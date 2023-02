Coupe du monde féminine T20: l’Angleterre a battu les Antilles lors du match d’ouverture alors que les frappeuses et Sophie Ecclestone impressionnent | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a battu avec l’agressivité qu’elle avait promise alors qu’elle entamait sa candidature pour un premier titre de Coupe du monde T20 depuis 2009 avec une victoire effrénée à sept guichets contre les champions de 2016 des Antilles.

Le 3-23 de Sophie Ecclestone a aidé l’Angleterre à limiter les Antilles à 135-7 à Paarl, tandis que Sophia Dunkley (34 sur 18) a démarré rapidement la poursuite de la course, puis a regardé la skipper Heather Knight (32no sur 22) et l’adjoint Nat Sciver-Brunt (40no sur 30) a mené l’équipe à sa cible avec 33 balles à revendre.

Knight avait déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match, et à nouveau lors du tirage au sort, que l’Angleterre continuerait l’état d’esprit offensif qu’elle a adopté depuis que Jon Lewis est devenu entraîneur-chef en novembre et cela s’est avéré le cas car ils ont marqué à un taux supérieur à 9,5. court un over – un record pour une équipe en poursuivant plus de 100 dans la Coupe du monde féminine T20.

Ecclestone a décroché le guichet clé de la skipper des Antilles Hayley Matthews, lbw pour 42 sur 32 balles, après que la pâte ait propulsé son équipe à 69-1 sur 10 overs et que la fileuse anglaise a ensuite épinglé Afy Fletcher (10) et Zaida James (2) lbw au 19e au-dessus alors que l’équipe des Caraïbes s’est évanouie dans la dernière moitié de leurs manches.

Sophie Ecclestone a pris trois guichets alors que l’Angleterre limitait les Antilles à 135-7 avant de se diriger vers sa cible en 15 overs





Un objectif de 136 n’a pas défié une unité de frappeurs anglaise enhardie, qui en avait battu 246 lors d’un match d’échauffement contre l’Afrique du Sud plus tôt cette semaine, Knight scellant une victoire catégorique en frappant Chinelle Henry pendant six ans.

Dunkley a suivi des demi-siècles d’échauffement contre les Proteas et la Nouvelle-Zélande avec un autre coup rapide, prenant le troisième, renversé par Matthews, pour 17 avec un sublime six et deux quatre avant de tomber sur un excellent retour de Henry (2 -22).

L’Angleterre trop puissante pour les Antilles à Paarl

L’Angleterre avait remporté huit victoires consécutives contre les Antilles lors d’une tournée dans les Caraïbes en décembre, balayant une série internationale de trois matchs d’une journée, puis une série internationale de cinq matchs T20, et leur domination sur l’équipe de Matthews s’est poursuivie.

Antilles vs Angleterre – résumé du score Antilles 135-7 à partir de 20 séries : (Matthieu 42 sur 32); Ecclestone (2-23), Glenn (1-20) Angleterre 138-3 sur 14,3 overs : (N Sciver-Brunt (40 sur 30), Dunkley (34 sur 18), Knight (32 sur 22)

Les Antilles ont été renforcées par le retour de l’ouvreuse en forme à nouveau Stafanie Taylor, mais elle a fait un trois tortueux sur 15 balles, prenant 10 livraisons pour sortir de la marque et annulant un licenciement lbw contre Lauren Bell avant d’être épinglée devant par Sarah Glenn (1 -20).

Matthews n’a pas connu de tels problèmes, avec des limites consécutives contre Bell au troisième et trois à quatre contre Katherine-Sciver Brunt au sixième, propulsant son équipe à 47-0 après le jeu de puissance avant que les manches douloureuses de Taylor ne se terminent plus tard.

L’Angleterre était parfois lâche avec le ballon, expédiant 18 figurants, mais forte sur le terrain avec Alice Capsey et Knight assurant les sorties – et elles étaient ensuite énergiques avec la batte.

La capitaine anglaise Heather Knight a éliminé Chinelle Henry avec un coup direct de la couverture à Boland Park



Après le départ de Dunkley, Danni Wyatt (11 sur neuf) et Capsey (13 sur neuf), Knight et Nat Sciver-Brunt ont maintenu les courses avec un stand ininterrompu de 67 sur 44 balles alors que l’Angleterre a posé un marqueur à ses rivaux de la Coupe du monde.

L’Australie est l’écrasante favorite pour remporter ce tournoi et remporter un troisième titre consécutif et un sixième au classement général, mais l’Angleterre, ayant adopté la mentalité Bazball qui a revigoré l’équipe masculine de test et avec un quilleur de classe mondiale à Ecclestone, est de vrais prétendants.

“L’Angleterre veut marcher vers le danger”

Joueur du match, Nat Sciver-Brunt…

“J’étais concentré sur les limites et heureux de voir l’équipe à la maison. Nous voulons être agressifs, prendre le jeu et marcher vers le danger. Plus nous le faisons sous pression, mieux c’est. Nous nous adaptons très bien aux guichets. Nous s’amusent ici et j’espère que nous pourrons continuer.”

Nat Sciver-Brunt a été le meilleur buteur de l’Angleterre avec un score invaincu de 40 sur 30 balles





Knight : grand pas pour l’Angleterre

La capitaine anglaise Heather Knight…

“Ce n’était pas notre meilleure performance au champ et au bowling, mais nous voulons être sans peur et affronter le match et c’était bien d’avoir une chasse facile. Nous avons essayé d’aller fort au sommet et d’être positifs et de marquer des points.

“Cette victoire a été un grand pas en avant pour garder cet état d’esprit dans un grand tournoi. Nous avons un beau mélange. Les jeunes apportent la positivité et sont intrépides. C’est un bon mélange et il y a une bonne ambiance autour du groupe.”

Et après?

lundi 13 février 12h30





Mercredi 15 février 12h30





Angleterre retour à l’action contre l’Irlande à Paarl lundi (début de 13h) et ne prendra pas ses adversaires à la légère après avoir choqué les favoris du tournoi, l’Australie, lors d’un match de préparation. Antillesquant à eux, affronteront l’Inde mercredi.

L’Inde entame sa campagne dimanche contre le Pakistan (13h) avant que le Sri Lanka, qui a surpris l’Afrique du Sud vendredi soir, cherche à faire deux victoires sur deux lors de sa rencontre avec le Bangladesh (17h).

Dimanche 12 février 12h30