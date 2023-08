Coupe du monde MAINTENANT : le Maroc entre dans l’histoire pour son deuxième match de Coupe du monde

Le Maroc a fait une déclaration dimanche matin lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. Après avoir perdu 6-0 contre l’Allemagne, l’équipe a fait preuve de résilience et a remporté son premier match de Coupe du monde contre la Corée du Sud dans un match nul 1-0.

Après qu’Ibtissam Jraïdi ait inscrit le premier but, le Maroc a pu jouer de l’avant pour le reste du match. Cependant, c’était une affaire de va-et-vient avec les deux équipes ayant des opportunités de changer le teint du jeu.

Au final, cependant, les Marocains repartent avec leur premier but et leurs premiers points dans leur brève histoire de la Coupe du monde.

L’équipe de World Cup NOW – Jimmy Conrad, Heather O’Reilly, Melissa Ortiz, Kate Gill et Ari Hingst – a discuté de ce que cette victoire signifie pour le Maroc en tant que programme.

L’équipe « World Cup NOW » récapitule la Corée du Sud contre le Maroc

Conrad : « Le Maroc n’est pas seulement la première nation arabe à se qualifier pour la Coupe du monde féminine, mais la première nation arabe à remporter un match de Coupe du monde féminine. C’est énorme à de nombreux niveaux différents. Nous le voyons et l’histoire s’écrit ici. Vous pouvez voir à quel point cela compte pour eux. Leur équipe masculine a réalisé un parcours incroyable au Qatar et a atteint les demi-finales. Je pense que le Lionnes de l’Atlas essaient de reproduire une partie de cette magie. »

O’Reilly : « Incroyable ! Je suis tellement excitée pour elles. Je suis tellement heureuse pour elles. Je suis tellement heureuse pour cette région du monde. Le football féminin est officiellement arrivé dans cette région du monde et on en parlera dans les années à venir. … Ils n’ont pas seulement inventé un numéro. Ils ont obtenu un résultat à la Coupe du monde et ont maintenant une chance de se qualifier. »

Ortiz : « Quand vous parlez de culture, vous n’avez qu’à applaudir Nouhaila Benzina du Maroc. Elle est la première femme à porter un hijab à la Coupe du monde féminine, et c’est quelque chose de tellement remarquable et révolutionnaire. Vous savez combien de filles et de femmes elle est inspirant. Je veux dire changer ce récit, et c’est en ce qui concerne la culture et les religions, c’est tout simplement incroyable. Quand nous parlons de culture et d’aller de l’avant, à quel point cela va ouvrir des voies pour les femmes du monde entier et , bien sûr, au Maroc côté culture. »

Hingst : « Il y a beaucoup de « pourrais » et de « si » là-dedans [for Morocco potentially advancing] mais rien ne vaut le sentiment d’être un outsider et de gagner. C’est pas mal d’être le favori et de gagner non plus ! Si l’Allemagne gagne ce soir, cette équipe marocaine aura encore plus d’entrain car elle aura une chance d’avancer. Et revenant d’une défaite 6-0 lors du match d’ouverture, et ils avaient leurs espoirs où ils pensaient pouvoir en tirer quelque chose. Jusqu’à présent, ce tournoi s’est joué là où il a été si difficile pour les favoris de gagner, alors revenir d’une défaite 6-0 et jouer comme le Maroc l’a fait aujourd’hui est tout simplement génial. Tout est possible maintenant ! »

