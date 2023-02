Coupe du monde féminine T20 2023 : quand ont lieu les matchs ? Quelles sont les chances de l’Angleterre ? | Nouvelles du cricket

Quand sont les jeux ? Quelles sont les chances de l’Angleterre ? Quels joueurs faut-il surveiller ? Tout ce que vous devez savoir avant la Coupe du monde féminine T20 ICC 2022…

Quand et où se déroule la Coupe du Monde Féminine T20 ?

La huitième édition du tournoi se tiendra en Afrique du Sud du 10 au 26 février, avec des matchs à jouer à Gqeberha – anciennement connu sous le nom de Port Elizabeth – Cape Town et Paarl. Chaque match est en direct sur Sky Sports et la compétition débutera vendredi avec les hôtes, l’Afrique du Sud contre le Sri Lanka.

Vendredi 10 février 16h30





Samedi 11 février 12h30





Samedi 11 février 16h30





Quelles équipes sont concernées ?

Quintuples champions et favoris du tournoi Australie rejoindre Afrique du Sud, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande et Bengladesh dans le groupe A. Angleterre – champions de l’édition inaugurale à domicile en 2009 mais sans trophée depuis – sont dans le groupe B aux côtés Inde, Pakistan, Antilles et Irlande.

Comment fonctionne le format ?

Les équipes affrontent les autres équipes de leur groupe une fois, les deux premières se qualifiant pour les demi-finales. Les vainqueurs du groupe A affrontent les deuxièmes du groupe B et vice versa avant que les vainqueurs de ces matchs ne se qualifient pour la finale.

Image:

Nat Sciver-Brunt et Heather Knight pourraient être la clé des chances de l’Angleterre





Qui est dans l’équipe d’Angleterre ?

Heather Knight (capitaine), Lauren Bell, Maia Bouchier, Alice Capsey, Kate Cross, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Sarah Glenn, Amy Jones, Nat Sciver-Brunt, Katherine Sciver-Brunt, Lauren Winfield-Hill , Danni Wyatt (Vipères du Sud). Réserves itinérantes : Issy Wong, Danielle Gibson.

Vainqueurs précédents ?

Le mot Australie apparaît assez souvent…

2009 – Angleterrea battu la Nouvelle-Zélande par six guichets

2010 – Australie, a battu la Nouvelle-Zélande par trois points

2012 – Australie, battre l’Angleterre par quatre points

2014 – Australie, battre l’Angleterre par six guichets

2016 – Antillesa battu l’Australie par huit guichets

2018 – Australie, battre l’Angleterre par huit guichets

2020 – Australiea battu l’Inde par 85 points

Image:

L’Australie a remporté les deux précédentes Coupes du monde T20 et cinq des sept tournois au total





Comment l’Angleterre s’est-elle débrouillée la dernière fois ?

Eliminé en demi-finale par la pluie. C’était une façon décevante pour l’Angleterre de sortir après s’être ralliée à l’Afrique du Sud lors de son match d’ouverture du groupe B pour passer devant la Thaïlande, le Pakistan et les Antilles et décrocher la deuxième place de sa poule.

L’Inde était leur adversaire dans le dernier carré mais les équipes n’ont pas pu entrer sur le terrain en raison du mauvais temps à Sydney et sans jour de réserve en cours pour les demi-finales, l’Inde s’est qualifiée à force d’avoir remporté le groupe A. Les demi-finales dans l’édition 2023, il y a des jours de réserve, alors j’espère qu’il n’y aura pas de répétition.

Image:

Knight regarde pendant la demi-finale pluvieuse de l’Angleterre contre l’Inde lors de la Coupe du monde T20 2020





Comment l’Angleterre s’en sortira-t-elle en 2023 ?

Il y a un réel optimisme quant à la possibilité de mettre fin à une attente de 14 ans pour un deuxième titre T20. Depuis que Jon Lewis a pris ses fonctions d’entraîneur-chef fin 2022, l’Angleterre a balayé les Antilles 8-0 – remportant trois ODI et cinq internationaux T20 – alors qu’elle tente de jouer avec le style agressif qui a transformé l’équipe masculine de test.

Avec le retour de Knight après une opération à la hanche et le retour de Nat Sciver-Brunt après une pause pour des raisons de santé mentale, l’Angleterre est à peu près au complet, à l’exception de la polyvalente blessée Freya Kemp. L’adolescente Alice Capsey est sur une clavicule cassée, tandis que Katherine Sciver-Brunt, 37 ans, aura hâte d’impressionner dans ce qui sera probablement son dernier tournoi majeur.

Image:

La spinneuse anglaise Sophie Ecclestone est la quilleure T20I classée n ° 1 au monde





Ajoutez Sophia Dunkley et Danni Wyatt au sommet de la commande, le quilleur classé n ° 1 au monde dans la fileuse du bras gauche Sophie Ecclestone et la couturière émergente Lauren Bell, et l’Angleterre a les joueurs à affronter. Mais, comme toujours, l’Australie reste l’équipe à battre.

Quels autres joueurs devrions-nous rechercher?

Meg Lanning est de retour au poste de capitaine de l’Australie après avoir pris une pause du match l’année dernière et fait partie d’une puissante unité de frappeurs qui comprend également le n ° 1 mondial. Tahlia McGrath et numéro 2 mondial Beth Mooney.

Shafali Verma était ému lors de la présentation après avoir été capitaine des U19 indiens pour le titre de la Coupe du monde en janvier



L’élégant Smriti Mandhana forme un formidable duo d’ouverture avec Shafali Verma pour l’Inde, cette dernière cherchant à ajouter le titre senior de la Coupe du monde T20 à la version U19 dont elle a été capitaine fin janvier.

L’Irlande peut avoir besoin Gaby Lewis pour afficher le genre de forme qu’elle a montrée en 2022 tout en atteignant quatre demi-siècles et en aidant l’équipe à remporter une première victoire en série à l’étranger, contre le Pakistan en novembre.

L’équipe de Lewis fait face à une demande difficile pour sortir d’un groupe comprenant l’Angleterre et l’Inde, mais un ancien joueur irlandais, Kim Garth, aura des plans pour remporter le titre avec le polyvalent représentant désormais l’Australie.

Image:

Gaby Lewis fait partie de l’équipe d’Irlande pour la Coupe du monde T20 en Afrique du Sud





L’Afrique du Sud, pays hôte – ayant laissé de côté le capitaine Dane van Niekerk pour des raisons de forme physique – cherchera à Laura Wolvaardt pour les courses, puis Nonkululeko Mlaba et Shabnim Ismaïl pour les guichets, tandis que les fileuses Alana King de l’Australie et de l’Inde Deepti Sharma pourrait s’avérer un cauchemar pour les frappeurs de l’opposition.

C’est quand la finale ?

Le match pour le titre aura lieu le dimanche 26 février à partir de 13h au Cap. Ce serait une surprise si l’Australie n’y participait pas, ayant disputé jusqu’à présent toutes les sept finales de la Coupe du monde T20 sauf une.

Coupe du monde féminine T20 – liste complète des matchs (toutes les heures au Royaume-Uni et en Irlande)

Phase de groupes

10 février – Afrique du Sud vs Sri Lanka, Cape Town (17h00)

11 février – Antilles vs Angleterre, Paarl (13h)

11 février – Australie vs Nouvelle-Zélande, Paarl (17h)

12 février – Inde vs Pakistan, Cape Town (13h)

12 février – Bangladesh vs Sri Lanka, Le Cap (17h00)

13 février – Irlande vs Angleterre, Paarl (11h)

13 février – Afrique du Sud vs Nouvelle-Zélande, Paarl (17h)

14 Février – Australie vs Bangladesh, Gqeberha (17h)

15 février – Antilles vs Inde, Cape Town (13h)

15 février – Pakistan vs Irlande, Le Cap (17h00)

16 février – Sri Lanka vs Australie, Gqeberha (13h)

17 février – Nouvelle-Zélande vs Bangladesh, Cape Town (13h)

17 février – Antilles vs Irlande, Cape Town (17h)

18 février – Angleterre vs Inde, Gqeberha (13h)

18 février – Afrique du Sud vs Australie, Gqeberha (17h)

19 février – Pakistan vs Antilles, Paarl (13h)

19 février – Nouvelle-Zélande vs Sri Lanka, Paarl (17h)

20 février – Irlande vs Inde, Gqeberha (13h)

21 février – Angleterre vs Pakistan, Cape Town (13h)

21 février – Afrique du Sud vs Bangladesh, Cape Town (17h00)

Phase à élimination directe

23 février – Première demi-finale, Cape Town (13h)

24 février – Deuxième demi-finale, Cape Town (13h)

26 février – Finale, Le Cap (13h)

Les demi-finales et la finale ont des jours de réserve