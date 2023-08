Coupe du monde MAINTENANT : comment les Pays-Bas affrontent l’Espagne en quarts ?

Le Pays-Bas est resté invaincu dans le Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 avec une victoire 2-0 sur Afrique du Sud en huitièmes de finale. Banyana Banyana – et l’attaquant vedette Thembi Kgatlana en particulier – a tout de même créé de nombreuses occasions de but, le jeu remarquable de la gardienne néerlandaise Daphne Van Domselaar a permis à l’Afrique du Sud de rester sans but en première mi-temps, et quelques ajustements défensifs de l’entraîneur néerlandais Andries Jonker ont limité les opportunités de but de l’Afrique du Sud en seconde. moitié.

Offensivement, les Pays-Bas ont obtenu une tête précoce du milieu de terrain vedette Jill Roord et Lineth Beerensteyn a ajouté un but en seconde période, aidés en partie par une erreur cruciale du gardien sud-africain Kaylin Swart.

Oranje LeeuwinnenLa récompense est une date de quart de finale avec l’Espagne, qui a ressemblé à l’une des meilleures équipes du tournoi, en quart de finale (21 h HE vendredi sur FOX et l’application FOX Sports). La milieu de terrain Danielle Van de Donk ratera le prochain match après avoir reçu son deuxième carton jaune du tournoi lors de la victoire contre l’Afrique du Sud.

Alors, comment les Pays-Bas s’alignent-ils contre les puissants La Roja? L’équipe de la Coupe du monde féminine MAINTENANT – Jimmy Conrad, Leslie Osborne, Melissa Ortiz et Karina LeBlanc – a tout cassé.

Osborne : « La chose la plus importante à souligner est l’absence de Van de Donk. Elle est un élément déterminant de cette équipe néerlandaise, à la fois en attaque et en défense. Elle est ce tissu conjonctif. Elle est box-to-box, elle a du mordant et de la mentalité, c’est une C’est une perte énorme pour cette équipe qui affronte une équipe espagnole qui est brillante. Et aussi, ça va être une bataille au milieu de terrain. Sans Van de Donk, vous avez [to face] Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso, – c’est un grand joueur qui vous manque. En termes d’élan, l’Espagne a le dessus dans ce match. »

Conrad : « Van de Donk était un peu Rose LaVelle-esque sur ce deuxième carton jaune. Elle a raté le ballon, a essayé de se retirer du tacle, mais c’était un peu sale de toute façon. Autant j’aime sa morsure aussi, cette morsure aurait pu jouer contre elle dans ce cas particulier…. Sans elle au milieu de terrain, je suis d’accord, cela donne l’avantage à l’Espagne. Fait amusant à propos de Van de Donk, elle a en fait commencé le match de la Coupe du monde féminine pour les Pays-Bas quand ils y ont participé. Ce sera donc la première fois qu’elle ratera un match, et je me demande quel impact cela aura sur eux. »

Ortiz : « Cela va absolument les impacter. Vous l’avez vue aujourd’hui – c’est elle, de la transition défensive à la transition offensive, c’est elle qui se bat au milieu de terrain. Sans possession, en possession, elle est tout. L’Espagne aura absolument le l’avantage parce qu’ils ont une telle profondeur dans cette équipe. Les Pays-Bas avec Van de Donk absent, ils n’ont pas la même profondeur.

« L’Espagne a déjà fait tant de changements en quatre matches. Hermoso, qui est généralement attaquante, ils l’ont mise au milieu de terrain hier et c’était incroyable. C’était génial. Ils ont mis Esther Gonzalez en tête, Mariona Caldentey n’est même pas venue dans [and] c’est une ailière incroyable et une joueuse créative. Donc je pense que si ça va être un match de milieu de terrain, ce sera l’Espagne qui aura des triangles plus rapides et pleins d’esprit et des jeux combinés pour percer la ligne néerlandaise beaucoup plus facilement. »

Conrad : « Nous avons parlé lors de l’émission d’avant-match du manque de vitesse sur la ligne arrière néerlandaise dont je pense que l’Afrique du Sud, je pense, a largement profité en particulier en première mi-temps. Si vous jouez contre l’Espagne et que vous baissez le dos ligne trop profonde, ça va créer d’énormes poches d’espace entre la ligne arrière des Pays-Bas et le milieu de terrain, et c’est là que l’Espagne peut vous tuer. Alors je me demande comment les Pays-Bas vont régler ça et comment l’Espagne va en profiter . »

Le Blanc : « Même dans le match d’aujourd’hui, je ne pense pas que les Néerlandais aient été fantastiques défensivement. C’était contre une équipe plus rapide qui contre-attaque. Une équipe espagnole qui joue au football ‘tiki-taka’ contre le football ‘total’, une partie de leur le travail est de contrôler le tempo, et je ne pense pas quoi [the Netherlands] montré aujourd’hui a montré qu’ils vont être capables de casser le rythme de l’attaque et de la défense espagnoles. Et puis, en prenant tout de suite le ballon sur les revirements, je dois m’appuyer sur tout le monde ici et favoriser l’Espagne.

« La seule chose que les Néerlandais ont – hier soir, j’ai dit que l’Espagne n’était pas allée aussi loin dans un tournoi, les Néerlandais l’ont, évidemment. Ils sont allés en finale [in 2019]. C’est la seule chose qui, je pense, leur donne un avantage. Ils ont cette expérience. Mais l’équipe espagnole ressemble actuellement à une équipe complète. »

