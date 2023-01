Coupe du monde FIH 2023 : “La structure de jeu de l’Angleterre et du Pays de Galles est presque la même”

L’Inde a manqué de conversions de corners de pénalité lors de ses deux premiers matches de la Coupe du monde masculine de la FIH, mais le milieu de terrain Manpreet Singh espère que l’équipe locale atteindra le but contre le Pays de Galles ici jeudi.

L’Inde a jusqu’à présent obtenu neuf corners sur penalty mais n’a pas marqué une seule fois directement, bien qu’Amit Rohidas ait trouvé la cible contre l’Espagne lors du match d’ouverture à Rourkela après que le coup de drag du capitaine Harmanpreet Singh ait été rebondi sur le bâton d’un adversaire.

Face à l’Angleterre, avec qui elle a disputé un match nul et vierge, l’Inde a obtenu quatre corners sur penalty.

“Il y a eu peu de ratés mais si vous voyez, l’Angleterre a également bien défendu et son gardien a bien fait. On ne peut pas dire que ce n’était pas notre erreur, mais quelque part, l’Angleterre a aussi bien défendu. Nous analyserons où nous nous sommes trompés”, a déclaré Manpreet à PTI après l’entraînement de l’équipe mardi.

“La structure de jeu de l’Angleterre et du Pays de Galles est presque la même et nous essaierons d’exécuter les corners que nous obtenons contre le Pays de Galles”, a déclaré le joueur du Pendjab, âgé de 30 ans.

Il a déclaré que le match contre le Pays de Galles serait important car une grande victoire placerait l’Inde en tête de la poule D.

“Nous allons essayer de faire de notre mieux et de jouer notre jeu normal et d’exécuter nos plans”, a déclaré Manpret qui avait mené l’Inde à une médaille de bronze historique aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Les meilleurs de chacune des quatre poules se qualifient directement pour les quarts de finale. Les deuxième et troisième places de chaque groupe participeront à des matchs croisés.

Interrogé sur son rôle dans l’équipe puisqu’il n’est plus le capitaine, il a déclaré : “Pour être honnête, plus tôt aussi (quand j’étais capitaine) quand j’ai mis le pied à terre, j’ai donné mon 100 %, et c’est le même maintenant aussi.

« Dans notre équipe, ce n’est pas comme si Harmanpreet était le capitaine (et il fait tout) parce que le hockey est un jeu d’équipe et ce qui est plus important, c’est d’avoir la contribution de tous les membres de l’équipe.

“Donc, l’état d’esprit est le même que je me donnerais à 100% chaque fois que je jouerais et emmènerais les jeunes.” Manpreet n’a pas été si bon lors des deux matches de l’Inde compte tenu des normes élevées qu’il apporte sur le terrain à chaque fois qu’il joue, il n’est pas trop inquiet.

“C’est bon. Chaque fois que je joue, j’essaie de faire de mon mieux. Aucun joueur n’est satisfait de sa performance, pensant toujours qu’il aurait pu faire mieux à chaque match. Plus je contribuerai, mieux ce sera pour l’équipe”, a-t-il déclaré.

