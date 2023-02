Coupe du monde féminine T20 de l’ICC : l’Angleterre et l’Inde cherchent à mettre fin à la domination de l’Australie | Nouvelles du cricket

La Coupe du monde T20 est de retour avec l’Angleterre dans l’espoir de mettre fin à la domination de l’Australie.

Depuis la première édition en 2009, l’Angleterre a atteint trois finales sans aucun succès, tandis que l’Australie a remporté cinq des sept tournois, dont les deux derniers en 2018 et 2020.

L’Inde, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, pays hôte, espèrent remporter leur premier titre de Coupe du monde, tandis que les Antilles espèrent décrocher un deuxième après avoir battu l’Australie en 2016.

L’Afrique du Sud ouvre le tournoi contre le Sri Lanka au Cap vendredi, l’Angleterre disputant son premier match samedi à Paarl contre les Antilles, avant que l’Australie n’affronte ses voisins néo-zélandais dans le même stade.

Sports du ciel passe en revue les prétendants à la Coupe du monde de cette année…

Angleterre

L’Angleterre a échoué dans les grands événements l’année dernière, perdant contre l’Australie en finale de la Coupe du monde des 50 ans et plus, puis subissant une sortie en demi-finale contre l’Inde aux Jeux du Commonwealth.

La nouvelle année présente de nouvelles opportunités sous un nouvel entraîneur, après que Jon Lewis a succédé à Lisa Keightley avant la tournée des Antilles vers la fin de l’année.

Image:

Sophie Eccelstone a connu une année 2022 impressionnante et sera la clé pour l’Angleterre en Afrique du Sud. Pic Médias CWI





Il y a un vrai buzz autour de la jeune équipe anglaise, avec Sophie Ecclestone, Alice Capsey, Sophia Dunkley et Lauren Bell des noms établis dans le format T20.

Ecclestone a fait ses débuts à l’âge de 17 ans et est devenue l’une des meilleures quilleurs du cricket à balles blanches. Maniable avec la batte en bas de l’ordre, elle sera une joueuse clé pour l’Angleterre cette année.

Avec la batte, l’Angleterre a un mélange d’expérience et de jeunesse et sera boosté par l’inclusion d’Alice Capseyqui s’est taillé une place de numéro trois et s’est remis d’une luxation de l’épaule à temps pour la Coupe du monde.

La Coupe du monde pourrait arriver un peu trop tôt pour la jeune équipe anglaise, mais entrer en tant qu’outsider pourrait leur convenir. Ils s’attendront à passer les phases de groupes au minimum.

Équipe: Heather Knight (capitaine), Lauren Bell, Maia Bouchier, Alice Capsey, Kate Cross, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Sarah Glenn, Amy Jones, Katherine Sciver-Brunt, Nat Sciver-Brunt, Lauren Winfield-Hill , Danni Wyatt

Réserves: Issy Wong et Dani Gibson

Image:

L’Australie a remporté sa cinquième Coupe du monde T20 en 2020





Australie

De nouveau favorite pour la Coupe du monde T20, l’Australie a dominé le cricket féminin ces dernières années.

L’équipe générationnelle a remporté une autre Coupe du monde l’année dernière, en plus d’une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth et d’une victoire des Cendres pour couronner 12 mois de succès.

L’Australie était invaincue lors de la Coupe du monde ODI et a montré peu de signes de perte de son aura.

Les victoires tout au long de l’année contre l’Angleterre et l’Inde ont montré leur supériorité continue dans le jeu féminin et avec Meg Lanning de retour après avoir pris une pause indéfinie et Georgia Wareham, qui fait tourner les jambes après une longue absence pour blessure, l’Australie arrive en Afrique du Sud avec confiance. humeur.

Équipe: Meg Lanning (capitaine), Alyssa Healy, Darcie Brown, Ashleigh Gardner, Kim Garth, Heather Graham, Grace Harris, Jess Jonassen, Alana King, Tahlia McGrath, Beth Mooney, Ellyse Perry, Megan Schutt, Annabel Sutherland, Georgia Wareham

Image:

L’Inde a connu une année 2022 mitigée et a échoué lors des Jeux du Commonwealth





Inde

Finaliste de la précédente Coupe du monde T20, l’Inde est toujours à la recherche de son premier titre mondial.

Ils sont dans un groupe difficile aux côtés de l’Angleterre, des Antilles, du Pakistan et de l’Irlande, avec un match d’ouverture contre les rivaux amers du Pakistan le 12 février au Cap.

L’année dernière a été une année mitigée pour les femmes indiennes. Ils ont battu le Sri Lanka en finale de la Coupe d’Asie, mais ont perdu la série à domicile de décembre contre l’Australie 4-1 et ont été battus de peu par l’Angleterre lors de la série de trois matches d’octobre.

Le match de groupe de l’Inde contre l’Angleterre aura un peu plus de mordant après que le dernier match entre les deux équipes se soit terminé par un guichet Mankad controversé, qui conduit à une guerre des mots entre les deux camps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La dernière fois que l’Angleterre a joué contre l’Inde, le match s’est terminé de manière controversée



Harmanpreet Kaur dirigera l’équipe indienne, sa troisième Coupe du monde consécutive en tant que capitaine.

Smriti Mandhana a été nommée vice-capitaine, après avoir récemment impressionné au sommet de l’ordre.

L’Inde accueille à nouveau Shikha Pandey après que le quilleur ait été sélectionné dans le format le plus court après plus d’un an, tandis que Pooka Vastrkar est inclus malgré des problèmes de forme physique.

L’équipe de Kaur fait partie des favoris et espère faire mieux que l’édition 2020 du tournoi.

Équipe: Harmanpreet Kaur (capitaine), Smriti Mandhana, Shafali Verma, Yastika Bhatia, Richa Ghosh, Jemimah Rodrigues, Harleen Deol, Deepti Sharma, Devika Vaidya, Radha Yadav, Renuka Thakur, Anjali Sarvani, Pooja Vastrakar, Rajeshwari Gayakwad, Shikha Pandey.

Réserves: Sabbhineni Meghana, Sneh Rana, Meghna Singh.

Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande est un outsider pour la Coupe du monde en Afrique du Sud, mais l’entraîneur-chef Ben Sawyer n’exclut pas son équipe.

En novembre 2020, Sawyer a déclaré que son équipe avait “mis en place un plan de la façon dont nous voulons jouer” et avec la skipper vétéran Sophie Devine en tête une fois de plus, la Nouvelle-Zélande croira qu’elle peut créer des surprises à la Coupe du monde.

Devine est rejointe dans l’équipe par les habituées Suzie Bates, Amelia Kerr, Jess Kerr, Maddy Green et Hayley Jensen, tandis que la batteuse expérimentée Jess McFadyen pourrait être en ligne pour ses débuts après avoir été incluse en remplacement d’Izzy Gaze.

Image:

La Nouvelle-Zélande a connu une année 2022 impressionnante, ne perdant que trois T20





La Nouvelle-Zélande a battu l’Angleterre pour la médaille de bronze lors des Jeux du Commonwealth, mais a terminé troisième à partir du bas de son groupe de la Coupe du monde. Ils ont également remporté une série T20 contre le Bangladesh à domicile et contre les Antilles à l’extérieur.

Au total, la Nouvelle-Zélande n’a perdu que trois de ses 14 matches de T20 en 2022 et entre en bonne forme dans la Coupe du monde.

Équipe: Sophie Devine (capitaine), Suzie Bates, Bernadine Bezuidenhout, Eden Carson, Lauren Down, Maddy Green, Brooke Halliday, Hayley Jensen, Fran Jonas, Amelia Kerr, Jess Kerr, Molly Penfold, Georgia Plimmer, Hannah Rowe, Lea Tahuhu.

Les Antilles et l’Afrique du Sud pourraient-elles briser la domination de l’Australie ?

Les Antilles ne sont pas la même équipe qui a atteint quatre demi-finales et une finale lors des éditions précédentes de la Coupe du monde et a été dominée par l’Angleterre lors de la récente série à domicile.

Les meilleurs résultats de l’Afrique du Sud sont survenus en 2020 et 2014, lorsqu’ils ont atteint les demi-finales, mais auront l’avantage du terrain de leur côté, bien qu’ils soient privés du capitaine régulier Dane van Niekerk, qui n’a pas “répondu aux critères minimaux de forme physique”.

Les deux équipes sont capables de créer des surprises et devront être surveillées de près pendant le tournoi.

Équipe des Antilles : Hayley Matthews (capitaine), Shemaine Campbelle (vc), Aaliyah Alleyne, Shamilia Connell, Afy Fletcher, Shabika Gajnabi, Chinelle Henry, Trishan Holder, Zaida James, Djenaba Joseph, Chedean Nation, Karishma Ramharack, Shakera Selman, Stafanie Taylor, Rashada Williams .

Équipe d’Afrique du Sud : Annerie Dercksen, Marizanne Kapp, Lara Goodall, Ayabonga Khaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Shabnim Ismail, Tazmin Brits, Masabata Klaas, Laura Wolvaardt, Sinalo Jafta, Nonkululeko Mlaba, Sune Luus (capitaine), Anneke Bosch, Delmi Tucker.

Réserves non itinérantes : Micaela Andrews, Tebogo Macheke, Tumi Sekhukhune

Equipes

Pakistan: Bismah Maroof (capitaine), Aiman ​​Anwer, Aliya Riaz, Ayesha Naseem, Sadaf Shama, Fatima Sana, Javeria Khan, Muneeba Ali, Nashra Sandhu, Nida Dar, Omaima Sohail, Sadia Iqbal, Sidra Ameen, Sidra Nawaz (gardien de guichet), Tuba Hassan

Réserve: Ghulam Fatima et Kainat Imtiaz

Bengladesh : Nigar Sultana Joty (capitaine), Marufa Akter, Dilara Akter, Fahima Khatun, Salma Khatun, Jahanara Alam, Shamima Sultana, Rumana Ahmed, Lata Mondol, Shorna Akter, Nahida Akter, Murshida Khatun, Ritu Moni, Disha Biswas, Sobhana Mostary

Réserves: Rabeya, Sanjida Akther Maghla, Fargana Hoque Pinky, Sharmin Akter Supta

Sri Lanka: Chamari Athapaththu (capitaine), Oshadi Ranasinghe, Harshitha Samarawickrama, Nilakshi de Silva, Kavisha Dilhari, Anushka Sanjeewani, Kaushini Nuthyangana, Malsha Shehani, Inoka Ranaweera, Sugandika Kumari, Achini Kulasuriya, Vishmi Gunaratne, Tharika Sewwandi, Ama Kanchana, Sathya Sandeepani

Irlande: Laura Delany (capitaine), Georgina Dempsey, Amy Hunter, Shauna Kavanagh, Arlene Kelly, Gaby Lewis, Louise Little, Sophie MacMahon, Jane Maguire, Cara Murray, Leah Paul, Orla Prendergast, Eimear Richardson, Rachel Delaney, Mary Waldron

