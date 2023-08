Coupe du monde MAINTENANT: la Suède échoue à nouveau dans sa quête pour remporter la Coupe du monde

L’Espagne a fait une déclaration lors de sa victoire de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 contre la Suède tôt mardi matin, remportant une victoire 2-1 contre les Suédoises et décrochant son billet pour sa première finale de Coupe du monde de l’histoire du pays.

La majeure partie du match a été à égalité sans qu’aucun des deux n’ait pu trouver le fond du filet. Cependant, entre la 81e et la 89e minute, il y a eu trois buts marqués, les équipes alternant buts. Finalement, les buts de la jeune star espagnole Salma Paralluelo et le but tardif à la 89e minute d’Olga Carmona ont pu sceller l’affaire pour les Espagnols.

L’équipe de la Coupe du monde MAINTENANT – Jimmy Conrad, Leslie Osborne, Melissa Ortiz et Lori Lindsey – a discuté de la performance de la Suède et de la façon dont elle progresse après avoir de nouveau échoué.

Conrad : « Incroyable et nous pouvons maintenant parler un peu de la Suède aussi et du fait qu’elle est une équipe » presque « . C’est maintenant leur cinquième demi-finale en neuf Coupes du monde, mais ils ne l’ont jamais gagnée. »

Lindsey : « Ouais, c’est la chose la plus difficile pour cette équipe suédoise parce que nous l’avons vu maintes et maintes fois. Nous en parlions tous au début de l’émission – qui a le dessus ? Qui a l’avantage ? Je ne me souviens plus qui l’a dit, mais cela a été le talon d’Achille de l’équipe suédoise, ne pas être en mesure de surmonter cette bosse. Ils ont réalisé de merveilleuses performances, évidemment, battant les États-Unis et continuant à battre le Japon, mais en échouant ici , c’est donc une période passionnante pour les joueurs de cette équipe espagnole, mais un déchirement pour la Suède. »

Conrad : « Où vas-tu d’ici si tu es la Suède, Leslie? »

Osborne : « C’est difficile. Je pense que même l’équipe avait l’impression que celle-ci était différente. Je pense que collectivement, ils avaient cette confiance et cette conviction qu’ils allaient aller jusqu’au bout. C’était leur génération dorée. Ils ont ce grand groupe de jeunes joueurs. Heureusement, les jeunes joueurs vont continuer à prendre cette équipe, mais certains des joueurs que nous ne reverrons pas. C’est une équipe qui sera en transition. Je regarde l’USWNT et c’est une situation un peu différente de celle du côté suédois, mais ils vont devoir jeter un coup d’œil à l’intérieur et comprendre pourquoi ils ne sont pas en mesure de maximiser ces opportunités et pourquoi ils ne sont pas en mesure de conclure. Pourquoi ils ne peuvent pas organiser des performances de 90 minutes et finis le travail. »

Ortiz : « Je pense qu’ils vont devoir jeter un regard majeur en interne et également évaluer où se situe l’écart entre leurs jeunes joueurs et les joueurs vétérans. C’est une équipe plus âgée. Leur âge moyen est de 26 ou 27 ans et certains joueurs ont plus de 100 sélections qui parle à merveille parce qu’ils ont eu une grande Coupe du monde, mais en même temps, ils ont vraiment besoin de mieux se battre à travers ces moments. Ils ont besoin d’un joueur clé mais aussi de quelqu’un de nouveau, peut-être un jeune joueur pour faire la différence- fabricant. »

