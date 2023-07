Coupe du monde féminine : trois raisons pour lesquelles la Suède pourrait être l’un des plus grands perturbateurs du tournoi | Nouvelles du football

La Suède a la réputation d’avoir «presque gagné» au cours de la dernière décennie.

Lors de leurs huit derniers tournois internationaux, elles ont terminé deuxièmes aux Jeux olympiques de Rio 2016, ont terminé troisièmes à la Coupe du monde féminine 2019 et, plus récemment, ont perdu en finale contre le Canada aux tirs au but lors de la campagne olympique de Tokyo en 2020.

Il y a une doublure argentée. La Suède apparaît toujours régulièrement en finale, et sa constance et sa persévérance pourraient en faire l’un des plus grands perturbateurs du tournoi.

Voyons un peu comment ils aiment jouer…

Un système fluide, plein d’acteurs fluides

La Suède alterne harmonieusement entre un 3-4-3 et un 4-3-3, ce qui signifie qu’elle excelle dans un système de contre-attaque à grande vitesse.

Clignez des yeux, et vous pourriez les manquer en passant de la défense à l’attaque, généralement avec un n ° 10 franc – soit Kosovare Asllani ou Fridolina Rolfo – en tête.

Étirer les défenses adverses avec des styles complexes et interchangeables est une norme ; les joueurs n’ont pas peur de glisser et de se déformer.

Nathalie Bjorn en est un parfait exemple.

La défenseuse d’Everton joue en tant qu’arrière droite pour son club mais a souvent été la remplaçante du pivot défensif de Caroline Seger.

Elle a également de l’expérience en tant que défenseur central dans un arrière trois, ce qui la place en lice pour occuper trois postes différents dans l’équipe.

C’est ce qui rend la Suède si dangereuse en tant qu’unité collective : vous ne savez pas trop où les joueurs pourraient finir, mais une chose est sûre, l’adaptabilité n’est pas un problème.

Expérience en abondance

D’avant en arrière, le nombre de buts, de passes décisives et d’apparitions se compte par centaines.

Pour commencer, Jennifer Falk est la gardienne la plus expérimentée de l’équipe suédoise, avec 16 sélections. Elle a Zecira Musovic comme doublure, qui a passé une saison à s’entraîner sous la tutelle attentive d’Emma Hayes.

Puis en défense, Magdalena Eriksson porte le brassard de capitaine. Elle est cinq fois vainqueur de la Super League féminine, se rapprochant de 100 sélections pour son pays et cruciale pour le succès de son équipe nationale.

Au milieu de terrain, Asllani et Rolfo ont le joueur le plus âgé de l’équipe nationale comme point d’ancrage à Seger, qui a amassé plus de 230 apparitions et joue probablement dans sa dernière Coupe du monde.

La seule mise en garde pour la femme de 38 ans est qu’elle a été blessée toute l’année et qu’elle est dans une course contre la montre pour être en forme.

Depuis l’affrontement de l’Euro l’été dernier avec la Suisse, Seger n’a accumulé que 100 minutes de jeu. Elle avait besoin d’une intervention chirurgicale pour son talon avant le Nouvel An, puis son retour en avril a été interrompu après s’être blessé à nouveau au mollet.

Les entraînements ici et là ne sèment pas la confiance quant au temps de jeu potentiel dans le tournoi. Bjorn pourrait être appelée au milieu de terrain à sa place.

Heureusement, à l’avant, Lina Hurtig, Stina Blackstenius et Sofia Jakobsson ont suffisamment d’expérience en jouant dans les meilleures ligues européennes pour ouvrir cette fissure.

Ajoutez une poignée d’adolescents convaincants et vous avez une équipe qui touche tous les départements.

Sera-ce suffisant pour les amener un peu plus loin qu’ils ne l’ont jamais été auparavant ? L’écrivaine suédoise de football féminin Mia Eriksson pense que cela dépend entièrement de leur chance et de leur forme.

« Je pense que cette Coupe du monde pourrait être vraiment compétitive car plusieurs équipes ont progressé en qualité en même temps », a-t-elle déclaré.

Si la Suède peut tout faire claquer et éviter les blessures et les alertes COVID – ce qu’elle n’a pas pu faire l’été dernier à l’Euro – elle sera l’équipe qui soulèvera le trophée le 20 août.

La ‘Fridolina Rolfo‘ facteur

Depuis son arrivée à Barcelone en 2021, on a l’impression que Rolfo est devenu de plus en plus fort.

Elle se dirige vers la Coupe du monde sur le dos de Barcelone remportant un triplé continental et sbe a joué un rôle majeur dans cela après avoir marqué le but gagnant pour compléter le retour sur Wolfsburg en finale de la Ligue des champions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Barcelone est revenue de 2-0 pour battre Wolfsburg en finale de la Ligue des champions féminine pour remporter son deuxième titre européen



Alors qu’elle joue dans un rôle d’arrière gauche pour son club, elle est toujours un aspect crucial de l’attaque, et sous Peter Gerhardsson, cela a rarement changé.

Bien sûr, elle joue un peu plus haut sur le terrain, mais ses capacités défensives sont une contribution bienvenue, étant donné que la Suède en a parfois eu besoin de plus de la part de ses attaquants.

En tant que l’un des premiers défenseurs sans possession, Rolfo est capable de démanteler les compteurs adverses et de recycler le ballon vers ses coéquipiers.

Qu’elle attaque depuis la gauche ou qu’elle hante les zones plus centrales du terrain, elle sera probablement une épine dans le pied des défenses adverses et un point de couverture essentiel si Seger ne parvient pas à se mettre en forme.

Comment la Suède s’alignera-t-elle ?

Falk est la gardienne de premier choix, et elle aura probablement un solide arrière quatre devant elle, composé de Jonna Andersson, Magdalena Eriksson, Amanda Ilestedt et Bjorn.

Elin Rubensson, Filippa Angeldahl et Asllani pourraient former le milieu de terrain, tandis que Rolfo, Blackstenius et Jakobsson mènent l’attaque.

