Coupe du monde FIH 2023 : pas de surprises

Les quatre équipes les mieux classées devaient se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde masculine de la FIH, mais avec peu de séparation entre l’Australie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, il est difficile de prédire laquelle des deux équipes pour le titre se poursuivra après les quatre derniers matches d’étape ici sur Vendredi.

L’Australie, numéro un mondial, affrontera l’Allemagne, classée quatrième du classement FIH, lors de la première demi-finale tandis que la Belgique, championne en titre, affrontera les Pays-Bas, deuxième des deux dernières éditions, lors de l’avant-dernier match de la Battle of Lowlands au Kalinga Stadium vendredi.

Des quatre équipes, les Pays-Bas, numéro trois mondial et triples champions, ont eu le passage le plus facile aux demi-finales avec une victoire 5-1 contre la Corée du Sud, qui a frappé au-dessus de leur poids, lors de leur match de quart de finale.

L’Allemagne, qui a remporté le tournoi à deux reprises mais s’est qualifiée pour le dernier carré pour la première fois depuis 2010, a eu le parcours le plus difficile vers les demi-finales. Ils ont dû jouer dans les croisements après avoir terminé deuxièmes de leur poule, tandis que les trois autres équipes se sont directement qualifiées pour les quarts de finale.

L’Allemagne était pratiquement hors de la demi-finale après avoir mené 0-2 jusqu’à la 58e minute de son match de quart de finale contre une brillante équipe d’Angleterre, mais Die Honamas, qui ne dit jamais mourir, a frappé deux fois au cours des deux dernières minutes grâce aux frères Grambusch pour prendre le jeu. aux tirs au but, qu’ils ont remportés 4-3.

L’Australie, médaillée de bronze de la dernière édition, peut commencer avec de légers favoris contre l’Allemagne, mais ce sera le match de n’importe qui car les Kookaburras ont également montré leur vulnérabilité lors de deux des quatre matches qu’ils ont disputés dans cette Coupe du monde jusqu’à présent.

Les Australiens avaient besoin d’un but à la 58e minute de leur expert en coin de pénalité vedette Blake Govers pour voler un match nul contre l’Argentine lors de leur match de poule.

Ils ont également mené 0-2 jusqu’à la mi-temps contre l’Espagne en quarts de finale et ont dû travailler dur pour gagner le match 4-3. Le match aurait pu aller aux tirs au but – où cela aurait pu être le match de n’importe qui – mais pour un coup de pénalité coûteux raté du capitaine espagnol Marc Miralles.

L’Australie a marqué le plus grand nombre de buts sur penalty, neuf sur coup de pied arrêté. Ils ont marqué 24 buts, le deuxième après les Pays-Bas (27) avec les experts en corner Jeremy Hayward et Blake Govers en pleine forme.

Hayward est actuellement le meilleur buteur avec sept frappes tandis que Govers est troisième avec cinq.

Le jeu physique et offensif de l’Australie sera égalé par les Allemands qui peuvent également jouer des jeux de puissance, ainsi qu’une défense bien organisée et un hockey contre-attaquant.

Le capitaine Mats Grambusch et son jeune frère Tom, ainsi que Niklas Wellen, qui a marqué cinq buts, seront les joueurs clés pour l’Allemagne alors qu’ils espèrent que l’expert en corner Gonzalo Peillat sera également bon après avoir marqué seulement deux buts jusqu’à présent.

“Nous devons être à notre meilleur, il n’y a pas d’échappatoire à cela. Ce sera un match difficile”, a déclaré le capitaine australien Aran Zalewski avant les demi-finales.

“L’Australie est une grande équipe, physiquement très forte et avec de très bons joueurs individuels. Mais c’est la même chose que nous. On va analyser notre jeu et on va s’améliorer, notamment avec le ballon. Ce sera un match serré, mais j’espère que nous passerons”, a déclaré le capitaine allemand Mats Grambusch.

Disputant leurs 12 demi-finales consécutives, l’Australie cherche à disputer sa cinquième finale lors des six dernières éditions et à décrocher son troisième titre lors des quatre dernières éditions. Ils ont terminé deuxièmes en 2002 et 2006, ont remporté des titres en 2010 et 2014 avant de remporter le bronze lors de la dernière édition.

Les Pays-Bas chercheraient leur troisième finale consécutive, mais ils affronteront le test le plus difficile du tournoi sous la forme de champions en titre et médaillés d’or olympiques en titre, la Belgique.

Les Néerlandais n’ont rencontré aucune résistance de la part d’aucune opposition, que ce soit en phase de poules où ils ont facilement remporté leurs trois matches ou en quarts de finale.

La deuxième demi-finale sera un concours entre l’équipe la plus âgée et l’une des plus jeunes du tournoi.

La Belgique compte 11 joueurs de plus de 30 ans tandis que les Pays-Bas comptent huit joueurs de moins de 25 ans et seulement deux de plus de 30 ans.

Les Red Sticks, qui sont venus avec presque tous les joueurs qui ont remporté l’or à Tokyo, sont parmi les équipes les plus en forme et sans doute parmi les plus expérimentées.

Les Pays-Bas ont marqué le plus de buts dans le tournoi avec 27 buts et la deuxième demi-finale de vendredi sera une compétition entre l’équipe la plus offensive contre une équipe avec une attaque et une défense de premier ordre avec l’avantage supplémentaire de gagner la haute pression et les matchs les plus cruciaux.

La Belgique dépendra principalement de Tom Boon – le deuxième meilleur buteur avec six frappes – pour les buts tandis qu’Arthur Van Doren et Arthur de Sloover seront les principaux hommes de la défense après avoir perdu Alexander Hendrickx en raison d’une blessure. Le capitaine Félix Denayer et Victor Wegnez tenteront de contrôler l’entrejeu.

Les Néerlandais, quant à eux, devraient poursuivre leur jeu offensif avec l’attaquant Koen Bijen et le capitaine Thierry Brinkman en très bon contact avec cinq buts chacun.

Drag Flicker Jip Janssen sera leur principal tireur de corner et il est également en bonne forme avec cinq buts en quatre matches.

“Jouer contre la Belgique est toujours spécial. C’est une équipe très expérimentée, l’équipe la plus âgée du tournoi. Nous sommes l’une des équipes les plus jeunes. Nous voulons sortir et jouer au hockey libre. Ce sera un match intéressant contre la Belgique”, a déclaré l’entraîneur néerlandais Jeroen Delmee, qui a remporté deux médailles d’or olympiques en tant que joueur.

