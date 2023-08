Coupe du monde MAINTENANT : L’Espagne ou l’Angleterre sont-elles mieux préparées pour un succès à long terme ?

Le Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 s’est terminé dimanche avec un match palpitant au Sydney’s Stadium Australia, où Espagne vaincu Angleterre 1-0 pour remporter son premier titre de Coupe du monde féminine.

L’Espagne a survécu à près de 15 minutes de temps d’arrêt pour s’assurer la victoire, ce qui a marqué la première fois qu’un nouveau champion de la Coupe du Monde était couronné depuis 2011. De plus, l’Espagne devient la première équipe à être la championne en titre des trois titres de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA à en même temps, ainsi que la deuxième nation à remporter les Coupes du Monde de la FIFA masculine et féminine.

Une première mi-temps dominante pour l’Espagne a été marquée par une frappe du pied gauche de Olga Carmona à la 29e minute qui s’est avéré être tout ce qui La Roja devait contenir l’Angleterre malgré un effort fulgurant de les Lionnes‘ gardien de but vedette et cette année Prix ​​​​du gant d’or gagnant, Marie Earps .

L’équipe « World Cup NOW » – Leslie Osborne, Melissa Ortiz et Jimmy Conrad – a discuté laquelle de ces deux nations est la mieux préparée pour un succès à long terme.

Osborne : « L’Angleterre, même si elle n’a pas autant de jeunes, elle a une récolte de six ou sept joueurs [who] ont entre 20 et 23 ans — Lauren James , [Alessia] Russe Lauren Chanvre… Chloé Kelly — [who] sont dans cette gamme de jeunes qui ont fait des choses incroyables avec leurs clubs. Ils ont joué dans les équipes jeunes [and] ils ont remporté le titre de jeunes joueurs de l’année, donc ce groupe de joueurs… ils joueront un rôle encore plus important aux Jeux olympiques, puis à la Coupe du monde 2027. »

Ortiz : « Je pense que l’Espagne est en meilleure position pour un succès à long terme à ce stade. Vous avez vu certains jeunes joueurs se démarquer vraiment pour l’Espagne, mais pas seulement un – quelques-uns. Que ce soit Olga Carmona, qui est encore assez jeune, qu’il s’agisse de Salma Paralluelo, qui n’a que 19 ans… Leur avenir, tourné vers l’avenir – en particulier en s’appuyant sur ce type d’expérience –, je pense, va aller très, très longtemps. [I’m] va aussi à [give] crédit à leur ligue en Espagne. Maintenant, ça va juste l’envoyer sur une autre planète parce que maintenant ils vont avoir l’élan. La ligue féminine [will] espérons recevoir plus de financement, plus de soutien, de nouvelles signatures de joueurs, des signatures de joueurs mondiaux de cette Coupe du Monde Féminine [that] Je pense que beaucoup de ces clubs voudront apporter, donc cela va élever le niveau de compétition de la ligue. »

Conrad : « C’est un léger avantage [for Spain]. … Gagner est contagieux. Vous voulez faire partie d’un gagnant; tout le monde veut faire partie d’une équipe gagnante, donc je pouvais voir un [team like] Real Madrid, [which] vient de commencer il y a quelques années, genre, ‘Vous savez quoi, nous allons commencer à investir un peu plus d’argent. Il y a quelque chose là-dedans. … À l’heure actuelle, l’Espagne est le tenant en titre de la Coupe du monde U-17, de la Coupe du monde U-20 et maintenant de la Coupe du monde complète. … C’est pourquoi je pense qu’ils ont l’avantage sur l’Angleterre. L’Angleterre est compétitive chez les jeunes, mais l’Espagne remporte en fait ces compétitions. Vous pouvez voir ce que cela signifie lorsque vous commencez à gagner, et vous commencez à croire que vous savez que vous pouvez et [that] vous pouvez rester fidèle à votre identité. »

