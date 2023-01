Coupe du monde FIH 2023 : l’incroyable histoire du Pays de Galles

Les autres sont payés pour représenter leur nation, mais ce groupe de non-conformistes paie pour jouer pour le drapeau.

La passion de jouer au hockey malgré des chances écrasantes, semble-t-il, est le tonique des joueurs du Pays de Galles qui maintient l’excitation bouillonnante.

Avec un soutien de la foule presque négligeable – le plus grand stade du pays peut accueillir 200 spectateurs – et des joueurs devant débourser 1 000 livres chaque année pour jouer pour l’équipe nationale, seul un groupe d’athlètes purs et durs peut réussir à dribbler les difficultés et encore arborent de larges sourires sur leurs visages.

Le Pays de Galles, qui fait ses débuts en Coupe du monde masculine de la FIH, sera agréablement surpris – ou peut-être émerveillé – lorsqu’il verra les stades de Bhubaneswar et de Rourkela remplis à craquer.

Leur voyage en Inde n’a peut-être pas été de classe affaires non plus, car l’équipe a dû recourir au financement participatif pour collecter 25 000 livres pour couvrir les vols, l’hébergement et les repas dans les deux villes hôtes.

« Le financement participatif fait partie des moyens de réduire le coût pour les joueurs. Les joueurs contribuent également; chaque joueur paie 1 000 livres par an pour jouer pour le Pays de Galles”, a déclaré l’entraîneur-chef Daniel Newcombe avant le match d’ouverture de son équipe contre l’Angleterre.

L’Inde et l’Espagne sont les autres équipes qu’ils devront affronter dans le groupe D.

« Le hockey est un petit sport et notre stade national peut accueillir environ 200 personnes, ce qui est très différent de celui d’ici (stade Birsa Munda d’une capacité de 21 000 places).

«Notre financement du gouvernement est limité et les joueurs contribuent donc également. Mais en raison de nos récents succès dans les qualifications pour des tournois plus importants, nous avons plus de voyages et notre gouvernement a été très utile. Nous avons maintenant un sponsor de maillot et cela a réduit le coût (pour les joueurs)”, a ajouté Newcombe.

Le Pays de Galles avait atteint la pièce maîtresse lors de l’épreuve de qualification européenne à Cardiff, la capitale de leur pays.

Newcombe est fier de dire que son équipe s’est rendue à l’événement phare trois ans après avoir touché le fond du hockey mondial.

« Nous avons besoin d’une exposition publique et d’un sponsor pour grandir. Mais, nous sommes passés de la 36e place à la 15e (au classement FIH) lors de la troisième année du hockey européen et maintenant à la Coupe du monde. Nous n’avons pas encore fini.”

Le capitaine Rupert Shipperley a déclaré que le statut du hockey chez lui le rend parfois frustré.

« C’est parfois frustrant… la situation. Il y a eu une amélioration ces dernières années, mais pas encore au niveau qu’elle devrait être”, a déclaré jeudi le milieu de terrain de 30 ans.

Shipperley est l’un des deux joueurs qui ont joué pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Tokyo, mais qui porte maintenant le maillot du Pays de Galles.

Jacob Draper est l’autre qui a joué pour GBR à Tokyo.

Alors, y aura-t-il des loyautés partagées ?

“Pas de place pour l’amitié pour le moment”, a déclaré l’entraîneur Newcombe, alors que Shipperley affrontera ses coéquipiers du GBR vendredi.

“Nous ne sommes peut-être pas des noms familiers en Inde, mais nous devons prouver que nous ne sommes pas venus ici pour faire de la figuration”, a ajouté Newcombe.

