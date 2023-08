Coupe du monde MAINTENANT : Où les choses ont-elles mal tourné pour le Canada ?

Australie avait besoin d’un gros résultat contre Canada lors de son dernier match de phase de groupes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 , et il en a eu un. Sachant qu’ils avaient besoin d’une victoire pour maintenir leur campagne en vie, les Matildas ont livré à Melbourne, battant les champions olympiques en titre 4-0.

L’équipe de « World Cup NOW » – Jimmy Conrad, Leslie Osborne, Melissa Ortiz, Ari Hingst et Heather O’Reilly – a discuté de la façon dont l’Australie a pu contrôler le match contre une équipe canadienne difficile.

Conrad : « Félicitations à l’Australie pour avoir obtenu les trois points contre le Canada, qui n’avait rien à montrer aujourd’hui. Une performance vraiment impressionnante de leur part et j’espère qu’ils pourront continuer tout au long du tournoi. C’était un peu une surprise. Je pense que nous avons pensé on en verrait un peu plus du Canada.

« Une chose que j’ajouterais avant que vous ne répondiez, c’est que si vous voulez gagner un match, vous devez avoir une majorité de votre équipe à sept ou huit sur 10. Et nous avons vu cela presque partout en Australie. Je pense que nous obtenu deux, trois ou quatre sur 10 des Canadiens. »

O’Reilly : « Quelle belle opportunité pour l’Australie de changer ce tournoi. Cela a été difficile avec la blessure de Sam Kerr, puis la perte d’un seul résultat et maintenant le vent tourne. »

Hingst : « Je veux juste mentionner que vous parliez d’une surprise, mais il y avait une personne assise dans ces chaises qui n’a pas été surprise, vous vous souvenez ? Surpris par les chiffres, d’accord peut-être, mais nous sommes sur la même longueur d’onde. »

Osborne : « Écoutez cette équipe australienne, cette équipe, c’est celle que vous voulez voir. Je veux dire qu’ils étaient si incroyablement disciplinés depuis le début. Leur mentalité, le Canada ne pouvait tout simplement pas l’égaler. A tous les niveaux, ils l’ont apporté et étaient tout simplement meilleurs. Ils ont été capables de tirer sur tous les cylindres et pendant tout un match, nous n’avons vu que quelques séquences où le Canada avait réellement le ballon.

« L’Australie a continué à les faire taire à chaque fois et le Canada n’a eu aucune réponse. C’était dès le début, l’Australie savait que c’était son jeu, et ils jouaient pour Sam Kerr et leur public. Mais dans l’ensemble, leur mentalité et être sur leur pied avant et le début de ce match et enfin une performance de 90 minutes de cette équipe ? C’était très impressionnant. »

Hingst : « Donc, il y avait une joueuse qui était absolument exceptionnelle. Qui était-ce? Caitlin Foord. Elle était vraiment, vraiment bonne. Et puis de l’autre côté, nous avons Hayley Raso, qui est si rapide et a marqué les deux premiers buts. J’ai Je dois dire cependant qu’ils avaient beaucoup d’espace et qu’ils étaient un peu profonds, mais qu’ils étaient compacts.

« Le Canada n’avait pas les solutions pour passer. Et puis ils ont cliqué, ont été rapides et calmes et ont voulu marquer. C’était la grande différence par rapport aux matchs précédents. Aujourd’hui, ils n’ont pas joué autant de longs ballons et en fait joué au football et utilisé la force de Foord, utilisé la force de Raso et sa vitesse. Et c’est une grande raison pour laquelle ils ont réussi aujourd’hui.

