Coupe du monde : le salaire du Canada dépasse les 10 millions de dollars américains

Le Canada quittera la Coupe du monde avec 10,5 millions de dollars américains de la FIFA pour sa participation à la vitrine du soccer masculin.

Les Canadiens, classés au 41e rang, qui ont ouvert le tournoi avec une défaite de 1-0 contre la Belgique, deuxième place, ont été éliminés de la ronde à élimination directe après une défaite de 4-1 contre la Croatie dimanche. Le Canada rentrera chez lui après avoir affronté le Maroc, numéro 22, jeudi, pour compléter le groupe F.

Le prix total du tournoi de 32 pays au Qatar est de 440 millions de dollars américains, les équipes n’ayant pas réussi à sortir de la phase de groupes comme le Canada – ceux qui terminent du 17e au 32e – reçoivent chacun 9 millions de dollars américains.

De plus, les 32 participants ont reçu 1,5 million de dollars avant le tournoi pour couvrir les frais de préparation.

Pour mettre ces gains en contexte, le budget de fonctionnement annuel de Canada Soccer est de 30 millions de dollars canadiens.

La part des prix en argent canadiens qui revient aux joueurs fait partie des négociations de travail en cours pour une première convention collective entre l’association des joueurs masculins et Canada Soccer. Les deux parties ont déclaré que l’équité salariale avec l’équipe féminine, qui négocie elle-même un nouvel accord, sera la pierre angulaire de l’accord.

La participation du Canada à la Coupe du monde – sa première participation à la finale depuis 1986 – a déjà rehaussé le profil du sport et les commandites probables au pays avec des millions d’yeux rivés sur les hommes canadiens.

Le vainqueur final au Qatar recevra 42 millions de dollars US en prix et le deuxième gagnera 30 millions de dollars US.

Cela tombe ensuite à 27 millions de dollars américains pour l’équipe classée troisième, 25 millions de dollars américains pour le quatrième, 17 millions de dollars américains pour chacune des équipes de la cinquième à la huitième place et 13 millions de dollars américains pour la neuvième à la 16e place.

La bourse totale du tournoi 2018 en Russie était de 400 millions de dollars américains, contre 358 millions de dollars américains en 2014 au Brésil.

Jamie Lowery, membre de l’équipe de la Coupe du monde de 1986, a déclaré qu’il avait gagné 1 000 $CAN pour chacun des trois matchs du Canada lors du tournoi au Mexique.

Les Américaines ont remporté 4 millions de dollars sur la bourse de 30 millions de dollars lors de la Coupe du monde féminine à 24 équipes en France en 2019.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a proposé de doubler le prix en argent du tournoi féminin 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui comprendra un champ élargi de 32 équipes.

En novembre, Infantino a déclaré au Sommet exécutif de la FIFA à Doha que les revenus de la FIFA à la fin de l’année s’élèveraient à 7,5 milliards de dollars, soit plus d’un milliard de dollars de plus que prévu, avec des dépenses de fin d’année prévues à 6,5 milliards de dollars.

Infantino a déclaré que les bénéfices seraient investis “immédiatement dans le football”.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 novembre 2022