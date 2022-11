Coupe du monde: les supporters du Qatar ont quitté le stade Al Bayt tôt alors que l’Équateur prenait de l’avance pour remporter le premier match | Nouvelles du monde

Il y a douze ans, le Qatar recevait la Coupe du monde et l’examen n’a guère cessé depuis.

Mais ce soir, après une accumulation aussi étrange et discrète que tout ce qui s’est passé auparavant, la controverse a été mise de côté alors que le football occupait enfin le devant de la scène.

À l’extérieur du stade Al Bayt, conçu pour ressembler à une tente bédouine, des supporters du Qatar et de l’Équateur se sont mélangés, ont chanté et dansé avec des supporters du monde entier.

Nous avons parlé à des fans du Japon, de Corée du Sud, d’Argentine, du Brésil, du Danemark, d’Afrique du Sud et des Pays-Bas.

Le monde est certainement venu au Qatar, mais pas encore en nombre auquel on pourrait s’attendre pour le début du plus grand événement sportif sur Terre.

La cérémonie d’ouverture a été impressionnante, comme on peut s’y attendre de la part d’un pays qui a dépensé jusqu’à 10 milliards de dollars pour organiser ce tournoi.

L’acteur Morgan Freeman a narré un message d’unité tandis que les symboles et personnalités du monde arabe étaient regardés par 60 000 personnes dans l’une des sept arènes flambant neuves construites pour ce tournoi.

Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien, était assis dans la loge royale, à côté de Gianni Infantino, le président de la FIFA, et un autre de l’émir du Qatar. Jusqu’à récemment, le royaume saoudien menait un boycott contre le Qatar ; ce soir, les nations du Golfe semblaient à nouveau amies.

C’était une déclaration. Les deux pays ont des antécédents douteux en matière de droits de l’homme, mais avec les yeux du monde sur le Moyen-Orient, les voisins inquiets ont décidé de se serrer les coudes.

Les matchs d’ouverture de la Coupe du monde peuvent souvent être des affaires délicates. Pas cette fois. Le Qatar était pauvre et ses adversaires sud-américains en ont profité.

Image:

L’Équatorien Enner Valencia marque son deuxième but



Premiers hôtes à perdre le match d’ouverture

L’Équateur avait un premier but exclu, après que VAR ait détecté le hors-jeu le plus étroit, mais en un quart d’heure, ils étaient à un zéro. Le premier but de la Coupe du monde 2022 est venu du point de penalty.

L’Equateur a doublé son avance avant la mi-temps et aurait pu la prolonger davantage. Le Qatar s’est rapproché avant la pause, mais en vérité, il avait l’air hors du rythme.

À moins de 70 minutes au compteur, le stade a commencé à se vider. Les supporters qatariens se sont dirigés vers la sortie alors que leur équipe avait du mal à maintenir le score bas.

Les organisateurs qatariens seront ravis que le football ait enfin commencé, mais ce n’était pas le début qu’ils souhaitaient.

Avec toutes les autres accusations portées contre eux, ce soir, ils ont gagné l’honneur quelque peu ignominieux de devenir les premiers hôtes à perdre le match d’ouverture d’une Coupe du monde.

Cela a été une construction difficile pour le Qatar en dehors du terrain – à partir de cette performance, cela pourrait ne pas être plus facile pour eux.