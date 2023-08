Coupe du monde MAINTENANT: Jessica Berman de la NWSL dit que le football féminin « s’est amélioré »

Le Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a été un succès indéniable.

Il y a eu des résultats passionnants sur le terrain, de jeunes étoiles montantes qui ont captivé l’imagination des fans et un sentiment général que le jeu est plus profond et meilleur que jamais.

Une personne pleinement investie dans l’avenir du sport est la commissaire de la NWSL, Jessica Berman. Elle a rejoint l’équipe de « World Cup NOW » samedi pour discuter de ce qu’elle a vu jusqu’à présent à la Coupe du monde, de l’état actuel du football féminin et de ses plans pour aider à développer le sport.

La commissaire de la NWSL, Jessica Berman, parle de l’avenir du football féminin | Coupe du monde MAINTENANT

« Je pense qu’il est indéniable que la National Women’s Soccer League aux États-Unis et l’équipe nationale féminine des États-Unis ont vraiment établi la norme à l’échelle mondiale, et ce que nous espérions arriver, je pense qu’il s’est produit », a-t-elle déclaré. « Le jeu s’est amélioré, et les pays ont investi et les ligues ont investi, et maintenant nous avons un sport prospère à travers le paysage mondial qui est en compétition à l’échelle mondiale. »

Comme preuve, Berman a souligné les résultats sur le terrain jusqu’à présent lors de la Coupe du monde, qui a inclus plusieurs résultats surprenants.

« Nous le voyons jouer ici avec beaucoup de bouleversements et beaucoup de talent à l’affiche, et nous sommes ravis de continuer à relever la barre et à déplacer les poteaux de but parce que nous savons que le moment est venu pour le jeu féminin de prospérer, » dit-elle.

Berman envisage que la NWSL joue un rôle crucial dans la croissance continue du football féminin.

« Les données ne mentent pas », a-t-elle déclaré. « Nous le voyons avec la Coupe du monde, qui n’a bien sûr lieu que tous les quatre ans, mais même dans la NWSL, semaine après semaine, année après année. Notre participation augmente de 50 % d’une année sur l’autre. Nous sommes le sport dynamique n ° 1 en ce moment. »

Chaque but de la 21e journée | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

La NWSL a été la clé du développement des joueuses américaines, et Berman s’attend à ce que cela continue, mais elle pense également qu’il est important que sa ligue étende son influence ailleurs.

« Nous cherchons des moyens d’attirer des talents internationaux, car nous savons que nos joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis doivent pouvoir concourir semaine après semaine contre des joueuses qui jouent dans des styles différents », a-t-elle déclaré. « Cela les aidera lorsqu’ils concourront dans un paysage mondial comme lors de la Coupe du monde. »

Berman s’attend également à ce que sa ligue, en collaboration avec US Soccer, cherche des moyens d’améliorer le développement des joueurs américains, en soulignant des idées telles que la création d’académies de développement, une division II de la NWSL et en regardant plus loin le paysage des jeunes.

« Nous allons continuer à examiner les moyens de déplacer les poteaux de but », a-t-elle déclaré. Comme nous le savons et nous en avons parlé, la National Women’s Soccer League et l’US Women’s National Team ont vraiment défini ce qui est possible dans ce jeu. Maintenant que le monde s’est éveillé au football féminin, il est de notre responsabilité de déplacer ces poteaux de but.

« Ce n’est pas un jeu à somme nulle. Il est de notre responsabilité de partager les meilleures pratiques et d’aider tout le monde à progresser pour que ce jeu féminin puisse prospérer. »

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA États-Unis NWSL

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES