Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ Legacy Initiative, Coach Education Scholarship Program, coup d’envoi à Shillong

Dans une première historique, le stade Jawaharlal Nehru à Shillong, Meghalaya, accueille une initiative héritée de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™, le programme de bourses d’études pour les entraîneurs, où 23 entraîneurs en herbe – toutes des femmes – entreprennent une licence électronique de base. cours pour devenir des entraîneurs de football officiellement certifiés.

Cette onzième édition du programme, qui se déroulera du 4 au 7 septembre 2022, formera ses participantes aux aspects théoriques et pratiques du jeu tout en dotant les femmes participantes de qualités de leadership.

“Meghalaya a été témoin d’un boom du football chez les filles et les femmes grâce aux efforts de la Meghalaya Football Association et des associations de district affiliées avec l’aide de l’AIFF, de l’AFC et de la FIFA et nous sommes reconnaissants que Meghalaya ait été choisi comme lieu de l’E- Cours de licence dans le cadre du programme d’héritage de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022. Nous pensons que cela nous aidera grandement dans nos efforts pour créer une infrastructure de football durable pour les garçons et les filles, les hommes et les femmes », a déclaré Larsing Sawyan, président de la Meghalaya Football Association.

Parallèlement, dans une déclaration commune, les directeurs de projet du Comité d’Organisation Local (LOC) de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ ont déclaré : « Notre vision est que l’héritage durable de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ soit la croissance et le développement accélérés du football féminin. Avec une augmentation du nombre d’entraîneures à travers le pays, une participation égale à la base peut être atteinte. Ce cours, organisé dans l’une des régions indiennes les plus passionnées de football, représente une étape majeure dans la direction d’un progrès global du football féminin en Inde.

“La contribution de Meghalaya au football indien a été immense et cela peut être démontré par le fait que la mascotte officielle de la toute première compétition féminine de la FIFA en Inde, appelée Ibha™, tire son nom de l’écriture du groupe ethnique Khasi de l’État”, a conclu le LOC. Directeurs de projet, Nandini Arora et Ankush Arora.

Imaginé et conceptualisé par le COL pour le tournoi, le programme de bourses de formation des entraîneurs n’a pas seulement profité aux participants diplômés de ses dix cours jusqu’ici organisés, mais également à ceux qui ont été entraînés par les entraîneurs officiellement certifiés.

Les diplômées des différentes éditions de ce programme servent par la suite de modèles et de figures inspirantes, encourageant davantage de filles de leurs communautés locales à commencer à jouer au football. Certaines participantes, issues de quartiers reculés, sont les pionnières de la participation féminine au jeu, changeant ainsi la culture et la vie des jeunes filles.

Cette initiative héritée de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ a également contribué à la réhabilitation de certaines participantes qui ont trouvé une autre opportunité de carrière grâce au beau jeu.

Le tournoi biennal des jeunes, qui se tiendra du 11 au 30 octobre 2022, verra les meilleures jeunes footballeuses du monde montrer leur talent en Inde et les billets pour celui-ci sont désormais en ligne.

