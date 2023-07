Coupe du monde féminine : les États-Unis contre le Vietnam en chiffres

L’équipe nationale féminine des États-Unis affrontera le Vietnam lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 vendredi à Eden Park (21 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Les États-Unis se sont qualifiés pour les neuf éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, ce que seuls six autres pays ont accompli. Pendant ce temps, le Vietnam fait ses débuts en Coupe du monde féminine après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022 et remporté une éliminatoire contre le Taipei chinois et la Thaïlande.

Le Vietnam sera sans aucun doute l’outsider vendredi, mais a-t-il le talent pour créer la surprise ? Regardons la correspondance par les chiffres via l’équipe de recherche FOX Sports Soccer :

4 399 — Des jours se seront écoulés entre la dernière défaite de l’USWNT en phase de groupes lors de la Coupe du monde (contre la Suède en 2011) et son match d’ouverture contre le Vietnam.

1 476 — Jours depuis que l’USWNT a battu les Pays-Bas 2-0 pour remporter la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 — du moins à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où ce sera le samedi 22 juillet. Cependant, aux États-Unis, ce sera le vendredi 21 juillet, donc 1 475 jours.

32 — Classement mondial FIFA du Vietnam ; l’USWNT est classé premier.

27 – Apparitions que Nguyen Thi Thanh Nhan a enregistrées pour le Vietnam à seulement 21 ans, marquant sept buts lors de ces matches.

16 – Buts marqués par le Vietnam contre les Maldives lors de leur match d’ouverture des éliminatoires de la Coupe du monde (16-0 le 23 septembre 2021 à Douchanbé, au Tadjikistan).

15 – Matchs que l’USWNT a disputés contre des équipes de la Confédération asiatique de football (AFC) lors de la Coupe du monde de tous les temps, avec une fiche de 11-4-0 (WDL) lors de ces matchs.

13 – Buts marqués par les États-Unis contre la Thaïlande lors du match d’ouverture des deux équipes à la Coupe du monde féminine 2019. C’est le plus grand nombre de buts marqués par une équipe en Coupe du monde.

8 — Le Vietnam est l’un des huit pays de cette Coupe du monde féminine qui fera ses débuts en 2023.

6 – Les joueuses de l’équipe féminine vietnamienne de la Coupe du monde qui ont enregistré plus de 50 apparitions internationales pour leur pays.

5 – Le nombre de fois que le capitaine vietnamien et meilleur buteur de tous les temps Huynh Nhu a remporté le prix du joueur vietnamien de l’année ; elle est également la seule joueuse de l’équipe vietnamienne à avoir joué à l’extérieur du pays.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports États-Unis Viêt Nam Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES