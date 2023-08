Coupe du monde MAINTENANT : le Japon est la meilleure équipe du tournoi

Dans une Coupe du monde féminine qui s’est démarquée par sa profondeur sans précédent, le Japon s’est imposé au-dessus du peloton.

En quatre matches, le Japon n’est pas seulement resté invaincu, il n’a même pas vraiment été défié. Ses trois premiers matchs ont été des blanchissages écrasants au cours desquels il a illuminé le tableau de bord avec 11 buts, un sommet du tournoi. Hinata Miyazawa a ouvert la voie en tant que meilleure joueuse offensive du tournoi en groupe, totalisant quatre buts en trois victoires.

L’équipe de Miyazawa s’est montrée humaine samedi matin, car elle a finalement cédé un but à une équipe norvégienne sérieuse. Pourtant, le Japon était clairement supérieur dans une victoire 3-1. Un autre but de Miyazawa, ainsi que deux autres de ses coéquipiers, ont aidé à faire reculer la Norvège et ont envoyé un message au monde que ce tournoi pourrait appartenir au Japon..

L’équipe de la Coupe du monde MAINTENANT – Jimmy Conrad, Heather O’Reilly, Melissa Ortiz, Leslie Osborne et Ari Hingst – a discuté du maintien du commandement du Japon et de la question de savoir si c’est la meilleure équipe de la Coupe du monde.

Conrad : « Ils n’ont jamais semblé mal à l’aise, et je pense que c’est le signe d’une bonne équipe. »

Ortiz : « Ouais, je pense que même dans les transitions défensives, ils ont toujours gardé leur équilibre, ils ont toujours gardé leur forme. Vous aviez vos milieux de terrain rentrés, vous aviez votre ligne défensive compacte. Dans les moments où la Norvège les attaquait littéralement, ils avaient l’air confiants, ils ont gagné des balles. Ouais, il y a eu des circonstances ou des moments où ça a fait peur… mais encore, le Japon est non seulement dominant mais calme, confiant…. Et avec Hinata en haut dans l’aile gauche, juste avec sa domination sur le côté gauche, ça sortie, cela crée tellement de danger. »

Conrad : « À votre avis, Hinata Miyazawa a marqué son cinquième but, alors elle porte son Golden Boot à cinq, tout le monde essaie de l’attraper maintenant c’est sur trois. La dernière fois, la dernière Coupe du monde, six était le nombre magique pour gagner le Soulier d’or. »

O’Reilly : « Si les États-Unis ne gagnent pas ce match, c’est soit le Japon, soit l’Espagne. Cette équipe japonaise, soit dit en passant, est unie, ils sont heureux l’un pour l’autre. Cela semble très authentique, ils volent juste haut. Ils sont évidemment ravie pour Miyazawa, avez-vous vu toutes les réactions sur la touche quand elle a réussi cette échappée ? rapide. Je pense qu’elle est out-and-out rapide. Vous ajoutez cela à leur cadence incroyable… sa vitesse de séparation… était incroyable. »

Hingst : « Pourtant, je tiens à souligner que le Japon n’est pas invincible. Nous avons vu le seul but qu’ils ont concédé, et aussi juste avant que ce soit 2-1, et la Norvège a eu deux très grosses occasions massives. … C’est une super équipe, n’est-ce pas ? » Je ne me trompe pas, mais ils ne sont pas invincibles, et le résultat, 3-1, semble plus grand qu’il ne l’était. En toute honnêteté, ils le méritent, mais ils ne sont pas invincibles.

Conrad : « Ce que j’aime au Japon… ils doivent être la meilleure équipe du tournoi dans les balles où les joueurs peuvent finir sur une touche. Ils ne prennent pas cette deuxième, cette troisième touche. … C’est une équipe dont on parle ‘ c’est comme ça que nous allons avoir du succès. Surtout quand la ligne devient haute et que vous pouvez faire ces courses tardives de l’extérieur vers l’intérieur. Ils ont été excellents dans ce domaine.

O’Reilly : « Eh bien, je pensais même… si vous mettez votre chapeau d’entraîneur, vous connaissez un schéma de passes, la dernière passe est large et ensuite vous traversez, mais comme, leurs schémas de passes sont probablement comme une balle droite en diagonale itinéraire. »

Conrad : « Ils doivent être la meilleure équipe du tournoi. Je n’ai vu aucune autre équipe faire cela aussi régulièrement que le Japon. »

