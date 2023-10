Coupe du monde : les matches du tournoi 2030 prévus pour l’Espagne, le Portugal, le Maroc, l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay | Actualités footballistiques

La Coupe du monde 2030 devrait se dérouler dans six pays répartis sur trois continents, tandis que l’Arabie saoudite pourrait accueillir l’édition 2034 du tournoi.

Espagne, le Portugal et Maroc sont en passe de co-organiser l’édition 2030 du tournoi masculin, avec trois nations sud-américaines – Uruguay, Argentine et Paraguay – organiser les matches d’ouverture pour marquer le centenaire du tournoi.

Montevideo en Uruguay, la ville qui a accueilli le premier match de la Coupe du Monde en 1930, est sur le point d’accueillir le match d’ouverture dans sept ans, suivi de matchs en Argentine et au Paraguay.

Le reste du tournoi à 48 équipes se déplacera ensuite en Afrique du Nord et en Europe, selon une proposition de l’UEFA, de la Confédération africaine de football et de la Confédération sud-américaine CONMEBOL, qui a été acceptée par le conseil de la FIFA lors d’une réunion mercredi.

Les modalités d’accueil sont désormais soumises à l’approbation formelle du congrès de la FIFA.

La sélection de l’Uruguay pour 2030 est en reconnaissance de son rôle en tant qu’hôte et vainqueur du tournoi d’ouverture, de l’Argentine en tant que finaliste de ce tournoi et du Paraguay en tant que siège traditionnel de la CONMEBOL.

Ces pays se qualifieront automatiquement pour la finale et disputeront leurs matchs d’ouverture à domicile.

Où la Coupe du Monde masculine de la FIFA a-t-elle eu lieu dans le passé ? 2022 – Qatar (novembre à décembre)

2018 – Russie

2014 – Brésil

2010 – Afrique du Sud

2006 – Allemagne

2002 – Japon et Corée du Sud

1998 – France

1994 – États-Unis

1990 – Italie

1986 – Mexique

1982 – Espagne

1978 – Argentine

1974 – Allemagne de l’Ouest

1970 – Mexique

1966 – Angleterre

1962 – Chili

1958 – Suède

1954 – Suisse

1950 – Brésil

1938 – France

1934 – Italie

1930 – Uruguay

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est félicité de cette nouvelle en déclarant : « Dans un monde divisé, la FIFA et le football s’unissent.

« En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique, trois continents – l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud – six pays – l’Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l’Espagne et l’Uruguay – accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu, le centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA.

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a déclaré : « Nous avons visé haut et rêvé grand.

« La Coupe du monde Centenario 2030 commence là où tout a commencé. Les hôtes des matches d’ouverture de la Coupe du monde Centenario seront l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine. »

Cependant, le groupe Football Supporters Europe n’a pas été très impressionné par cet arrangement.

Il a posté sur X : « La FIFA poursuit son cycle de destruction contre le plus grand tournoi du monde.

« C’est horrible pour les supporters, il ne tient pas compte de l’environnement et déroule le tapis rouge à un pays hôte de 2034 avec un bilan épouvantable en matière de droits de l’homme. C’est la fin de la Coupe du monde telle que nous la connaissons. »

Analyse : Et les fans ? Kaveh Solhekol, journaliste en chef de Sky Sports News : « J’espère que vous êtes assis confortablement, car la Coupe du monde en 2030 se déroulera dans six pays et sur trois continents différents. Les principaux hôtes du tournoi seront l’Espagne, le Portugal et le Maroc. Mais les trois premiers matchs sont sera en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. « Les trois premiers matchs mettront en vedette ces nations. Je sais que beaucoup de gens se demanderont pourquoi des matchs ont également lieu en Amérique du Sud. C’est parce que 2030 sera le centenaire de la première Coupe du monde. La première Coupe du monde a été organisée en Uruguay en 1930. Elle a été remportée par l’Uruguay et, avec l’Argentine, le Paraguay et le Chili, ils voulaient accueillir la Coupe du monde en 2030. « Il y a eu des accords à huis clos à la FIFA, des hommes très puissants se sont parlé en disant : ‘tu me grattes le dos, je vais te gratter le dos’, pourquoi n’avons-nous pas cette grande Coupe du Monde où tout le monde va être content ? « Il y aura des matchs en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Mais le revers de la médaille est : qu’en est-il des supporters ? Les supporters se plaindront car comment pourront-ils se permettre de suivre leurs équipes. Et si l’Angleterre était tirée au sort ? jouer le match d’ouverture contre l’Uruguay ? « Ils devraient aller en Amérique du Sud avant de revenir en Europe, et peut-être même au Maroc. C’est controversé, c’est compliqué, mais la FIFA pense que c’est la meilleure solution pour la Coupe du monde 2030. »

L’Arabie saoudite candidate au tournoi de 2034

L’attribution de la phase finale 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, suivie de cette proposition d’attribution à l’Espagne, au Portugal, au Maroc, à l’Uruguay, à l’Argentine et au Paraguay, signifie que seules les candidatures de la Confédération asiatique de football et de la Confédération océanienne de football seront prises en compte. Finales 2034.

Cela semble donner à l’Arabie Saoudite, dont la rumeur était initialement intéressée par une candidature pour 2030, une très forte chance d’accueillir, même si l’Australie pourrait également se présenter en lice, après avoir co-organisé avec succès la Coupe du monde féminine aux côtés de la Nouvelle-Zélande plus tôt cette année. .

Plus tard mercredi, il a été confirmé que l’Arabie Saoudite poserait sa candidature pour le tournoi phare en 2034.

Le ministre saoudien des Sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, a déclaré dans un communiqué via l’agence de presse saoudienne : « Accueillir une Coupe du Monde de la FIFA en 2034 nous aiderait à réaliser notre rêve de devenir une nation leader dans le sport mondial et marquerait une étape importante dans le monde. la transformation du pays.

« En tant que foyer émergent et accueillant pour tous les sports, nous pensons qu’accueillir une Coupe du Monde de la FIFA est la prochaine étape naturelle de notre parcours footballistique. »

L’Arabie Saoudite grande favorite pour la Coupe du monde 2034

Kaveh Solhekol, journaliste en chef de Sky Sports News :

« L’Arabie saoudite voulait également accueillir la Coupe du monde en 2030. Elle envisageait une candidature commune avec la Grèce et l’Égypte. Mais je pense que maintenant elle va se concentrer sur la Coupe du monde en 2034.

« Je pense que ce qui a été annoncé aujourd’hui aide la cause de l’Arabie saoudite. Normalement, les Coupes du monde se déroulent généralement autour des continents. Elles se succèdent à tour de rôle. Ce que nous aurons en 2030, c’est une Coupe du monde en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique.

« Ces trois confédérations auront donc épuisé leur chance. En 2034, la FIFA invitera quelqu’un d’Asie ou d’Océanie à se manifester et à accueillir la Coupe du monde. Il n’est pas nécessaire d’être un théoricien du complot pour comprendre que l’Arabie saoudite est je vais essayer d’accueillir cette Coupe du monde.

« Ils seront les grands favoris pour remporter ce tournoi. »

Le Portugal s’apprête à accueillir la première Coupe du Monde | Le Maroc en passe de devenir le deuxième pays africain à accueillir les matches de la phase finale

Le scandale entourant le comportement de l’ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, lors de la finale de la Coupe du monde féminine n’a finalement pas empêché l’Espagne d’être sélectionnée pour accueillir sa deuxième finale, après avoir organisé seule la première en 1982.

Rubiales fait toujours l’objet d’une procédure disciplinaire de la FIFA.

Si la proposition pour 2030 est approuvée, le Maroc deviendra seulement le deuxième pays africain à accueillir les matches de la phase finale de la Coupe du monde, après l’Afrique du Sud en 2010.

Le Portugal n’a jamais accueilli de Coupe du monde auparavant, mais l’Euro 2004 a eu lieu dans ce pays.

Une candidature sud-américaine devait s’opposer à la candidature Maroc-Espagne-Portugal, et une décision était attendue lors d’un congrès extraordinaire de la FIFA qui devrait avoir lieu au dernier trimestre de l’année prochaine.

Cependant, la candidature sud-américaine aurait dû faire face à une tâche difficile pour vaincre une candidature soutenue par l’UEFA et la CAF, et maintenant la CONMEBOL a travaillé avec les confédérations européennes et africaines pour présenter cette proposition.

Le Brésil, en 2014, a été la dernière nation sud-américaine à accueillir le tournoi.