Coupe du monde FIBA : le Canada bat les États-Unis et remporte le bronze

Manille, Philippines –

Dillon Brooks a récolté 39 points pour mener le Canada à sa toute première médaille à la Coupe du monde de basketball masculin FIBA ​​grâce à une victoire de 127-118 en prolongation contre les États-Unis lors du match pour la médaille de bronze, dimanche.

Shai Gilgeous-Alexander a terminé avec 31 points, six rebonds et 12 passes décisives pour le Canada. RJ Barrett a ajouté 23 points et sept rebonds.

Anthony Edwards a ouvert la voie aux Américains avec 24 points, tandis qu’Austin Reaves en a ajouté 23.

Cette victoire met fin à un parcours historique dans le tournoi pour les Canadiens, classés 15e. Le Canada a atteint le deuxième tour du tournoi pour la première fois depuis 1998 et s’est classé premier de la phase de groupes pour la toute première fois.

La victoire du Canada contre l’Espagne, première championne en titre, au deuxième tour, lui a valu sa qualification pour les Jeux de Paris 2024, mettant fin à une sécheresse olympique remontant à 2000. C’était également la première fois depuis 1994 que le Canada accédait aux quarts de finale.

La défaite des Canadiens en demi-finale contre la Serbie, vendredi, était leur toute première participation au carré d’as.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 10 septembre 2023.