Coupe du monde féminine T20 : le Sri Lanka étourdit l’Afrique du Sud de trois points lors de l’ouverture du tournoi | Nouvelles du cricket

Le Sri Lanka a surpris les hôtes sud-africains lors du match d’ouverture de la Coupe du monde féminine T20 avec une magnifique victoire en trois manches au Cap.

Mis au bâton en premier, le Sri Lanka a affiché 129-4 grâce en grande partie à un partenariat de deuxième guichet de 86 courses entre Chamari Atapattu (68) et Vishmi Gunaratne (35).

L’Afrique du Sud a rattrapé le Sri Lanka, prenant trois guichets lors des trois derniers overs, avec Chabnim Ismail (1-22) et Marizanne Kapp (1-15) restreignant l’ordre intermédiaire sri-lankais.

En réponse, les hôtes du tournoi ont pris un bon départ avec Laura Wolvaard (18) et Tazmin Britanniques (12) partageant un partenariat de 29 courses. Mais après Oshadi Ranasinghe (2-20) et Inoka Ranaweera (3-18) a éliminé les ouvreurs, l’Afrique du Sud était contre elle et ne s’en est jamais remise.

Malgré Soleil Luus (28) et Sinalo Jafta (15) faisant des camées, le Sri Lanka a pris des guichets réguliers et l’Afrique du Sud n’a pu établir aucun partenariat et a finalement été incapable de chasser les 13 requis dans le dernier over.

Le tournant s’est produit dans le 12e lorsque Sugandika Kumari (2-28) a pris les guichets de Chloé Tryon (10) et Anneke Bosch (0).

Malgré une rafale tardive de Jafta, le Sri Lanka a franchi la ligne grâce à d’excellents quilles de ses spinners.

Moments clés de l’Afrique du Sud contre le Sri Lanka Tableau de bord de l’Afrique du Sud contre le Sri Lanka Sri Lanka 129-4 Athapaththu 68 sur 50 balles, Gunaratne 35 sur 34 balles Ismail 1-22, Kapp 1-14, De Klerk 1-38 Afrique du Sud 126-9 Luus 28 de 27, Wolvaardt 18 de 23, Jafta 15 de 9 Ranaweera 3-18, Ranasinghe 2-20, Kumari 2-28

Qu’ont dit les capitaines ?

Chamari Atapattu du Sri Lanka : “Nous avons une bonne culture dans l’équipe. Nous avons beaucoup de jeunes, nous partageons des connaissances avec eux et les joueurs seniors ont bien fait. Ils pensent toujours au jeu et c’est le secret.

“Le guichet était vraiment bon pour frapper. J’aurais certainement frappé en premier. Je pensais que 140-150 était un bon score et malheureusement nous n’y sommes pas arrivés parce que Shabnim Ismail et Marizanne Kapp ont très bien joué en avantage numérique et c’est pourquoi nous n’a pas eu 150.

“Nous avons déjà choqué de grandes équipes et nous l’avons encore fait. Nous voulons aller en demi-finale. J’espère que nous pourrons y arriver car c’est ma huitième Coupe du monde et je n’y suis pas encore allé donc je veux être là-bas avec mon équipe.”

Sune Luus d’Afrique du Sud : “Le Sri Lanka avait un bon partenariat et cela nous manquait dans nos manches au bâton. Je pensais que poursuivre 130 était un score normal et que 140-150 aurait été un bon score sur ce terrain. Je ne pense pas que le Sri Lanka se soit enfui avec le jeu.

“Je pense qu’un match ne nous définit pas. La Coupe du monde est loin devant. Marizanne Kapp et Shabnim Ismail ont été exceptionnels aujourd’hui. Beaucoup de points positifs pour les prochains matchs.”

Quelle est la prochaine étape pour l’Afrique du Sud et le Sri Lanka ?

Sri Lanka sont de retour en action dimanche, face à Bengladesh à Newlands, Le Cap.

Afrique du Sud cherchera à rebondir lundi, contre Nouvelle-Zélande au parc Boland, Paarl.

Quelle est la prochaine étape de la Coupe du monde T20 ?

La Coupe du monde T20 se poursuit samedi avec quelques matches à succès.

Le premier debout, Angleterre affronter le Antilles à 13h du parc Boland. Les deux équipes sont d’anciens vainqueurs et espèrent pouvoir aller loin en Afrique du Sud. Regardez le match d’ouverture de l’Angleterre en direct sur Événement principal et cricket de Sky Sports à partir de 12h30.

Alors, titulaires Australie faire face aux voisins Nouvelle-Zélande à partir de 17h au même terrain.

