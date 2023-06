Coupe du monde féminine : Megan Rapinoe et Alex Morgan nommées dans l’équipe féminine des États-Unis avant la défense du titre | Nouvelles du football

Megan Rapinoe et Alex Morgan devraient disputer leur quatrième Coupe du monde féminine, aux côtés de plusieurs nouveaux visages, après que l’entraîneur-chef américain Vlatko Andonovski a dévoilé son équipe.

Près de deux décennies se situent entre les joueurs les plus âgés et les plus jeunes, l’attaquante de 18 ans Alyssa Thompson rejoignant Rapinoe, 37 ans, lors du tournoi commençant le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Thompson, qui a été impressionnante cette saison en tant que recrue pour Angel City dans la National Women’s Soccer League (NWSL), a été appelée dans l’équipe début avril contre la République d’Irlande, prenant la place de l’attaquante blessée Mallory Swanson.

Swanson est l’un des nombreux joueurs clés qui rateront la Coupe du monde pour les États-Unis, alors qu’ils visent une troisième victoire consécutive en tournoi.

Becky Sauerbrunn, Catarina Macario – qui s’est déchiré le ligament croisé antérieur l’an dernier alors qu’elle jouait pour Lyon – et le milieu de terrain Sam Mewis sont tous écartés.

La défenseure clé Naomi Girma gagne une place après avoir fait irruption sur la scène l’année dernière, tandis que la milieu de terrain non plafonnée Savannah DeMelo est une inclusion surprise.

À l’avant, Andonovski a fait confiance à la MVP de la NWSL, Sophia Smith et Trinity Rodman, ainsi qu’à Morgan, 33 ans.

La vieille garde aide à équilibrer la jeune équipe américaine Seules cinq joueuses – Megan Rapinoe, Alex Morgan, Julie Ertz, Kelley O’Hara et Alyssa Naeher – faisaient partie des équipes victorieuses de la Coupe du monde des États-Unis en 2015 et 2019.

« Nous nous attendons à ce que le niveau de jeu de cette Coupe du monde soit le meilleur qu’il ait jamais été, et toutes les équipes doivent suivre cette croissance », a déclaré Andonovski après avoir annoncé son équipe.

« Pendant des années, nous avons été en mesure de voir de visu où va le jeu et c’est excitant. Nous sommes fiers d’avoir été l’une des équipes ouvrant la voie au football international féminin et je sais que le tournoi montrera une fois de plus la monde à quel point ces joueurs sont formidables dans les 32 équipes. »

L’équipe complète des États-Unis

Gardiens : Aubrey Kingsbury (Washington Spirit), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Défenseurs : Alana Cook (OL Reign), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Emily Fox (North Carolina Courage), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (OL Reign), Kelley O’Hara (NJ/NY Gotham FC) , Emily Sonnett (OL Reign)

Milieux de terrain : Savannah DeMelo (Racing Louisville FC), Julie Ertz (Angel City FC), Lindsey Horan (Olympique Lyonnais, FRA), Rose Lavelle (OL Reign), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Andi Sullivan (Esprit de Washington)

Attaquants : Alex Morgan (San Diego Wave FC), Megan Rapinoe (OL Reign), Trinity Rodman (Washington Spirit), Sophia Smith (Portland Thorns FC), Alyssa Thompson (Angel City FC), Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC)

Quel est le calendrier de la Coupe du monde ?

La phase de groupes débutera le 20 juillet et se déroulent sur une période de deux semaines se terminant le 3 août et voir les vainqueurs et les deuxièmes de groupe se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se déroulent du 5 août pour 8 août.

Les quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, sont prévus pour 11 et 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulant le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.