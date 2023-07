Coupe du monde MAINTENANT : le Nigeria a gagné sa place en phase à élimination directe

La République d’Irlande et le Nigeria se sont affrontés lors de la finale du groupe B lundi. Le Nigeria a réussi à conserver un match nul sans but, ce qui l’a propulsé en phase à élimination directe en tant que deuxième de son groupe.

L’équipe « World Cup NOW » – Jimmy Conrad, Melissa Ortiz et Ari Hingst – a discuté du parcours du Nigeria à travers la phase de groupes, où ils se sont révélés être un adversaire redoutable. Ils ont également parlé de la façon dont les enjeux sont plus élevés et la concurrence est plus féroce dans la phase à élimination directe à venir.

Conrad : « Félicitations au Nigeria pour avoir atteint les huitièmes de finale, pour avoir fait ce qu’il avait à faire. Et je pense que lors de leur premier match, ils ont donné le ton, ‘Nous allons être une force avec laquelle il faut compter.’ Et évidemment, le retour contre l’Australie a vraiment cimenté cela. »

Ortiz: « C’est un jeu de groupe réussi pour le Nigeria … Oshoala a été une force, sortant du banc dans certains matchs, commençant dans certains matchs. Ils ont plus de profondeur que nous ne l’aurions jamais pensé. »

Hingst: « Alors que cette Coupe du Monde se déroule, celui qui atteindra la phase à élimination directe devra maintenant tout donner. Et il n’y a pas d’adversaires faciles nulle part. Je sais que nous continuons à parler, « Oh, c’est peut-être le chemin le plus facile et ce chemin est plus difficile, et vous ne voulez pas affronter cette équipe et cette équipe. En fin de compte, nous sommes si proches et si étroits maintenant que n’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle équipe, n’importe quel jour. … Et c’est ce qui rend cette Coupe du monde si amusante à regarder. »

