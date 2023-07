Coupe du monde féminine : les Lionnes Ella Toone, Jess Carter, Bethany England et Esme Morgan expliquent comment elles se sont améliorées en tant que joueuses au cours de la dernière année | Nouvelles du football

Toone : J’ai travaillé sur mes forces comme sur mes faiblesses

Image:

L’Anglaise Ella Toone a marqué contre le Brésil lors de la finale féminine à Wembley il y a quelques mois





Après avoir marqué lors de la finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne à Wembley, Ella Toone n’a cessé de s’épanouir au cours des 12 mois qui ont suivi cette fameuse victoire.

Elle a ajouté deux autres trophées à son cabinet avec l’Angleterre – la Coupe Arnold Clark et la Finalissima féminine, dans laquelle elle a également marqué – et a atteint sa première finale de coupe nationale avec Manchester United.

Réfléchissant à son année, elle a déclaré: « Dans le football, de petites choses vous développent toujours en tant que joueur et en tant que personne.

« Pour moi, jouer à Wembley lors de notre première finale de la FA Cup a été énorme et quelque chose dont j’ai vraiment beaucoup appris et cela m’a donné envie d’aller encore plus loin. Chaque jour à l’entraînement, vous vous donnez à 100% pour être le meilleur joueur que vous puissiez être.

« J’essaie toujours de travailler sur des trucs techniques. J’essaie toujours de voir où je peux faire mieux, mais aussi de développer mes forces ainsi que mes faiblesses.

« J’ai beaucoup travaillé cette année pour mieux utiliser mon corps, me mettre dans les poches et prendre de meilleures décisions dans le dernier tiers. Ces petites choses sur lesquelles je vais continuer à travailler et j’espère qu’elles aideront à venir la Coupe du monde. «

Ce ne sera que le deuxième tournoi majeur pour Toone, mais une perspective totalement différente des Euros à domicile de l’été dernier. Cependant, le milieu de terrain est prêt à relever le défi.

« Il va certainement y avoir quelques barrières et quelques choses qui vont être difficiles d’être loin de chez soi pendant si longtemps, d’être à l’autre bout du monde avec le décalage horaire », a-t-elle ajouté.

« Mais je pense que nous avons un grand groupe de personnes qui se comprennent et seront toujours là les unes pour les autres, donc quand les gens ont des jours de repos, nous les reprenons.

« Nous sommes confrontés à des adversaires encore plus coriaces, mais nous sommes simplement ravis d’y aller et de nous lancer dans tout cela, et de nous assurer que lorsque nous serons là-bas, nous prendrons soin les uns des autres. »

Alessia Russo admet que quitter Manchester United a été une décision très difficile, mais elle se concentre actuellement sur une bonne performance pour l’Angleterre à la Coupe du monde.



Angleterre: comment le mouvement des Spurs peut aider à la Coupe du monde

Alors que certains joueurs étaient presque assurés d’être inclus dans l’équipe de Coupe du monde de Sarina Wiegman, il y en avait beaucoup qui devaient se battre pour leur place – l’attaquant de Tottenham Bethany England en étant un.

Son déménagement de janvier aux Spurs de Chelsea pour un montant record britannique était, en partie, pour essayer de faire partie de l’équipe de la Coupe du monde, ayant également fait partie de l’équipe gagnante de l’Euro.

Cela a également porté ses fruits pour l’Angleterre, avec 12 buts en 12 matchs WSL pour Tottenham et son retour dans l’équipe des Lionnes à temps pour son voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Image:

Bethany England a marqué 12 buts pour les Spurs après son transfert de Chelsea en janvier





Discutant de sa décision de déménager plus tôt cette année, l’Angleterre a expliqué: « Je pense qu’il y avait finalement de nombreuses raisons pour lesquelles je suis partie, la Coupe du monde étant l’une d’entre elles.

« Au début, c’était complètement différent. Je dirais que c’était un choc culturel ainsi que la norme d’une certaine manière parce qu’ils étaient dans une position où ils luttaient. Je n’avais jamais participé à une bataille de relégation auparavant, donc c’était un Quand vous savez que vous avez quelque chose à perdre, il est plus difficile de ne pas laisser le côté émotionnel vous affecter.

« C’était des combats au jour le jour alors qu’à Chelsea, tu es tellement habitué à être dans une position où tu gagnes que tu ne t’es pas senti comme ça depuis très longtemps.

Image:

Bethany England a remporté l’Euro 2022 avec l’Angleterre l’été dernier





« J’ai dû assumer un nouveau rôle où je suis devenu plus un leader. Je menais de l’avant, je devais essayer de faire bouger les choses beaucoup plus et évidemment ne pas avoir le ballon autant que j’avais l’habitude de le faire. l’avoir.

« Je pense que d’une certaine manière, cela a changé une partie de mon jeu et a également renforcé d’autres parties. Les gens diraient que cela a porté ses fruits, mais finalement, je pense que si j’étais resté là où j’étais, assis sur le banc, je ne serais jamais ici aujourd’hui.

» J’espère que ça va m’aider [at the World Cup] en termes de je peux ajouter des objectifs pour l’équipe. Je pense que c’est avant tout mon travail d’attaquant et je veux mettre le ballon dans les filets, peu importe comment il peut entrer.

« La chose la plus importante est de se diriger vers la Coupe du monde, Sarina a été dans une position où elle a pu me voir davantage, jouer régulièrement, marquer des buts, alors que je pense qu’en entrant dans l’Euro, elle n’en avait vu que des extraits.

« Ils savent que je peux déjà apporter cela à cette équipe et j’espère que je serai dans une position où je pourrai aider à le montrer. »

Carter : Ma saison à combustion lente

La défenseuse de Chelsea Jess Carter s’est retrouvée à maintenir une présence régulière dans l’équipe d’Angleterre depuis l’Euro de l’été dernier, mais a admis qu’elle avait trouvé le début de la saison 2022/23 difficile alors qu’elle luttait pour une place de titulaire permanente.

Elle a déclaré: « Personnellement, en partant de l’Euro, je ne suis pas entrée dans la saison avec la meilleure forme ou la meilleure forme parce que je n’ai pas joué, je n’étais pas en forme au moment où la saison est arrivée, donc en fait , c’était une combustion très lente pour moi.

« Je n’ai vraiment joué que juste avant Noël, donc c’était vraiment difficile de passer de l’Euro à la saison, mais petit à petit, j’ai réussi à retrouver mes marques et à aider Chelsea tout au long de la saison.

« Pour être honnête, je ne l’ai pas très bien géré au début, mais je pense que je devais juste essayer de comprendre rapidement ce que je devais faire pour retrouver la forme et la fraîcheur. ouvrir des conversations honnêtes avec l’Angleterre et mon club sur la façon dont je pourrais le faire. »

Carter est également dans une position unique en tant que vainqueur en série avec le club et le pays. Chelsea a remporté un autre doublé national la saison dernière avec des triomphes en WSL et en FA Cup, ainsi que deux autres trophées anglais.

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les similitudes et les différences entre les deux équipes, Carter a expliqué : « Je pense que la similitude en termes de niveau est si élevée et que la profondeur et la qualité des équipes des deux équipes sont si élevées.

Image:

La défenseuse de l’Angleterre et de Chelsea, Jess Carter, a décrit sa saison 2022/23 comme une « combustion lente » malgré les trophées remportés





« En termes de différences, ils sont juste un style de jeu différent. Essayer de s’adapter les uns aux autres quand nous arrivons en Angleterre est quelque chose avec lequel je pense que j’avais l’habitude de lutter au début, essayant de construire des relations avec des joueurs que vous n’avez jamais jouer avec donc je pense que cela peut parfois prendre son temps pour assembler cela.

« Aussi similaires que nous soyons, chaque manager a une philosophie légèrement différente. Ce sont deux top managers qui réussissent tous les deux très bien, alors essayer de s’adapter à chaque philosophie peut parfois être difficile, mais quand nous venons ici, Sarina explique ce dont elle a besoin et veut de l’équipe assez facilement, donc c’est assez facile de monter à bord. »

Millie Bright se dit très fière de diriger l’Angleterre en tant que capitaine lors de la Coupe du monde de cette année et est satisfaite de la façon dont elle s’est remise d’une blessure au genou.



Morgan : Ma mentalité a beaucoup changé cette année

Pour la défenseuse de Man City Morgan, elle vivra son premier tournoi majeur cet été, étant devenue un incontournable de l’équipe de Wiegman au cours des derniers mois.

Cela complète un beau retour pour la jeune femme de 22 ans après s’être fracturé la jambe en septembre 2021, après avoir cimenté sa place dans le onze de départ de Man City et dans l’équipe d’Angleterre.

En réfléchissant aux 12 derniers mois, elle a déclaré: « Je pense que j’ai appris à être beaucoup plus cohérente parce que je n’ai jamais vraiment eu de patch avec City où je jouais chaque semaine, mais cette année, j’ai réussi à percer l’équipe et m’imposer comme titulaire régulier.

Anton Toloui de Sky Sports s’assoit avec Esme Morgan pour discuter de l’appel à la Coupe du monde de Sarina Wiegman qui a failli manquer, en regardant le triomphe de l’Angleterre l’été dernier et ses espoirs de remporter le tournoi.



« Il s’agissait donc simplement de trouver des moyens au jour le jour à l’entraînement d’essayer de rester concentré sur la tâche, d’être cohérent, de revoir les matchs et de trouver de petits domaines dans lesquels je peux m’améliorer.

« J’ai tellement appris en étant dans des camps parce que je pense que c’est juste un autre niveau quand vous êtes entouré des meilleurs de votre pays, d’autres pays et contre qui vous jouez. Je pense que le jeu de l’Australie, j’ai appris tellement de cela en termes de préparation et d’état d’esprit.

« J’ai juste pris beaucoup de leçons précieuses et j’ai grandi. Le côté mental de mon jeu s’est beaucoup développé cette année, gardant ma confiance élevée, appréciant mon football et étant reconnaissant de pouvoir jouer après avoir été absent pendant si longtemps. année. »

Morgan est entré dans un environnement d’autocuiseur, beaucoup s’attendant à de grandes choses de l’Angleterre après leur victoire à l’Euro.

Image:

Esme Morgan participera à son premier tournoi majeur pour l’Angleterre cet été





« En interne, vous n’êtes pas vraiment au courant de ces choses », a-t-elle ajouté. « Je pense toujours que lorsque vous êtes dans l’équipe et que vous vous entraînez et jouez au jour le jour, une grande partie du récit externe n’entre pas en quelque sorte dans le groupe et c’est vraiment ce que je ressens.

« Nous semblons tous être vraiment détendus et pas trop concentrés sur ce que nous voulons accomplir. Nous voulons bien faire, mais nous avons une grande conscience qu’il y a beaucoup d’équipes très talentueuses qui ont les mêmes aspirations que nous .

« Mais je pense que l’expérience des filles qui sont allées à l’Euro l’année dernière sera tellement vitale une fois qu’elle entrera dans la compétition et que le bruit deviendra encore plus fort. »

Quel est le calendrier de la Coupe du monde ?

La phase de groupes débutera le 20 juillet et se déroulent sur une période de deux semaines se terminant le 3 août et voir les vainqueurs et les deuxièmes de groupe se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se déroulent du 5 août pour 8 août.

Les quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, sont prévus pour 11 et 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulant le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.