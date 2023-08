Coupe du monde féminine : les États-Unis contre la Suède en chiffres

Les États-Unis et la Suède ajouteront un nouveau chapitre à leur féroce rivalité dimanche, en s’affrontant pour la première fois en huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA ( la couverture commence à 4 h HE, avec un coup d’envoi à 5 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ).

La Suède a pris le meilleur sur les États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, battant les Américains, 3-0, mais les États-Unis ont remporté le dernier match de Coupe du monde avec la Suède en 2019, 2-0.

Voici une ventilation statistique des performances des deux équipes au tournoi jusqu’à présent:

54 — En trois matchs, 54 % des tirs de la Suède ont été tirés sur coups de pied arrêtés, le taux le plus élevé parmi les équipes à élimination directe.

20 – L’USWNT est invaincue dans un record de la Coupe du monde féminine de 20 matchs consécutifs, sa dernière défaite contre (vous l’avez deviné) la Suède lors de la phase de groupes de 2011.

9 — Les États-Unis sont le seul pays qui s’est qualifié pour les neuf phases à élimination directe de la Coupe du monde féminine.

7.8 – L’USWNT a généré 7,8 buts attendus en phase de groupes, le quatrième plus grand nombre de toutes les équipes du tournoi de cette année.

7 – Les États-Unis et la Suède se rencontreront à la Coupe du monde féminine pour la septième fois, le plus grand nombre de deux équipes se sont affrontées à la Coupe du monde féminine.

5 – L’USWNT a récolté cinq points en phase de groupes, son plus petit nombre de points à la Coupe du monde féminine.

4 – La Suède a inscrit quatre buts sur corner, le plus grand nombre d’une équipe en phase de groupes lors des quatre dernières Coupes du monde féminines.

3 — Amanda Ilestedt mène la Suède avec trois buts — tous de la tête — lors de cette Coupe du monde féminine. Elle est à égalité avec cinq autres joueuses au troisième rang de la compétition. Hinata Miyazawa et Alexandra Popp en ont quatre chacune.

2 – L’USWNT n’a jamais été blanchi deux fois lors d’une seule Coupe du monde. Les États-Unis ont été blanchis pour la dernière fois lors de matchs consécutifs en mars 2017 contre l’Angleterre et la France, bien que Popp ait été éliminé avec l’Allemagne.

0,7 – L’USWNT a concédé neuf tirs au plus bas du tournoi et 0,7 buts attendus en phase de groupes.

« Il y a cette idée fausse qu’à l’intérieur, nous n’allons pas bien » – Sophia Smith de l’USWNT à propos du prochain match contre la Suède

