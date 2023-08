Coupe du monde féminine : l’Espagne bat l’Angleterre pour son premier titre

SYDNEY –

L’Espagne célébrait dimanche son premier trophée de la Coupe du monde féminine après qu’une démonstration impressionnante s’est avérée trop forte pour l’Angleterre lors d’une victoire 1-0 pour La Roja.

Olga Carmona a marqué dans la première moitié de la finale et l’Espagne a tenu bon pour couronner le tournoi d’un mois.

Surmontant la tourmente qui avait entouré l’équipe, la victoire a fait de l’Espagne la première équipe à détenir les titres mondiaux des moins de 17 ans, des moins de 20 ans et des seniors en même temps. L’Espagne est le cinquième vainqueur en neuf éditions de la Coupe du monde féminine et a rejoint l’Allemagne en tant que deux seules nations à remporter les titres masculin et féminin.

Au coup de sifflet final, les joueurs espagnols se sont entassés devant leur but. Ils dansaient toujours sur le terrain jusqu’à la remise des trophées, où ils ont embrassé le trophée et levé les bras triomphalement alors que des paillettes dorées tombaient d’en haut.

« Nous avons beaucoup souffert au cours des 12 derniers mois, mais je pense que tout a une raison d’être. Cela a fait de nous une équipe plus forte », a déclaré Carmona. « Et c’est vraiment incroyable. Je ne sais pas exactement pourquoi l’Espagne est championne du monde, mais je pense que nous l’avons mérité. »

Les Lionnes tentaient de ramener une Coupe du monde en Angleterre pour la première fois depuis que les hommes l’avaient remportée en 1966. L’attente se poursuivra.

« Au début, vous avez l’impression d’avoir échoué en ne gagnant pas », a déclaré la capitaine anglaise Millie Bright. « Je pense que dans quelques semaines et ça s’arrangera, (nous) serons vraiment, vraiment fiers. »

Dans un match ouvert avec de multiples occasions pour les deux équipes, la frappe du pied gauche de Carmona à la 29e minute – terminant une contre-attaque rapide après que l’Anglaise Lucy Bronze a perdu la possession – est restée le seul but.

Carmona a également marqué le but vainqueur à la 89e minute de la victoire 2-1 de l’Espagne en demi-finale contre la Suède, devenant ainsi le premier joueur depuis Carli Lloyd en 2015 à marquer en demi-finale et finale de Coupe du monde.

L’Espagne a eu une chance de doubler l’avance à la 68e après qu’un examen VAR ait accordé un penalty pour le handball de Keira Walsh, mais la tentative de penalty de Jenni Hermoso a été sauvée par Mary Earps.

La victoire de l’Espagne survient malgré une quasi-mutinerie des joueurs l’année dernière. Quinze joueurs ont déclaré qu’ils s’éloignaient de l’équipe nationale pour leur santé mentale tout en réclamant un environnement plus professionnel.

Trois de ces joueuses – Ona Batlle, Aitana Bonmati et Mariona Caldentey – se sont réconciliées avec la fédération et ont participé à la Coupe du monde.

La victoire a aussi été un peu de rédemption pour La Roja, qui s’est inclinée 2-1 face à l’Angleterre en quarts de finale du Championnat d’Europe l’an dernier. L’Angleterre a remporté l’Euro à domicile.

« Je pense que nous tous, nous avons senti que cette équipe avait quelque chose de spécial », a déclaré Carmona. « Je crois que nous l’avons montré sur le terrain, nous l’avons montré en phase de groupes, en huitièmes de finale. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin. Nous n’avons jamais arrêté.

« L’année dernière, c’était différent, mais le football vous donne une seconde chance. Quelle meilleure chance que lors d’une finale de Coupe du monde et de pouvoir nous qualifier de champion du monde. »

L’Espagne a grandi au cours du tournoi. Après une défaite 4-0 contre le Japon en phase de groupes, l’Espagne a remplacé Misa Rodriguez par Cata Coll dans les buts. La Roja a rapidement rebondi en battant la Suisse 5-1 pour lancer le tour à élimination directe et a construit à partir de là.

« Quand nous avons découvert que nous avions l’Angleterre en finale, nous les avons analysés et avons vu comment ils jouaient », a déclaré Bonmati. « Nous l’avons bien préparé, nous sommes sortis confiants de ce que nous faisions, de notre jeu, de notre combat, de notre dévouement. »

L’Angleterre avait un élan avant le tournoi après avoir remporté l’Euro, mais trois des meilleures joueuses de l’équipe, la capitaine Leah Williamson, Fran Kirby et Beth Mead, avaient toutes des blessures au genou qui les éloignaient de l’équipe de la Coupe du monde.

Sarina Wiegman a été la première entraîneure à emmener ses équipes dans des matchs consécutifs pour le titre de Coupe du monde. Elle a mené les Pays-Bas à la finale en 2019, mais s’est inclinée 2-0 face aux États-Unis. Elle est maintenant 0-2 dans le match de championnat.

L’une des meilleures chances de l’Angleterre a été à la 16e lorsque le tir de Lauren Hemp a frappé la barre transversale. Une minute plus tard, Salma Paralluelo a couru vers le but mais n’a pas pu obtenir un tir net et Earps a arrêté la tentative d’Alba Redondo dans la course devant le filet.

L’Angleterre venait de remporter une victoire 3-1 contre l’Australie en demi-finale. Lauren James, qui a été la meilleure buteuse de l’équipe avec trois buts et trois passes décisives, a été contrainte de s’absenter deux matches après avoir été suspendue pour avoir piétiné la Nigériane Michelle Alozie pour ouvrir la phase à élimination directe.

Alors que James était disponible pour la finale, Wiegman a lancé Ella Toone et a utilisé l’ailier de Chelsea comme remplaçant en seconde période dans un double changement pour déclencher l’attaque.

L’entraîneur espagnol Jorge Vilda a titularisé Paralluelo, 19 ans, qui a marqué le but décisif pour l’Espagne contre la Suède, et le vainqueur du match en prolongation contre les Pays-Bas en quart de finale. Ces efforts l’ont aidée à remporter le titre de jeune joueuse du tournoi. Earps a remporté le Golden Glove du meilleur gardien de but et Bonmati a remporté le Golden Ball du meilleur joueur de la Coupe du monde.

Vilda a eu du mal à travailler avec Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, qui revenait encore d’un ACL déchiré l’année dernière. Pour la finale, Putellas était sur le banc au départ.

Putellas est entré dans le match avec 15 secondes à jouer dans le temps réglementaire, mais il y avait 13 minutes de temps d’arrêt. Après le match, Putellas était en larmes alors que ses coéquipières dansaient devant les fans brandissant des drapeaux derrière le banc de l’équipe.

Il y avait 75 784 fans à la finale au Stadium Australia, dont la grande joueuse de tennis Billie Jean King, portant le record de fréquentation du tournoi à plus de 1,975 million.