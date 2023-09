Coupe du monde ICC 2023 : méfiez-vous des faux billets, des escroqueries par phishing et des cybermenaces avant l’événement

Alors même que les fans indiens de cricket attendent la Coupe du monde ICC 2023, un autre groupe est tout aussi enthousiasmé par l’événement, bien que pour des raisons néfastes : les cybercriminels.

Les grands événements sportifs internationaux tels que la Coupe du monde ICC attirent des milliards de téléspectateurs et de fans, créant ainsi une véritable tempête pour les cybercriminels. La combinaison d’un public mondial et de l’activité en ligne accrue autour de l’événement présente une opportunité en or pour les acteurs malveillants de lancer diverses cyberattaques.

LES MENACES

Faux billets : Les cybercriminels peuvent créer de faux billets et les vendre à des fans sans méfiance. Ces billets peuvent être invalides ou contrefaits, et les supporters qui les achètent peuvent se voir refuser l’entrée au stade.

Les cybercriminels peuvent créer de faux billets et les vendre à des fans sans méfiance. Ces billets peuvent être invalides ou contrefaits, et les supporters qui les achètent peuvent se voir refuser l’entrée au stade. Tentatives de phishing : Les e-mails et sites Web de phishing peuvent usurper l’identité des communications officielles de la Coupe du monde ICC, incitant les destinataires à cliquer sur des liens malveillants ou à fournir des informations personnelles, telles que les détails de leur carte de crédit.

Les e-mails et sites Web de phishing peuvent usurper l’identité des communications officielles de la Coupe du monde ICC, incitant les destinataires à cliquer sur des liens malveillants ou à fournir des informations personnelles, telles que les détails de leur carte de crédit. Plateformes de paiement frauduleuses : Soyez prudent lorsque vous effectuez des paiements en ligne pour des billets, des marchandises ou des services liés à l’événement. Les cybercriminels peuvent créer de fausses plateformes de paiement pour voler vos informations financières.

Soyez prudent lorsque vous effectuez des paiements en ligne pour des billets, des marchandises ou des services liés à l’événement. Les cybercriminels peuvent créer de fausses plateformes de paiement pour voler vos informations financières. Escroqueries liées aux voyages : Les fraudeurs peuvent se faire passer pour des agences de voyages proposant des forfaits à prix réduit pour assister à la Coupe du monde ICC. Ces offres de voyage frauduleuses peuvent conduire à un hébergement ou à un transport inexistant.

Les fraudeurs peuvent se faire passer pour des agences de voyages proposant des forfaits à prix réduit pour assister à la Coupe du monde ICC. Ces offres de voyage frauduleuses peuvent conduire à un hébergement ou à un transport inexistant. Matchs en streaming : Pour les fans qui regardent des matchs en ligne, il est essentiel d’utiliser des services de streaming légitimes pour éviter les publicités trompeuses et les logiciels malveillants.

PAROLE D’EXPERTS

A la veille de la Coupe du monde de football au Qatar, la société de cybersécurité McAfee a également publié un rapport d’alerte mettant en avant les différents risques et arnaques associés aux grands événements sportifs, soulignant l’importance de la vigilance et proposant des conseils pour se protéger de ces cybermenaces lors de tels tournois.

Amit Relan, co-fondateur et PDG de mFilterIt, a déclaré à News18 : « Certaines des cybermenaces les plus courantes qui connaissent une augmentation sont l’utilisation de faux comptes et de publicités trompeuses qui incitent les utilisateurs à cliquer et même à effectuer un achat lors de certains événements. Les publicités trompeuses manipulent souvent les utilisateurs avec des « offres trop belles pour être vraies » et les conduisent vers leur site Web hameçonné ou usurpé. Finalement, les utilisateurs finissent par saisir leurs informations personnelles pour accéder aux avantages et deviennent victimes de l’escroquerie par phishing.

Saiprasad Shankar, CTO chez Deciml, a déclaré qu’une autre menace courante serait l’usurpation d’identifiant UPI, dans laquelle les fraudeurs peuvent créer des identifiants UPI trompeurs qui ressemblent beaucoup à des identifiants légitimes, tels que « bookmyyshow@upi », qui peuvent sembler convaincants, mais sont en réalité frauduleux. Il a en outre souligné que toutes ces astuces visent à voler des informations personnelles et financières.

PRÉCAUTIONS

Il est conseillé aux fans de rester vigilants face à de telles cybermenaces. Les experts donnent quelques conseils :