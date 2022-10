Coupe du monde hors de l’esprit au milieu de la poursuite des quatre premiers

Marcus Rashford a déclaré qu’il avait oublié la Coupe du monde 2022 pour s’assurer que Manchester United reste en contact avec les quatre premiers de la Premier League avant la pause.

Rashford a marqué le vainqueur contre West Ham United dimanche – il a maintenant marqué lors de matchs consécutifs – et s’est mis en position ferme pour faire partie de l’équipe d’Angleterre pour le tournoi au Qatar, qui commence le 20 novembre.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Mais le joueur de 25 ans a déclaré qu’il ne s’était pas concentré sur la Coupe du monde et se concentrait plutôt sur les quatre matchs restants de United.

“Je ne pense pas à la Coupe du monde en ce moment”, a déclaré Rashford.

“Je me concentre sur le prochain match, nous devons essayer de continuer à gagner des matchs ici, nous avons encore deux matchs de championnat avant la Coupe du monde, si nous gagnons ces deux matchs, nous resterons en contact avec les quatre premiers donc c’est ce sur quoi je me concentre.”

Les buts de Rashford contre le FC Sheriff et West Ham sont tous deux venus de la tête, ce sur quoi l’entraîneur-chef Erik ten Hag a déclaré que l’attaquant travaillait à l’entraînement.

“Entrer dans les zones est une chose, mais la technique et le désir et vouloir se mettre la tête à la fin, c’est ce sur quoi j’ai travaillé, c’est bien d’en tirer quelques objectifs”, Rashford ajoutée.

“Il veut juste que je sois dans les bonnes zones, que je marque des buts, que j’appuie haut sur le terrain, des petites choses que j’essaie de continuer à grignoter, que je continue à travailler, même si vous ne passez pas les meilleurs jours, essayons et tenez-vous en à ces principes, utilisez-les comme base, ces fondamentaux pour compléter votre performance.”

Marcus Rashford a marqué un but vainqueur à la 38e minute pour aider Manchester United à rester à un point du top quatre de la Premier League. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Le vainqueur de Rashford contre West Ham dimanche était son septième but de la campagne, déjà deux de plus qu’il n’avait réussi la saison dernière.

Sa baisse de forme l’a vu abandonné par l’Angleterre, mais il a redécouvert sa touche de buteur sous le nouveau manager de United, Erik ten Hag.

“Je pense juste que l’énergie est très différente, c’est la chose la plus importante, l’énergie est plus positive”, a déclaré Rashford.

“Au sein de toute l’équipe et sur le terrain d’entraînement, pour moi, c’est la chose la plus importante. Je veux juste que ça continue vraiment et que ça continue à en profiter, si nous gagnons des matchs, je suis sûr que cela arrivera.

“C’est des choses qu’il a mentionnées dès son arrivée, nous avons travaillé là-dessus, pas de manière significative, mais nous nous sommes améliorés et la meilleure façon de le faire est sur le terrain et dans des matchs comme ça.”