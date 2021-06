Coupe du monde ISSF en Croatie Préparation finale des tireurs indiens avant les Jeux olympiques de Tokyo

La Coupe du monde de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) à partir de jeudi sera la dernière chance pour 15 tireurs indiens de tester leurs compétences pour les Jeux olympiques du 23 juillet au 8 août au Japon. La Coupe du monde de Croatie sera organisée dans les trois disciplines : carabine, pistolet et fusil de chasse. L’Inde a remporté cinq places de quota olympique dans les épreuves de pistolet, huit au fusil et deux au skeet au cours du cycle de qualification olympique 2019. Les tireurs indiens, qui effectuent un court séjour d’entraînement et de compétition en Europe pour se préparer aux Jeux olympiques, avaient également participé le mois dernier aux Championnats d’Europe de tir à Osijek dans la catégorie Minimum Qualification Score (MQS).

L’entraîneur de tir de haute performance de l’Inde, Deepali Deshpande, a exprimé sa satisfaction quant aux performances de l’équipe à Osijek. « C’était une bonne performance dans l’ensemble étant donné que les tireurs ont fait une pause après la Coupe du monde de New Delhi en mars », avait déclaré Deepali.

Alors que Deepak Kumar, Divyansh Singh Panwar, Sanjeev Rajput, Aishwary Pratap Tomar, Apurvi Chandela, Anjum Moudgil, Elavenil Valavi et Tejaswini Sawant se sont qualifiés pour les Jeux olympiques dans les épreuves de tir à la carabine, Abhishek Verma, Saurabh Chaudhary, Manu Bhaker, Rahi Sarnobat participera à des épreuves de pistolet au Japon.

Angadvir Singh Bajwa et Mairaj Ahmad Khan se sont qualifiés dans l’épreuve de skeet masculin pour Tokyo.

