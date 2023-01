Coupe du monde féminine : l’ouverture du match Australie contre l’Irlande s’est déroulée au Sydney’s Stadium Australia pour répondre à la demande de billets | Nouvelles du football

Le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine de la République d’Irlande contre l’Australie a été déplacé vers un nouveau lieu pour répondre aux demandes de billets.

Le match du 20 juillet, lors de la soirée d’ouverture du tournoi, aura désormais lieu au Stadium Australia de Sydney, qui a une capacité de 82 500 places.

L’affrontement devait initialement avoir lieu au stade Allianz, qui en détient 42 000.

Stadium Australia ne devait accueillir que des matchs à élimination directe, mais compte tenu de l’intérêt considérable pour les billets, la FIFA a pris la décision de déplacer le premier match de l’Australie dans le plus grand stade de Sydney.

Image:

Stadium Australia a une capacité de 82 500





La FIFA espère maintenant faire passer au moins 100 000 fans aux tourniquets pour les matchs de la soirée d’ouverture (Australie contre République d’Irlande à Sydney et Nouvelle-Zélande contre Norvège à Eden Park à Auckland).

“La mission de la FIFA est d’organiser cette année la plus grande et la meilleure Coupe du monde féminine de l’histoire, et les fans, ceux qui apportent de la couleur, de la passion et de l’ambiance aux stades feront partie intégrante du succès du tournoi”, a déclaré la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura. .

“Dans cet esprit, nous avons pris une décision qui permettra à plus de 100 000 supporters d’assister à la journée d’ouverture, offrant ainsi davantage d’opportunités aux supporters de participer à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA alors qu’un mois de football que nous n’oublierons jamais commence.”