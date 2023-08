Coupe du monde FIDE 2023 : la finale Praggnanandhaa R-Magnus Carlsen se dirige vers le bris d’égalité après le deuxième tirage au sort

Le prodige indien Praggnanandhaa R et le directeur général norvégien Magnus Carlsen ont joué un nouveau match nul lors du deuxième match de la finale de la Coupe du Monde FIDE 2023 à Bakou mercredi.

L’adolescent a serré la main du joueur de 32 ans qui a réussi à maintenir le numéro 1 mondial à égalité en jouant avec des pièces noires lors de la deuxième journée de la finale en 30 coups.

Prag a enregistré un match nul mardi en jouant les blancs contre les Scandinaves, et le vainqueur sera désigné jeudi lors d’un bris d’égalité.

Le parcours de l’adolescent vers la finale a été rendu spécial puisqu’il a pris le dessus sur deux des trois meilleurs joueurs du classement mondial au cours du tournoi en battant Hikaru Nakamura, numéro 2 mondial au quatrième tour de l’événement, avant surclassant le n°3 mondial Fabiano Caruana en demi-finale pour organiser l’affrontement final contre le Norvégien n°1 mondial, Carlsen.

La sensation adolescente a été laissée de côté au premier tour de la Coupe du monde et a pris le dessus sur le joueur français de 29 ans Maxime Lagarde au deuxième tour.

L’Indien a enregistré un score de 1,5-0,5 sur le Français avant d’affronter le directeur général tchèque de 38 ans, David Navara, au troisième tour. L’adolescent a dominé le joueur vétéran pour accéder au quatrième tour, où il a choqué le monde avec une victoire 3-1 sur Nakamura pour assurer son passage au tour suivant.

Ferenc Berkes était le prochain obstacle de Prag, et l’Indien s’est frayé un chemin devant le Hongrois de manière experte pour organiser un affrontement en quart de finale contre son compatriote Arjun Erigasi.

Le match entre les GM indiens s’est avéré être l’un des matchs les plus longs et les plus divertissants de tout le tournoi puisque Prag a enregistré une victoire catégorique par derrière sur le joueur de 19 ans de manière spectaculaire.

Il a été opposé au deuxième joueur mondial lors du carré final alors qu’il avait la tâche difficile de vaincre l’américano-italien de 31 ans Caruana.

L’Indien a montré que rien ne pouvait l’arrêter en franchissant l’obstacle des demi-finales pour atteindre le sommet contre Carlsen.