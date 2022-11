Coupe du monde : les fans de football anglais cherchent de la bière au Qatar

Les fans avaient une vision nuancée de la soudaine règle sans bière de la Coupe du monde. Beaucoup ont déclaré qu’ils estimaient qu’il était important de respecter la culture qatarienne et que cela ne les dérangeait pas vraiment de renoncer à l’alcool pendant le temps de jeu réel, car c’est une règle courante dans les stades de la Premier League et ailleurs en Europe.

Petit guide de la Coupe du monde 2022 Carte 1 sur 9 Qu’est-ce que la Coupe du monde ? L’événement quadriennal oppose les meilleures équipes nationales de football pour le titre de champion du monde. Voici une introduction au tournoi masculin 2022: Où se tient-il ? L’hôte de cette année est le Qatar, qui en 2010 a battu les États-Unis et le Japon pour remporter le droit d’organiser le tournoi. Que ce soit une compétition honnête reste en litige. C’est quand ? Le tournoi s’est ouvert le 20 novembre, lorsque le Qatar a affronté l’Équateur. Au cours des deux semaines qui suivent, quatre matchs seront joués la plupart des jours. Le tournoi se termine avec la finale le 18 décembre. Une Coupe du monde d’hiver est-elle normale ? Non. La Coupe du monde a généralement lieu en juillet. Mais en 2015, la FIFA a conclu que les températures estivales au Qatar pourraient avoir des conséquences désagréables et a accepté de déplacer le tournoi aux mois relativement supportables de novembre et décembre. Combien d’équipes sont en compétition ? Trente deux. Le Qatar s’est automatiquement qualifié en tant qu’hôte, et après des années de matches, les 31 autres équipes ont obtenu le droit de venir jouer. Rencontrez les équipes ici. Comment fonctionne le tournoi ? Les 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre. Lors de la phase d’ouverture, chaque équipe affronte une fois toutes les autres équipes de son groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Après cela, la Coupe du monde est un tournoi à élimination directe. Comment puis-je regarder la Coupe du monde aux États-Unis ? Le tournoi sera diffusé sur Fox et FS1 en anglais, et sur Telemundo en espagnol. Vous pouvez le diffuser en direct sur Peacock ou sur des services de streaming qui proposent Fox et FS1. Voici comment regarder chaque match. Quand auront lieu les jeux ? Le Qatar a trois heures d’avance sur Londres, huit heures sur New York et 11 heures sur Los Angeles. Cela signifie qu’il y aura des coups d’envoi avant l’aube sur la côte est des États-Unis pour certains matchs, et des débuts en milieu d’après-midi pour les matchs de 22 heures au Qatar. Vous avez d’autres questions ? Nous avons plus de réponses ici.

Mais le décret soudain les avait pris au dépourvu, interférant avec leur planification à long terme de la consommation d’alcool avant le tournoi. Et ils n’aimaient pas être privés de la possibilité de boire et de socialiser près du stade à l’approche du match, un rituel qui réunit régulièrement même les supporters de différentes équipes, généralement des ennemis mortels, avant les matches à domicile et à l’étranger.

Actualisé 22 novembre 2022, 9 h 18 HE

La nouvelle réglementation au Qatar signifiait qu’ils devaient boire plus pendant une période plus courte, suivie d’une période trop longue sans bière du tout. (Sauf l’eau. Ou Budweiser Zero, dont le nom parle de lui-même.)

“Nous buvons cinq bouteilles à la fois, plutôt que de faire nos cent pas, ce qui n’est pas une bonne idée”, a admis Hirst, 32 ans.

Le Qatar a des règles strictes sur l’alcool, et il les a assouplies pour permettre aux fans de la Coupe du monde de boire à des heures spécialement désignées et dans des endroits spécialement désignés. Mais les visiteurs ne sont toujours pas autorisés à introduire clandestinement des bouteilles d’alcool dans les hôtels pour boire clandestinement avant de se décanter dans la rue. Vous et vos amis ne pouvez pas non plus défiler en masse dans la ville en renversant de la bière, en chantant de manière incohérente ou en insultant des gens ivres d’autres pays.