Coupe du monde : l’Iran sera-t-il expulsé en raison d’une nouvelle action en justice suite à des manifestations ?

L’équipe nationale de football des États-Unis pourrait ne pas affronter la République islamique d’Iran lors de la Coupe du monde masculine de novembre au Qatar en raison d’une initiative légale visant à interdire l’Iran en raison de sa violente répression contre les femmes et les manifestants.

Fox News Digital a obtenu une lettre de sept pages que le cabinet d’avocats espagnol Ruiz-Huerta & Crespo a envoyée à Gianni Infantino, président de la FIFA (Fédération internationale de football association), l’instance dirigeante du football, déclarant : « Il est incontestable que le comportement de la Fédération iranienne de football à l’égard des femmes dans l’hémisphère iranien du football contrevient complètement à l’agenda de la FIFA en matière d’égalité des sexes et de justice entre les sexes et constitue sans aucun doute une violation flagrante des Statuts et Règlements de la FIFA.”

La lettre ajoutait : “Nous exhortons le Conseil de la FIFA à prendre ses responsabilités et à rendre une décision suspendant l’adhésion de la Fédération iranienne de football jusqu’à ce qu’elle prenne des mesures adéquates pour garantir que les femmes puissent entrer dans les stades à travers le pays et participer à toutes les compétitions organisées par la FIFA”.

L’action en justice a été initiée par des dissidents iraniens, dont des athlètes d’élite, “qui sont préoccupés par la situation actuelle en Iran”. L’Iran a été couvert de manifestations contre le régime théocratique depuis qu’une femme irano-kurde de 22 ans, Mahsa Amini, aurait été assassinée par la police des mœurs du régime le mois dernier.

Le régime iranien affirme qu’Amini a subi une crise cardiaque, provoquant l’indignation de sa famille et des militants des droits de l’homme, qui ont contesté avec véhémence l’affirmation du régime. La police de la moralité notoire de l’État a arrêté Amini pour ne pas avoir respecté un code vestimentaire islamique strict exigeant qu’elle se couvre les cheveux.

Le cabinet d’avocats espagnol, spécialisé dans le droit du sport, affirme qu’il existe deux voies légales pour suspendre la République islamique de la Coupe du monde au Qatar. Selon l’article 19 des Statuts de la FIFA, “Chaque association membre gère ses affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers.”

L’action en justice fait valoir que le régime iranien influence indûment son équipe nationale. Selon la lettre, “En 2006, l’Iran lui-même a été suspendu par la FIFA pour ingérence du gouvernement. Le président de la Fédération iranienne de football a été déplacé et la FIFA a exigé sa réintégration car il a été jugé que son limogeage enfreignait les règles d’indépendance des associations membres de la FIFA. “

La lettre note que “Dans la mesure où nous avons vu, la FA [Football Association] des membres iraniens mettent en œuvre le programme répressif du gouvernement au sens large et agissent comme leurs gardiens ; cela va à l’encontre de l’essence même de l’indépendance.”

Bien qu’il ait été signalé que l’Iran avait autorisé les femmes à revenir dans les stades sportifs en 2019, le procès abordait toujours le sujet. “Supposons que les femmes ne soient pas autorisées à entrer dans les stades à travers le pays, et que la FA iranienne n’a rien à voir avec cela, mais ne fait qu’appliquer les directives gouvernementales, comme elle le prétendrait. Dans ce cas, elles ne sont pas indépendantes et libres de toute influence indue. Cela va contre l’article 19.”

La deuxième piste juridique poursuivie par le cabinet d’avocats espagnol concerne les violations présumées des statuts de la FIFA contre la discrimination fondée sur le sexe. Selon la lettre, “interdire à toutes les femmes d’entrer dans les stades et de participer à la Coupe du monde viole les statuts et règlements de la FIFA”.

Fox News Digital a appris que la FIFA avait accusé réception de la lettre légale. La FIFA, basée en Suisse, n’a pas immédiatement répondu à une demande de presse de Fox News envoyée jeudi soir.

La lettre disait : « Les récents troubles civils et les manifestations en Iran sont devenus un mouvement et un phénomène mondial. À ce stade, cela transcende l’Iran, et les femmes iraniennes sont devenues un symbole de l’oppression des femmes partout, et le monde entier a co- Permettre à l’équipe iranienne masculine de participer à la Coupe du monde alors que leur fédération continue d’étouffer les droits des femmes et de leur refuser toute forme de participation au football international est une trahison massive de la part de la FIFA envers toutes les femmes du monde, en particulier à ceux qui ont été des martyrs dans la lutte contre l’oppression des femmes. C’est aussi une trahison de la FIFA, de ses valeurs et de toutes ces années d’efforts et de ressources pour promouvoir le football féminin.”

L’ancien entraîneur national iranien de lutte gréco-romaine (et maintenant citoyen américain) Sardar Pashaei est l’un des signataires de l’action en justice. Il a déclaré à Fox News Digital : « Le gouvernement de la République islamique d’Iran tue des adolescents qui protestent dans les rues d’Iran, emprisonne et torture des athlètes, alors qu’en même temps le régime veut être un membre à part entière de la communauté sportive internationale. est faux.”

Pashaei, qui est d’origine irano-kurde et vient de la même ville natale, Saqqez, qu’Amini, a déclaré : « Les femmes ne sont pas autorisées à participer à certains sports car elles ne peuvent pas être convenablement couvertes. Elles ne peuvent même pas assister à des événements sportifs. dans les stades.”

Il a ajouté : « Si les organisations et fédérations sportives mondiales ne défendent pas les valeurs humaines et les droits de l’homme, les nations civilisées envoient le mauvais message aux futures générations d’athlètes. Mon message à la FIFA est le suivant : le drapeau de la République islamique est taché avec le sang des manifestants iraniens. Retirez le drapeau tricolore de l’Iran et remplacez-le par un drapeau rouge.

Fox News Digital a envoyé des questions aux médias à l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) et au gouvernement de la République islamique, mais aucun n’avait répondu au moment de mettre sous presse.