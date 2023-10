Coupe du monde ICC 2023 : les stars de Ganapath Tiger Shroff, Kriti Sanon enseignent le pas de crochet d’Irfan Pathan de Hum Aaye Hain ; les internautes réagissent

Le Inde contre Australie le match a eu lieu aujourd’hui dans le cadre du Coupe du monde ICC 2023 calendrier. L’Inde a gagné le match mais Ganapathe étoiles Shroff tigre et Kriti Sanon a gagné les cœurs avec les BTS lors du match d’aujourd’hui. Il se trouve que Kriti et Tiger ont visité les studios Star Sports de la ville où le duo a regardé le match avec l’ancien joueur de cricket. Irfan Pathan. Et ils se sont mis à danser au milieu du tournage. La vidéo de la même chose devient virale en ce moment.

Kriti Sanon et Tiger Shroff enseignent à Irfan Pathan le pas Hum Aaye Hain

Ganapathe les créateurs ont abandonné leur single Hum Aaye Hain récemment et il met en vedette Kriti Sanon et Tiger Shroff, les leaders de Ganapathe en numéro racé. Lorsque Kriti et Tiger ont visité le plateau de Star Sports Studio, ils ont fait irruption dans une gigue avec Irfan. Ils ont appris à Irfan le pas du crochet Hum Aaye Hain. Irfan essaie de suivre les étapes à sa manière. Les résultats sont loufoques mais adorables. La vidéo virale a fait la une des journaux de l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo de Tiger, Kriti et Irfan ici :

Les internautes réagissent à la vidéo de Kriti Sanon, Tiger Shroff et Irfan Pathan

Les internautes ont hâte de voir Ganapathe dans les cinémas. Le film dystopique est très attendu car il met en vedette Kriti et Tiger en tête. Ils sont jumelés après des années. Après Héropanti, les fans espéraient voir davantage Kriti et Tiger dans les films et enfin, leur souhait se réalise. Certains fans expédient même Tiger et Kriti ensemble. Après les avoir regardés avec Irfan, l’un des plus beaux joueurs de cricket indiens, les fans sont devenus fous. Bien que les fans de Tiger et Kriti aient adoré la vidéo, certains n’ont pas aimé cette étape et ont également partagé la possibilité du résultat du film. Qu’il s’agisse de qualifier le pas de « wahiyat », de louer le sourire de Kriti, les mouvements de danse de Tiger et la beauté d’Irfan, il y a toutes sortes de réactions à la vidéo.

Regardez cette vidéo de Tiger Shroff ici :

Ganapathe détails du film

Ganapathe est un film de science-fiction dans lequel Tiger joue le rôle principal, un super-héros machiste. Le film verra également Kriti Sanon réaliser des séquences d’action étonnantes. Ganapathe y met également en vedette Amitabh Bachchan. La sortie du film est prévue le 20 octobre 2023.