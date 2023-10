Coupe du monde : gros bouleversement ! Les Pays-Bas étourdissent l’Afrique du Sud, numéro 3 mondiale

Afrique du Sud vs Pays-Bas, faits saillants de la Coupe du monde 2023 : Cette Coupe du Monde s’avère être un tournoi de rebondissements ! Quelques jours après que l’Afghanistan ait surpris l’Angleterre, championne en titre, les Pays-Bas, 14e mondial, ont provoqué une autre énorme surprise en battant l’Afrique du Sud. Les Pays-Bas ont gardé confiance en eux malgré leur confrontation avec une équipe de poids lourds comme l’Afrique du Sud, qui est actuellement l’équipe ODI n°3. Cependant, les Pays-Bas n’ont pas laissé leur classement inférieur les affecter puisqu’ils ont gagné contre l’Afrique du Sud par 38 points. (Fiche d’évaluation)

Au bâton en premier, dans le match pluvieux, Scott Edwards a joué un coup de capitaine pour mener la remarquable récupération des Pays-Bas et les amener à 245 pour huit lors d’un match pluvieux contre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde à Dharamsala mardi. Des pluies intermittentes ont ajouté un rafraîchissement supplémentaire dans l’air de la montagne et ont réduit le match à 43 sur un match parallèle. L’Afrique du Sud avait normalement choisi de jouer dans un ciel couvert et son groupe de formidables meneurs, dont Kagiso Rabada, Marco Jansen et Lungi Ngidi, a beaucoup profité de la surface. Cependant, leur mort au bowling a laissé beaucoup à désirer puisque les Pays-Bas ont pillé 68 points au cours des cinq derniers overs. Les Pays-Bas étaient en difficulté avec 140 pour sept à la 34e. Edwards (78 sur 69) a partagé un partenariat divertissant de 64 points sur 37 balles avec Roelof van der Merwe (29 sur 19) vers la fin des manches pour amener l’équipe au-delà des 200.

En réponse, les frappeurs sud-africains, à l’exception de David Miller et Keshav Maharaj, n’ont montré aucun courage pour se battre alors que les quilleurs néerlandais ont secoué leurs manches à intervalles réguliers. En fin de compte, l’Afrique du Sud était éliminée pour 207.

Voici les moments forts du match Afrique du Sud contre Pays-Bas Coupe du monde de cricket ICC 2023 au stade HPCA de Dharamsala :