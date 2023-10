Coupe du monde, Inde contre Australie : l’ancien joueur de cricket d’Aus Brett Lee est fan de CETTE actrice de Bollywood ; est-ce Alia Bhatt ou Katrina Kaif ?

La Coupe du monde a commencé et c’est une grande fête pour tous les fans de cricket. Les gens adorent regarder l’Inde jouer contre les grandes équipes du monde et nous vivons toutes sortes d’émotions chez nous lorsque nous regardons les matchs. Outre les matchs, nous aimons tous entendre les commentateurs des matchs, les interviews et les octets d’après-match. L’ancien joueur de cricket australien Brett Lee est commentateur après avoir pris sa retraite du cricket international.

L’actrice de Bollywood préférée de Brett Lee ?

Brett LeIl a également fait partie de la Premier League indienne et il faisait partie de l’équipe Kings XI Punjab. Dans une récente interaction, Brett Lee a parlé de son actrice préférée de Bollywood. Eh bien, Bollywood et le cricket vont désormais de pair.

Mais savez-vous qui est l’actrice de Bollywood préférée de Brett Lee ? Est-ce Alia Bhatt, Katrina Kaif ou Priyanka Chopra ? Eh bien, ce n’est aucune de ces grandes divas de Bollywood.

Tout le monde sait que Brett Lee a fait partie de Kings XI Punjab, qui appartient en copropriété à l’actrice de Bollywood Preity Zinta. Par conséquent, Brett Lee a appelé Preity son actrice préférée. Brett Lee a également fait partie de l’industrie du divertissement. Il possède son propre groupe et a également chanté avec la légendaire chanteuse indienne Asha Bhosle.

Brett Lee veut que Preity Zinta regarde ses débuts d’acteur dans UnIndian

Selon le Daily Mail, Brett Lee a également déclaré qu’il attendait avec impatience que Preity regarde ses débuts d’acteur dans UnIndian. Brett Lee a fait partie des Kings XI Punjab pendant les trois premières années de l’IPL et plus tard, il a rejoint les Kolkata Knight Riders. Il est également proche du copropriétaire de KKR et de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan.

En parlant de Preity Zinta, elle a récemment été vue au concert des Jonas Brothers avec Priyanka Chopra. Preity avait également partagé des photos du concert sur les réseaux sociaux et avait qualifié Priyanka d’hôte extraordinaire. Priyanka et Preity passent souvent du temps ensemble avec leurs enfants.