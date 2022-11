Coupe du monde : John Herdman et Alphonso Davies parlent de la défaite de la Belgique

De retour sur la plus grande scène du soccer après 36 ans, le Canada a osé rêver grand.

Les attentes des observateurs et des pronostiqueurs importaient peu. Beaucoup ont considéré la qualification pour le tournoi lui-même comme un succès, d’autres voulaient éviter l’embarras. Certains rêvaient que le Canada marque son tout premier but en Coupe du monde masculine et ils devront encore attendre. En interne, cependant, l’équipe avait un rêve différent.

Les hommes du manager John Herdman voulaient terminer en tête du groupe. Ils sont entrés sur le terrain mercredi et ont dominé la Belgique, une équipe qui a toujours été un cheval noir pour tout gagner et qui a également flirté avec le statut de prétendant. Mais à la fin, le Canada a échoué, perdant 1-0.

“Je suis fier de la performance, mais vous devez prendre trois points lors de votre premier match”, a déclaré Herdman après le match. “Nous avons eu l’occasion ce soir d’être en tête du groupe, c’était la mission, et nous l’avons ratée. Je suis fier de la performance. Ces gars-là ont changé. Ils ont montré qu’ils pouvaient vivre sur cette scène et je pense qu’ils ont rendu les fans fiers et leur ont donné le sentiment d’appartenir ici et c’était important pour nous.

Plus tôt dans le tournoi, l’Argentine avait prolongé sa domination dans son match contre l’Arabie saoudite et avait perdu, tout comme l’Allemagne contre le Japon. Que le Canada se soit mis dans le même bateau d’émotions que ces puissances est révélateur. Comme eux, ils devront faire ce que font les grandes équipes : laisser le passé être le passé et rebondir contre la Croatie dimanche.

Herdman se souvient avoir entraîné les Canadiennes lorsqu’elles ont perdu leur match d’ouverture des Jeux olympiques de 2012 et comment elles ont remporté la médaille de bronze. Il met l’équipe masculine au défi de reconnaître ce qu’ils ont accompli mercredi au-delà du résultat et de répéter le tour.

“Je leur ai juste montré les statistiques, je leur ai juste montré qu’ils appartenaient ici, je leur ai dit qu’ils appartenaient ici”, a déclaré Herdman à propos de son discours d’après-match à l’équipe. “Nous allons partir en Croatie, c’est aussi simple que possible. C’est notre prochaine mission maintenant.

La star canadienne Alphonso Davies a connu un bon match dans l’ensemble, mais c’est probablement lui qui regrettera le plus après avoir raté un penalty à la 11e minute.

“Cela arrive”, a déclaré Davies. “Vous choisissez un camp, le gardien de but a deviné correctement, il le sauve ou vous avez de la chance et vous le placez. Évidemment, je dois garder la tête haute après cela, mais je dois certainement continuer à être plus fort.”

À travers toutes les qualifications et maintenant ce premier match contre la Belgique, le Canada a transformé beaucoup de sceptiques en croyants. Pourtant, cette étape contre une équipe qui est allée en demi-finale de la Coupe du monde en 2018 avant de perdre contre l’éventuelle championne de France, puis en quart de finale de l’Euro 2020 avant de perdre contre l’éventuelle championne d’Italie, est importante.

Le contexte de ce que le Canada a accompli dans ce match ne devrait pas être perdu en raison du gaspillage de l’équipe dans le dernier tiers. En entrant, le Canada était l’équipe qui s’attendait à jouer ce match en contre avec la Belgique contrôlant le jeu, mais ce ne fut pas le cas.

La défense était considérée comme un point faible pour le Canada, et alors qu’ils discuteront en interne de ce qui n’a pas fonctionné avec le long ballon de Toby Alderweireld qui a trouvé Michy Batshuayi pour le seul but du match, Kamal Miller était un guerrier absolu sur le terrain et Richie Laryea a versé chaque dernière goutte de son cœur et de son âme dans ce match.

Dans le décompte final au-delà du score, le Canada a dominé la Belgique 22-9, a obtenu un penalty et a eu un cas pour quelques autres. Plus que n’importe quel but, les hommes en rouge et blanc ont montré qu’ils appartenaient absolument à la Coupe du monde.

“Ce tournoi consiste à obtenir trois points”, a déclaré Davies. “Faire face à la deuxième meilleure équipe du monde n’est pas facile mais je pense que nous sommes sortis ici, nous avons fait de notre mieux et nous avons montré que nous appartenons à cette scène. Nous avons montré que nous pouvions jouer à ce niveau.

Le Canada a encore beaucoup de premières à réaliser à la Coupe du monde et cette quête se poursuit dimanche. La Croatie apportera son propre sentiment d’urgence après avoir fait match nul 0-0 avec le Maroc, et c’est un point de réconfort pour le Canada de savoir que la dernière place du groupe ne les a actuellement qu’à un point de retard sur ces deux équipes.

“C’est dur, c’est dur”, a déclaré Davies. “Certainement ce prochain match, nous allons tout donner, nous allons jouer comme nous l’avons fait aujourd’hui et j’espère que ça ira dans notre sens. Nous savons que nous devons marquer des buts et nous devons obtenir trois points pour passer à autre chose.

Cette équipe croyait qu’elle pouvait gagner le groupe alors que personne ne l’a fait. Maintenant, tout le monde croit pouvoir s’en sortir.