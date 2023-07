Coupe du monde MAINTENANT : Wendie Renard ouvre la voie à la France

La France et le Brésil se sont rencontrés dans un affrontement de poids lourds, mais c’est la France qui est repartie avec trois points dans la victoire 2-1. La France a rapidement pris les devants dans ce match de haute intensité, tandis que l’égalisation de Debinha pour le Brésil en seconde période et la tête victorieuse de Wendie Renard vers la fin ont entraîné une course folle tout au long du match.

L’équipe « World Cup NOW » – Jimmy Conrad, Leslie Osbourne, Heather O’Reilly et Melissa Ortiz – discute du manque de jugement du Brésil sur la défense dans les derniers instants du match alors que Renard a pu charger sans marquer pour marquer un but aussi crucial pour la France.

L’équipe de « World Cup NOW » récapitule la France contre le Brésil

Ortiz: « Quel match nous venons de vivre ! … L’une des choses que j’ai le plus aimées à propos de la France, c’est qu’ils ont utilisé tous les coups de pied arrêtés possibles. Ils ont joué sur leurs points forts, qui étaient de jouer physiquement et d’utiliser Wendie Renard, où ils sont le plus réussi. »

O’Reilly: « Je ne sais pas si quelqu’un la marquait [Renard]ce qui prouve simplement que vous pouvez être concentré pendant 89 minutes de jeu, mais que vous arrêter pendant une minute pourrait faire la différence entre gagner et perdre. »

Conrad: « Pour moi, les coups de pied arrêtés sont une question de désir et de volonté de faire un jeu, si facilement contrôlable. Ce sont ceux qui semblent évitables, car il suffit de faire le travail, il faut marquer les joueurs… alors pour les avoir [Brazil] s’endormir au deuxième poteau, vraiment inacceptable à ce niveau, dans ce type de match. »

Osborne : « Cela a toujours été un problème avec le Brésil, sa discipline et son organisation sur coups de pied arrêtés, donc c’est très brésilien d’accorder un but à la dernière minute. … Pouvoir ne pas avoir ces erreurs, c’est la différence dans ce match. »

