Coupe du monde féminine: l’Australie et la Nouvelle-Zélande remportent le tournoi de lancement alors que la sécurité a augmenté après le tir | Nouvelles du monde

Un stade plein à craquer pour un match mémorable

Des dizaines de milliers de fans de football et de purs et durs dévoués se sont rendus au Stadium Australia à Sydney pour le premier match de Coupe du monde féminine dans le pays.

La participation de plus de 75 000 personnes a reflété la demande, de sorte que les grands organisateurs ont dû changer de lieu.

Les Australiens ont adopté la compétition et sont ravis d’accueillir les étrangers dans le pays après sa politique de fermeture des frontières pendant la pandémie de COVID-19.

À l’extérieur du stade, vous pouviez entendre la foule applaudir alors que les coorganisateurs affrontaient l’Irlande.

Les Irlandais font leurs débuts en Coupe du monde et si les Australiens ont un faible pour les habitants de l’île d’Émeraude, la concurrence est féroce.

Naturellement, les Irlandais étaient moins nombreux que les fans australiens, mais cela n’a pas refroidi leur moral.

Les supporters ont dit qu’ils étaient là pour soutenir les filles en vert et faire la fête, quel que soit le résultat final.

Lorna Conlen et ses deux jeunes fils australo-irlandais étaient là, tous parés de vert.

Elle a déclaré: « C’est vraiment excitant pour nous tous, surtout après quelques années de confinement en Australie, en particulier d’avoir notre équipe féminine ici. C’est une énorme réussite pour elles. »

L’équipe nationale australienne, les Matildas, bénéficie également d’un public solide et fidèle et le nombre de femmes et de filles qui se lancent dans le football augmente rapidement.

Le monde du football s’attend à ce que cette compétition mondiale soit un moment décisif pour le sport.