Coupe du monde : le Qatar expulse des milliers de travailleurs étrangers des immeubles de Doha | Nouvelles du football

Le Qatar a vidé des immeubles d’appartements abritant des milliers de travailleurs étrangers dans les mêmes quartiers du centre de la capitale Doha où les supporters en visite resteront pendant la Coupe du monde, ont déclaré des travailleurs expulsés de leurs maisons.

Ils ont déclaré que plus d’une douzaine de bâtiments avaient été évacués et fermés par les autorités, obligeant les travailleurs, principalement asiatiques et africains, à chercher un abri, notamment en se couchant sur le trottoir devant l’une de leurs anciennes maisons.

Cette décision intervient trois semaines avant le début du tournoi le 20 novembre, qui a suscité un examen international approfondi du traitement réservé par le Qatar aux travailleurs étrangers et de ses lois sociales restrictives.

Dans un bâtiment, qui, selon les habitants, abritait 1 200 personnes dans le quartier d’Al Mansoura à Doha, les autorités ont dit aux gens vers 20 heures mercredi qu’ils n’avaient que deux heures pour partir.

Les responsables municipaux sont revenus vers 22h30, ont forcé tout le monde à sortir et ont verrouillé les portes du bâtiment, ont-ils déclaré. Certains hommes n’avaient pas pu revenir à temps pour récupérer leurs affaires.

“Nous n’avons nulle part où aller”, a déclaré un homme à Reuters le lendemain, alors qu’il se préparait à dormir une deuxième nuit avec une dizaine d’autres hommes, dont certains torse nu dans la chaleur et l’humidité automnales de l’État arabe du Golfe. .

Image:

Plus d’une douzaine de bâtiments avaient été évacués et fermés par les autorités à l’approche de la Coupe du monde





Lui et la plupart des autres travailleurs qui ont parlé à Reuters ont refusé de donner leurs noms ou leurs coordonnées personnelles par crainte de représailles de la part des autorités ou des employeurs.

À proximité, cinq hommes chargeaient un matelas et un petit réfrigérateur à l’arrière d’une camionnette. Ils ont dit qu’ils avaient trouvé une chambre à Sumaysimah, à environ 25 miles au nord de Doha.

Un responsable du gouvernement qatari a déclaré que les expulsions n’étaient pas liées à la Coupe du monde et avaient été conçues “conformément aux plans globaux et à long terme en cours pour réorganiser les quartiers de Doha”.

“Tous ont depuis été relogés dans des logements sûrs et appropriés”, a déclaré le responsable, ajoutant que les demandes d’évacuation “auraient été effectuées avec un préavis approprié”.

La FIFA n’a pas répondu à une demande de commentaires et les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar ont adressé des demandes au gouvernement.

Pendant ce temps, la ville de Barcelone n’offrira pas de lieux de visionnement public pour regarder les matchs de l’Espagne lors de la Coupe du monde du mois prochain après que son maire a déclaré que sa ville ne soutenait pas la tenue du tournoi dans une dictature.

L’agence de presse espagnole EFE rapporte que la maire de Barcelone, Ada Colau, a rejeté la demande d’un parti d’opposition, lors d’une session du conseil municipal vendredi, d’ouvrir un lieu public permettant aux citoyens de se rassembler et de regarder l’Espagne.

Et ailleurs, le Qatar a convoqué l’ambassadeur d’Allemagne suite aux remarques du ministre allemand de l’Intérieur, qui a semblé critiquer la décision d’attribuer la Coupe du monde à la nation arabe du Golfe en raison de son bilan en matière de droits de l’homme.