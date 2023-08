Coupe du monde féminine: le patron de la FIFA, Gianni Infantino, insiste sur le fait que l’organisation est «une pionnière» pour le football féminin après des critiques sur les commentaires sur l’égalité de rémunération | Nouvelles du monde

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré à Sky News que les hommes ne devraient pas « imposer ce qu’ils pensent que le football féminin devrait être » et copier le jeu masculin d’une « mauvaise manière ».

Dans une interview exclusive avant le Coupe du monde féminine final, M. Infantino a déclaré que la FIFA était « un pionnier » en investissant dans le football féminin – contrairement aux critiques de l’instance dirigeante.

Cela vient après que le patron du football mondial a fait remarquer que les femmes besoin de « nous convaincre les hommes » ce qui est nécessaire et de « choisir les bons combats » qui avaient été « mal interprétés ou mal utilisés » – mettant en évidence les régions du monde qui ne sont pas convaincues de la nécessité d’investir dans le football féminin.

Interrogé sur le contrecoup, M. Infantino a exhorté les critiques : « Venir, se joindre, parler ensemble, avancer ensemble, croire en ce que nous faisons, croire en faire les bonnes choses. Ensemble, nous sommes tous plus forts et ensemble, nous pouvons changer les choses. »

Les joueurs anglais célèbrent dans le vestiaire après leur victoire





Sydney se prépare à la conclusion de la plus grande Coupe du Monde Féminine de l’histoire – avec Angleterre et l’Espagne se rencontrant pour leur première finale dimanche – après des audiences record et des revenus de 570 millions de dollars (448 millions de livres sterling) attendus.

Lors d’une conversation près du pont du port de Sydney, M. Infantino a déclaré à Sky News: « Ce que j’aimerais voir, ce sont en effet des femmes pour nous dire comment le football féminin devrait être plutôt que des hommes imposant ce qu’ils pensent que le football féminin devrait être, copiant souvent le football masculin et peut-être copier dans le mauvais sens.

« Nous voulons donc être pionniers. En ce qui concerne FIFA est concerné, et en ce qui me concerne, je pense que nous avons montré avec les faits à travers le monde que nous sommes très ouverts, que nous sommes transparents, que nos portes sont grandes, grandes ouvertes.

« Nous savons aussi que nous ne sommes pas tous partout dans le monde ouverts et ensemble avec les femmes… tous ensemble, tous ceux qui ont la même philosophie, les choses doivent encore changer, après les combats que nous avons tous menés pour changer beaucoup des choses.

« Eh bien ensemble – luttons pour ouvrir toutes ces portes qui ne sont pas encore ouvertes – pour les rendre aussi ouvertes que celles de la FIFA et les ouvrir encore plus et arriver là où nous voulons tous arriver.

« Je pense que si nous faisons cela, si nous continuons ensemble, les résultats seront encore bien meilleurs que cette fantastique Coupe du monde, qui était déjà excellente. »

L’Espagne célèbre sa place en finale après avoir battu la Suède





Mais le discours prononcé par M. Infantino vendredi a fait la une des journaux loin de la finale au Stadium Australie – avec un examen minutieux du ton quand on parle de la croissance du football féminin.

M. Infantino a déclaré: « Parfois, il est important que les gens écoutent l’intégralité d’une discussion, d’un raisonnement, car parfois – en effet sortis de leur contexte – certains mots peuvent être mal interprétés ou mal utilisés.

« Je pense que ce que la FIFA a fait ces dernières années a vraiment agi comme un pionnier dans le football féminin.

« Nous avons multiplié par 10 les primes par rapport à mes débuts.

« Les conditions pour les hommes et les femmes des équipes nationales sont déjà absolument égales – la Coupe du monde du Qatar pour les hommes, la Coupe du monde Australie-Nouvelle-Zélande pour les femmes. Exactement la même condition. Parce que c’est mondial, parce que c’est comme ça que ça doit être.

« Nous allons plus loin. Nous travaillons sur la voie de l’égalité salariale. »

Les Lionnes joueront pour leur part d’un pot de prix accru de 110 millions de dollars (86,1 millions de livres sterling) pour ce tournoi. C’est plus de trois fois ce qui était proposé pour la Coupe du monde féminine 2019 en France, mais toujours nettement inférieur aux 440 millions de dollars (346 millions de livres sterling) attribués lors de la compétition masculine de 2022 au Qatar.