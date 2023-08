Coupe du monde MAINTENANT : la Suède a un plan pour battre l’Espagne

La Suède s’est qualifiée pour la demi-finale de til Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 vendredi avec sa victoire 2-1 sur le Japon.

Amanda Ilestedt a attiré le premier sang pour la Suède en première mi-temps, tandis que Filippa Angeldal connecté sur un penalty au début de la seconde. Cela a fourni juste assez de coussin à la Suède pour s’accrocher à une victoire en quart de finale. La Suède affrontera l’Espagne au prochain tour.

Lors de la dernière édition de « World Cup NOW », Jimmy Conrad, Leslie Osborne et Melissa Ortiz ont décrit le succès de la Suède et son match contre l’Espagne.

Réactions à la Suède bouleversant le Japon en quarts de finale

Jimmy Conrad : « Le Japon aime établir un rythme quand il joue, et la Suède a très bien réussi à perturber ce rythme. Et quand on pense à qui la Suède va jouer ensuite, c’est une autre équipe qui aime garder le ballon et établir un rythme, alors la Suède a en quelque sorte son propre plan pour ralentir une équipe qui aime jouer de cette façon. Je trouve que c’est très intéressant d’avancer dans cette demi-finale. … Je pense que la Suède qui neutralise le Japon est intéressante pour ce match contre l’Espagne.

Leslie Osborne : « Ils [Japan] n’ont pas pu reprendre possession pendant une longue période et la Suède les a fermés instantanément, et on pouvait dire qu’ils étaient frustrés, et ils n’ont jamais vraiment pris de rythme parce qu’ils n’ont jamais pris de rythme. Je pensais à l’Espagne dans ce jeu devant jouer le vainqueur, et je me suis dit, ‘ça alors, je parie que l’Espagne voulait une autre chance au Japon.’ Mais tu as tout à fait raison, ils [Sweden] avoir le plan. Je pense que vous allez voir le plan de match de la Suède et approcher tactiquement l’Espagne comme le Japon juste parce que [of] le style de jeu et tout comme ça. Ce sera un match vraiment amusant. »

Mélissa Ortiz : « Je pense que la Suède vient de surpasser les équipes – à l’exception des États-Unis, bien sûr – et a montré ses capacités. De plus, individuellement, [Stina] Blackstenius a été génial; Ilestedt a été formidable, donc je pense que dans chaque ligne, il y a un certain joueur qui est un joueur clé qui a vraiment progressé. [Kosovare] Asllani a eu une excellente première mi-temps, très impliquée jusqu’à ce qu’elle soit remplacée. »

