Coupe du monde : Julie Ertz peut-elle être la joueuse qu’elle était pour l’USWNT ?

Julie Ertz est de retour. Les fans de l’équipe nationale féminine des États-Unis espéraient entendre ces mots depuis plus d’un an, mais elle est – depuis deux apparitions de remplacement pour l’équipe – seulement de retour pour l’USWNT dans le sens le plus factuel et sans implication de ces mots.

L’Angel City FC a signé un contrat d’un an avec Ertz, ce qui lui donne l’opportunité de prouver qu’elle mérite une place dans l’équipe de la Coupe du monde. Elle est apparue trois fois depuis sa signature et a la chance de disputer au moins six autres matchs via la saison régulière de la NWSL et la NWSL Challenge Cup avant que l’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, ne devrait annoncer sa composition pour la Coupe du monde, environ un mois avant le début du tournoi. fin juillet.

Ertz s’était à peine remis d’une blessure au MCL à temps pour les Jeux olympiques de 2021, puis a raté le reste de la saison de la NWSL après avoir disputé tous les matchs de ce tournoi à Tokyo pour l’USWNT. Elle a raté la saison 2022 en raison d’une grossesse, a eu son premier enfant en août, puis a pris son temps pour décider si elle voulait retourner dans la ligue, choisissant de ne signer pour aucun club avant la pré-saison.

Lors de la dernière trêve internationale d’avril avant qu’Andonovski ne sélectionne son alignement pour la Coupe du monde, Ertz a pris le terrain contre la République d’Irlande – cela faisait 611 jours qu’elle n’avait pas joué pour l’USWNT. Elle avait l’air un peu décalée, mais clairement suffisamment en forme pour jouer au football professionnel. Reste à savoir si elle sera un jour en majuscule, criée sur les toits DOScomme dans, proche de la meilleure version d’elle-même : la meilleure milieu de terrain de la planète.

Le bref retour d’Ertz à l’USWNT en avril a permis de rêver facilement qu’elle revienne rapidement à son apogée. L’Irlande avait déjà l’air vaincue au moment où elle est arrivée et défendait profondément pour garder les choses respectables, donnant à Ertz de nombreuses opportunités favorables pour jouer de longues passes et ramasser des balles lâches. Le deuxième match, dans lequel Ertz a joué deux fois plus de minutes, était un peu plus une confrontation avec la réalité. Une Irlande beaucoup plus ambitieuse et confiante menaçait régulièrement sur le contre, exposant le manque de netteté attendu d’Ertz.

Cela a conduit à un premier sort avec Angel City qui a répondu aux attentes de manière positive et négative. Sa présence défensive a permis à ses coéquipières du milieu de terrain Dani Weatherholt et Savannah McCaskill de faire plus de pressing et de prendre plus de risques en attaque, sans se soucier de ce qui pourrait arriver si le ballon passait derrière eux.

Mais Angel City a été incohérent et n’a pas réussi à gagner (deux défaites, un match nul) lors des apparitions d’Ertz jusqu’à présent. Après cinq apparitions au total pour le club et le pays depuis son retour, nous sommes encore assez loin d’une conclusion sur la distance entre Ertz et son meilleur, et s’il est possible pour elle de se rapprocher de son meilleur d’ici la Coupe du monde.

Ertz a remporté 50% de ses duels (12/24) et a eu sept interceptions en 80 minutes lors de ses deux matchs USWNT, et a eu quatre interceptions lors de ses débuts à Angel City, selon WyScout. Ce sont des numéros de milieu de terrain défensifs assez standard. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter, mais ils sont loin d’être les meilleurs pour Ertz, qui double ces duels gagnés et ces interceptions dans ses performances de balles les plus prolifiques.

Elle a été beaucoup plus active lors de ses deux dernières apparitions en club, remportant 10 interceptions chacune contre les Portland Thorns le 29 avril et le Washington Spirit le 13 mai, mais n’a remporté que 40% de ses duels lors de ces matchs (17/42). Au cours de la saison 2019 de la NWSL, Ertz a réalisé en moyenne 7,27 interceptions toutes les 90 minutes et a remporté 56,4% de ses duels.

Julie Ertz est revenue à l’USWNT après presque deux ans d’absence de l’équipe, mais il reste à voir si elle peut être la joueuse qu’elle était autrefois. Brad Smith/Getty Images

Avant les derniers matchs amicaux de l’USWNT, Andonovski a fourni une évaluation franche des compétences d’Ertz par rapport aux autres joueuses du groupe avec lesquelles elle est en compétition pour une place sur la liste. « Si quelqu’un à 80% ou 90% est toujours meilleur que le meilleur de quelqu’un d’autre, alors tant pis », a déclaré Andonovski aux médias, faisant référence aux chances d’Ertz de faire partie de l’équipe de la Coupe du monde.

Si cela semble irrespectueux pour certains des joueurs qui sont en pleine forme et qui jouent de leur mieux, eh bien … c’est en fait une évaluation beaucoup plus sévère de ces joueurs qu’il n’y paraît en surface. Nous ne savons même pas si Ertz peut encore être à 80% de son meilleur niveau. Andonovski émet l’hypothèse qu’elle peut y arriver d’ici la Coupe du monde. Il ne se contente pas de dire qu’il préfère avoir 80 % d’Ertz plutôt que 100 % d’un autre joueur – il préfère plutôt la chance d’Ertz à 80%.

Qu’il s’agisse davantage d’une mise en accusation d’Andonovski en tant qu’entraîneur ou du niveau de compétence actuel du groupe de joueurs est à débattre, mais la seule raison pour laquelle un joueur comme Ertz – qui n’a pas traversé une pré-saison NWSL – est même envisagée. est que l’USWNT n’a pas réussi à trouver un moyen de la remplacer. Il n’y a pas d’Ertz de secours dans le pool de joueurs, et Andonovski n’a pas encore trouvé de solution appropriée pour jouer sans lui non plus.

La présence de Pic Ertz est un luxe incroyable qui permet à ses équipes toutes sortes de créativité et de flexibilité tactique. Avec le milieu de terrain à son apogée, Andonovski pouvait se concentrer sur la façon dont son équipe devait attaquer car il n’avait pas vraiment besoin de rendre compte de ce qui s’était passé lorsque l’USWNT avait perdu le ballon. Il avait une joueuse qui s’occupait seule de ce problème.

Depuis qu’Ertz a fait une pause, Andonovski a traversé Andi Sullivan, Samantha Coffey, Jaelin Howell, Lindsey Horan, Taylor Kornieck et Emily Sonnett dans le rôle de milieu de terrain défensif, les trois derniers étant habitués à jouer au milieu de terrain et au centre box-to-box. -rôles arrière. Aucun d’entre eux n’a été en mesure de jouer le rôle de milieu de terrain défensif à pivot unique à la satisfaction d’Andonovski, mais ce n’est pas un affront à quiconque dans la piscine de dire qu’il est incapable d’être une gomme de contre-attaque à un joueur dans la veine d’Ertz à elle. meilleur. Vous pouvez compter sur une main tous les joueurs de l’histoire du jeu qui ont fait ça pour leurs équipes.

Essayer de trouver une « remplaçante de Julie Ertz » est une entreprise futile et, sans elle, l’USWNT n’a pas réussi à trouver le bon équilibre entre la solidité dans l’espace défensif du milieu de terrain et l’ambition pour l’avenir. Par rapport aux meilleures versions de l’équipe avec Ertz au milieu, elles ont soit été trop vulnérables sur le comptoir, soit ont manqué de menaces dynamiques au cours des deux dernières années.

Après la série de trois défaites consécutives de l’USWNT contre l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne en 2022, Andonovski a semblé être poussé à changer de forme, passant du 4-3-3 de longue date de l’équipe à un 4-2-3-1, qui fait commencer Horan. plus profondément aux côtés de Sullivan. Ce joueur supplémentaire dans le milieu de terrain défensif donne à la ligne arrière plus d’options de passes dans le jeu de construction et réduit les risques lorsque des revirements se produisent.

Mais ce changement signifie également que Horan n’est plus en mesure d’être une menace de but: elle a marqué 16 buts sans pénalité de 2019 à 2021, mais n’en a qu’un jusqu’à présent en 2022-23. Jouer Kornieck dans ce rôle a un effet similaire, éloignant un excellent milieu de terrain qui marque des buts du but. Et généralement, peu importe qui occupe ces rôles, jouer avec un double pivot au lieu d’un seul milieu de terrain défensif se traduit généralement par l’équipe ayant un coureur de moins dans la surface. Un Ertz sain et en forme résoudrait tous ces problèmes.

Ce sera une histoire incroyable – et un grand accomplissement pour Ertz – si elle redevient la cheville ouvrière défensive de l’équipe. Le problème est que nous n’avons pas encore d’indication sur la rapidité avec laquelle elle est capable de le faire. Il serait idiot de douter des capacités de quelqu’un d’aussi éprouvé qu’elle dans le sport, mais il n’y a aucun moyen de savoir si un tiers d’une saison NWSL lui donnera l’occasion requise de retrouver son meilleur niveau. Trois matchs après le début de sa carrière à Angel City, il ne semble pas que nous soyons plus près d’une réponse.

Si elle y parvient, l’USWNT récoltera les fruits du retour d’Ertz à son meilleur. Si elle ne le fait pas, l’héritage durable d’Andonovski pourrait être qu’il ne pourrait jamais comprendre à quoi ressemblait un USWNT réussi sans elle.