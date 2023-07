Coupe du monde féminine : les joueuses espagnoles et néerlandaises semblent se moquer du haka maori avant le tournoi | Nouvelles du football

Des joueuses espagnoles et néerlandaises ont été filmées semblant se moquer du haka maori avant la Coupe du monde féminine.

Le tournoi devrait avoir lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, dont les équipes de rugby exécutent un haka avant les matchs, à partir du 20 juillet.

Une vidéo de quatre joueurs espagnols tentant la danse traditionnelle est brièvement apparue sur les réseaux sociaux de l’équipe nationale avant d’être retirée.

Le clip a été pris lors de la première séance d’entraînement de l’équipe à Auckland samedi soir, peu de temps après leur arrivée dans le pays pour commencer leurs préparatifs pour le tournoi.

La semaine dernière, l’équipe nationale néerlandaise a également été critiquée pour avoir publié une vidéo d’un membre de l’équipe semblant se moquer du haka sur Instagram.

La FIFA a déclaré dans un bref communiqué : « Comme il s’agit d’une affaire d’équipe, nous ne ferons aucun commentaire. »

Qu’est-ce qu’un haka ?

Selon le site Web du tourisme néo-zélandais, un haka est une « danse ou un défi de guerre cérémoniel maori ». Il est généralement exécuté en groupe et représente une démonstration de la fierté, de la force et de l’unité d’une tribu.

La danse comprend le piétinement du pied, la saillie de la langue et des claquements rythmiques du corps pour accompagner un chant fort. Les mots d’un haka décrivent souvent poétiquement les ancêtres et les événements de l’histoire de la tribu.

Haka dans le sport

Image:

L’équipe de rugby All Blacks de Nouvelle-Zélande exécute un haka avant un match de championnat de rugby contre l’Argentine





L’équipe de rugby néo-zélandaise exécute un haka «Ka Mate» devant son adversaire dans le cadre d’un rituel d’avant-match.

Les Black Ferns, l’équipe féminine de rugby de Nouvelle-Zélande, sont également célèbres pour avoir interprété le haka «Ko Uhia Mai», qui signifie «Que cela soit connu» et a été composé par Whetu Tipiwai.

