité technique incroyable, Los Leones peut rivaliser avec n’importe quelle équipe de la planète. L’équipe est entraînée par l’ancien gardien argentin Mariano Ronconi, qui fera tout ce qu’il peut pour mener son groupe talentueux à un premier titre de Coupe du monde masculin.

Agustin Mazzilli, Lucas Vila et le capitaine de l’équipe Matias Rey – nommé joueur du tournoi alors que son équipe a remporté la victoire lors de la Coupe panaméricaine masculine 2022 à Santiago, au Chili pour sceller leur billet pour cet événement – ​​restent des artistes exceptionnels bien qu’ils soient bien dans la trentaine . L’équipe a enregistré une victoire notable 2-1 contre la Belgique, championne olympique et championne du monde en titre, en novembre, rappelant à point nommé qu’elle peut rivaliser avec les meilleurs du secteur. L’Argentine peut-elle imiter son équipe masculine de football en remportant une Coupe du monde sur le sol asiatique ?

Australie

Les Kookaburras sont l’équipe de hockey masculin la plus remarquable des 30 dernières années, étant restée dans le top quatre du classement mondial de la FIH pendant toute la durée de cette période. Ils ont remporté tous les prix disponibles, y compris les titres olympiques, de la Coupe du monde, de la FIH Hockey Pro League et de la Coupe d’Océanie.

En 2022, l’équipe entraînée par l’ancien attaquant Colin Batch a remporté un septième titre sensationnel aux Jeux du Commonwealth, anéantissant une équipe indienne extrêmement talentueuse 7-0 lors de la finale par épreuve à Birmingham. Nathan Ephraums et Jacob Anderson, ce dernier une réserve itinérante pour cet événement, ont tous deux marqué deux fois avec Blake Govers, Tom Wickham et Flynn Ogilvie ont également marqué des affichages typiquement dévastateurs des brillants Australiens. Une défaite en fusillade contre la Belgique lors du match pour la médaille d’or aux Jeux olympiques retardés de Tokyo 2020 a été douloureuse, mais peut servir de motivation alors que les brillants Australiens partent à la recherche d’un quatrième titre mondial record.

France

En 2018, la France est arrivée à Bhubaneswar pour sa première Coupe du monde masculine de la FIH depuis 28 ans, avec sa dernière apparition à la compétition de 1990 à Lahore, au Pakistan, où elle a terminé septième. Ayant été tirés au sort dans la même poule que les champions olympiques de Rio 2016, l’Argentine, l’Espagne et la Nouvelle-Zélande, beaucoup s’attendaient à ce qu’ils soient dans le premier avion hors de l’Inde. Cependant, après avoir subi une courte défaite contre les Black Sticks, Les Bleus ont obtenu une série de résultats qui les mèneraient jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde. Un match nul avec l’Espagne, mieux classée, a été suivi d’une superbe victoire 5-3 sur l’Argentine, scellant leur place dans les huitièmes de finale de la compétition, où ils ont battu la Chine pour organiser une dernière rencontre avec l’Australie. Bien que les puissants Kookaburras aient mis fin à la magnifique course de la France, ils ont quitté la compétition la tête haute, ayant gagné le respect de tous ceux qui les ont vus en action.

Depuis lors, la France – qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle concourra en tant qu’hôte – n’a cessé de se renforcer. Ils ont participé à l’édition 2021-22 de la FIH Hockey Pro League, enregistrant des victoires contre l’Inde, l’Afrique du Sud et l’Argentine avant de gagner leur billet pour cet événement avec une deuxième place lors de l’événement de qualification européenne à Cardiff, remporté par les hôtes Pays de Galles . Une cinquième place lors de la récente FIH Hockey Men’s Nations Cup South Africa 2022 était peut-être en deçà des attentes, mais avec des joueurs comme l’as du corner Victor Charlet et le talent chevronné Gaspard Baumgarten, la France sera une équipe dangereuse ici à Odisha.

Afrique du Sud

Après sa superbe victoire au titre lors de la récente Coupe des nations masculines de la FIH Hockey, qui lui a valu un billet pour la prochaine édition de l’élite FIH Hockey Pro League, l’Afrique du Sud a toutes les raisons de croire qu’elle peut réaliser de grandes choses ici à Odisha. Les hôtes du tournoi ont terminé en tête du peloton à domicile à Potchefstroom, enregistrant des victoires contre le Pakistan, la France et la Corée avant de remporter une victoire palpitante 4-3 contre l’Irlande – contre laquelle ils avaient perdu plus tôt dans la compétition – lors de la finale de la compétition. L’inspirant capitaine de 23 ans Dayaan Cassiem a marqué deux fois dans le match pour le titre, son jeune frère Mustaphaa inscrivant un coup de pénalité remporté par son grand frère.

Les frères Cassiem, outrageusement doués, sont peut-être les vedettes de cette nouvelle génération extrêmement excitante, mais l’équipe est loin de dépendre d’eux. L’attaquant Tevin Kok se révèle être une source fiable de buts, tandis que le défenseur de 33 ans Jethro Eustice apporte une tête stable et expérimentée à un groupe débordant de jeunesse et de talent.

La 15e édition de l’événement phare de la FIH pour les hommes se jouera du 13 au 29 janvier à Odisha, en Inde.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici