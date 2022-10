Coupe du monde : le ministre britannique des Affaires étrangères sous le feu des critiques pour avoir déclaré que les fans de football LGBT devraient être “respectueux” à Qatar 2022

CNN

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, reçoit des réactions négatives pour avoir suggéré que les fans de football homosexuels devraient être “respectueux” au Qatar lorsqu’ils assisteront à la Coupe du monde de football qui se déroulera dans l’État arabe du Golfe plus tard cette année.

S’adressant à la radio LBC mercredi, Cleverly a déclaré qu’il s’était entretenu avec les autorités du Qatar – où l’homosexualité est criminalisée – qui “veulent s’assurer que les fans de football sont en sécurité et s’amusent”.

Il a poursuivi : « Et ils savent que cela signifie qu’ils vont devoir faire des compromis sur ce qu’est un pays islamique, avec un ensemble de normes culturelles très différent du nôtre.

“L’une des choses que je dirais aux fans de football, c’est que vous savez, s’il vous plaît, soyez respectueux du pays hôte.

“Ils [Qatar] essaieront – ils essaient – ​​de faire en sorte que les gens puissent être eux-mêmes et profiter du football et je pense qu’avec un peu de flexibilité et de compromis des deux côtés, cela peut être une Coupe du monde sûre, sécurisée et passionnante », a ajouté le secrétaire aux Affaires étrangères. .

Le porte-parole du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est distancié des commentaires en disant: «Nous ne nous attendrions pas à [LGBTQ fans] de compromettre qui ils sont et vous saurez que le Royaume-Uni a des règles très claires à ce sujet. Les politiques du Qatar ne sont pas celles du gouvernement britannique et pas celles que nous approuverions. »

Lucy Powell, secrétaire à la Culture de l’ombre, du principal parti travailliste d’opposition du Royaume-Uni a claqué les commentaires de Cleverlyl’appelant “étonnamment sourd” dans un tweet.

“Où tracez-vous la ligne là-dessus?” dit-elle dans une entrevue avec LBC Radio. “Deux fans de football qui partent en couple ne peuvent pas se tenir la main ? Vous ne pouvez pas embrasser ? Ils ne peuvent pas se montrer leur amour ?”

Groupe de supporters LGBTQ+ d’Angleterre 3LionsPride tweeté: “Avec respect, c’est une intervention extrêmement inutile qui montre un manque de compréhension et de contexte.

“Insinuer qu’une mesure de sécurité acceptable et proportionnée est d’être ‘moins queer’ nous oblige à rentrer dans le placard et risque des crises de santé mentale.

«Ce n’est pas non plus une option pour tout le monde. Certains fans trans et de genres divers n’ont pas la possibilité “d’être moins visiblement homosexuels”.

Un rapport de Human Rights Watch publié lundi a documenté des cas aussi récents qu’en septembre où les forces de sécurité qataries ont arrêté arbitrairement des personnes LGBT et les ont soumises à des mauvais traitements en détention.

Un responsable qatari a déclaré à CNN que les allégations de HRW “contiennent des informations qui sont catégoriquement et sans équivoque fausses”.

Mardi, le militant LGBTQ britannique Peter Tatchell a manifesté seul devant le musée national du Qatar avant la Coupe du monde.

L’agence de presse Reuters a rapporté que deux officiers en uniforme et trois fonctionnaires en civil sont arrivés sur les lieux de la manifestation et ont replié une pancarte que Tatchell tenait et ont pris des photos de son passeport et d’autres papiers ainsi que ceux d’un homme avec qui il se trouvait.

La police a serré la main de Tatchell et est partie, laissant le militant sur le trottoir, a indiqué Reuters. Tatchell a partagé une vidéo sur Twitter montrant un homme en civil lui parlant et retirant sa pancarte.

Tatchell a déclaré à Doha News plus tard que la police l’avait interrogé. Il a également dit qu’il craignait d’être détenu et agressé physiquement par la police, mais rien ne s’est produit. Tatchell a déclaré que la police était polie.

En septembre, Huit équipes européennes de football – les Pays-Bas, l’Angleterre, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Suisse et le Pays de Galles – ont annoncé qu’elles participeraient à une campagne “OneLove” d’une saison pour promouvoir l’inclusion et lutter contre la discrimination.

Chaque capitaine de ces huit nations portera un brassard OneLove distinctif – qui comporte un cœur contenant des couleurs de tous les horizons – pendant le tournoi.

La FA néerlandaise, qui est le fer de lance de la campagne, a choisi les couleurs pour représenter tous les héritages, origines, genres et identités sexuelles ; le brassard sera porté au Qatar où les relations homosexuelles sont une infraction pénale.

“C’est un message important qui convient au football : sur le terrain, tout le monde est égal et cela devrait être le cas partout dans la société. Avec le groupe OneLove, nous exprimons ce message », a déclaré Virgil van Dijk, le capitaine des Pays-Bas, à l’époque.

“Au nom de l’équipe néerlandaise, je porte ce groupe depuis un bon moment maintenant. Il est bon de voir que d’autres pays se joignent à cette initiative.

“Je suis honoré de rejoindre mes collègues capitaines de l’équipe nationale pour soutenir l’importante campagne OneLove”, a déclaré le capitaine anglais Harry Kane.

“En tant que capitaines, nous sommes peut-être tous en compétition les uns contre les autres sur le terrain, mais nous sommes unis contre toutes les formes de discrimination.

« C’est d’autant plus pertinent à une époque où la division est courante dans la société. Porter ensemble le brassard au nom de nos équipes enverra un message clair lorsque le monde nous regarde. »