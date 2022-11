Coupe du monde: la FA et la FAW conservent leurs plans de soutien LGBTQ + au Qatar malgré la descente du brassard OneLove | Nouvelles du football

La FA et la FAW n’ont pas renoncé à leur intention de montrer un message de soutien à la communauté LGBTQ + lors de la Coupe du monde au Qatar – malgré leur recul dans leur différend avec la FIFA sur le brassard One Love.

Les discussions de haut niveau se sont poursuivies jusqu’à quelques heures avant le coup d’envoi du match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Iran, avant que la FA n’admette sa défaite et décide que Harry Kane ne devrait pas porter le logo en forme de cœur aux couleurs de l’arc-en-ciel.

La FIFA a menacé de “sanctions sportives” si Kane ou l’une des sept autres nations européennes impliquées portait le brassard.

L’article 13.8.1 du Règlement de l’équipement de la FIFA stipule : “Pour les compétitions finales de la FIFA, le capitaine de chaque équipe doit porter le brassard de capitaine fourni par la FIFA.”

Sky Sports News a été informé que les responsables de la FIFA étaient catégoriques sur le fait que le port du brassard One Love serait une violation directe de leurs règles, et que si cela était autorisé, cela créerait un précédent pour que d’autres nations portent le message politique qu’elles voulaient sur le brassard. .

De plus, malgré des informations suggérant que Kane aurait pu être réservé pour avoir porté un brassard non-FIFA, nous comprenons que la sanction aurait pu être beaucoup plus sévère – peut-être une interdiction d’un match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Southgate dit que l’équipe d’Angleterre n’a pas été distraite par la décision de ne pas porter le brassard OneLove, mais insiste sur le fait que “les gens savent ce que nous représentons”



Mais les responsables de la FA sont connus pour être furieux de la décision tardive, qui les a embarrassés après s’être engagés à porter le brassard quelle que soit la punition qui leur serait infligée.

Si c’était une sanction financière qui avait été menacée, la FA était prête à l’accepter. Mais lundi, ils ont estimé qu’il était injuste de risquer l’implication de Harry Kane dans le tournoi, afin de tenir leur promesse et de prendre position.

Des suggestions ont été faites selon lesquelles Gareth Southgate pourrait peut-être porter le brassard One Love sur la ligne de touche pour le prochain match contre les États-Unis, même si cela serait à nouveau probablement sanctionné par la FIFA.

Une autre option peut être que Kane, ou d’autres joueurs anglais, portent le brassard pendant l’entraînement, devant les caméras.

Il n’y a eu aucun commentaire de la FA sur l’une ou l’autre de ces possibilités.

La FAW s’est sentie acculé lundi par la FIFA après avoir, comme l’Angleterre, fait savoir très clairement depuis septembre que le capitaine du Pays de Galles à la Coupe du monde porterait le brassard OneLove.

Après le spectaculaire match nul 1-1 de lundi contre les États-Unis lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde, la FAW a l’intention d’avoir des discussions sur la manière dont elle pourrait envoyer et montrer un autre message pour remplacer l’idée OneLove. Rien de définitif n’a cependant été décidé.

La FAW reste profondément déçue et frustrée par l’intervention tardive de la FIFA sur le brassard.

“La FIFA a délibérément ignoré la demande pour éviter deux mois de critiques”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett et Kaveh Solhekol de Sky Sports News expliquent que Harry Kane aurait pu risquer une interdiction s’il avait choisi de porter le brassard OneLove lors du match contre l’Iran



Le journaliste de Sky Sports News, Rob Dorsett, s’exprimant sur le podcast de la Coupe du monde de Sky Sports :

“Ça va encore être une grande histoire à partir d’ici; nous allons parler autant de la situation politique autour de cette Coupe du monde que de football, soyons honnêtes.

“La FA anglaise, la FA galloise et toutes les autres FA des autres nations européennes sont allées à la FIFA avec cela et leur ont écrit il y a plus de deux mois. C’était en septembre quand ils ont évoqué l’idée pour la première fois et la FIFA n’a pas répondu.

“La FIFA a été fortement critiquée pour cela, laissant cela jusqu’à la dernière minute. La FIFA est revenue hier en Angleterre, au Pays de Galles et dans les autres nations pour dire qu’elle ne pouvait pas le faire.

“Je crois comprendre que la FIFA l’a fait délibérément parce que s’ils avaient refusé la demande il y a deux mois, la FIFA aurait eu un bon coup de pied pendant les deux prochains mois par divers groupes de supporters qui estimaient que ce n’était pas juste et c’était Et la FIFA se cacherait derrière les règles et dirait “les règles sont là, il suffit de les lire”.

“La FA n’accepte pas cela et je ne pense pas qu’aucun d’eux ne sorte de cette situation sans être critiqué à juste titre.”

Kane : la décision m’a été retirée des mains

Le capitaine anglais Harry Kane a réitéré le fait que lui et ses coéquipiers continueraient à prendre position, mais a reconnu que la décision finale dans cette affaire était hors de ses mains.

“Nous sommes déçus. Nous voulions le porter, cette décision m’a été retirée. Je me suis présenté au stade avec le brassard que je portais et on m’a dit que je devais le porter.

“Écoutez, c’est hors de notre contrôle en tant que joueurs. Je suis sûr que la FA et la FIFA poursuivront ces discussions, mais le plus important aujourd’hui, nous nous sommes concentrés sur le jeu et avons obtenu un excellent résultat.

“Vous avez vu au cours des cinq dernières années que nous avons pris position en tant qu’équipe et nous continuerons à le faire autant que possible. Nous avons également pris un genou aujourd’hui, mais parfois ces décisions ne dépendent pas de nous et c’est la ligne du bas.”

“La FIFA a laissé tomber le Pays de Galles ; la FA galloise est en colère ‘

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Geraint Hughes de Sky Sports News rapporte que le Pays de Galles était “en colère et irrité” d’avoir été empêché de porter le brassard OneLove pendant la Coupe du monde



Le journaliste de Sky Sports News, Geraint Hughes, s’exprimant sur le podcast de la Coupe du monde de Sky Sports :

“La FAW est furieuse. Ils ne sont vraiment pas contents. Ils ont dit très clairement qu’ils voulaient porter le brassard OneLove et essaient depuis deux mois d’obtenir une réponse de la FIFA pour savoir s’ils leur permettraient de le porter légalement.

“Ils pensaient que les règles, comme tout le monde, signifiaient qu’ils pourraient recevoir une amende. Ils n’avaient aucune idée de la possibilité d’un carton jaune ou même de la possibilité pour la commission de discipline de la FIFA d’imposer une interdiction d’un match.

“Tout s’est passé le matin des matches, certainement pour l’Angleterre et le Pays de Galles. Ils sont vraiment très en colère, irrités – et ce ne sont pas seulement les cadres supérieurs, c’est tout au long de la FAW. La FIFA les a laissés tomber.”

Van Dijk sur brassard : je ne pouvais pas prendre le risque de réserver

Virgil van Dijk a riposté aux affirmations selon lesquelles les Pays-Bas et d’autres pays ont été sans scrupule dans la controverse sur le brassard anti-discrimination.

Le skipper d’Oranje, Van Dijk, a déclaré au diffuseur néerlandais SAI: “Je joue à un poste où un carton jaune n’est pas utile. Je suis devenu footballeur et j’ai envie de jouer ce genre de tournois.

“Il y a des gens qui disent que nous n’avons pas de colonne vertébrale, mais ce n’est pas comme ça que ça marche”, a ajouté le défenseur de Liverpool.

“Nous voulons juste jouer au football. J’aurais adoré jouer avec ce groupe, mais pas au prix d’un carton jaune.”