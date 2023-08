Coupe du monde féminine : l’Angleterre se qualifie pour les KO alors que Lauren James inspire la défaite 6-1 contre la Chine | Nouvelles du monde

Les Lionnes d’Angleterre ont atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine après une victoire dominante 6-1 contre la Chine à Adélaïde.

Les championnes d’Europe n’avaient besoin que d’un point contre les vainqueurs de la Coupe d’Asie féminine pour décrocher la première place du groupe D.

Mais ils ont calmé les nerfs au début du match quand Alessia Russo a accroché le premier match après seulement quatre minutes.

Image:

Alessia Russo a donné l’avantage à l’Angleterre après seulement quatre minutes





Lauren Hemp a ajouté une deuxième 26 minutes, avant que Lauren James ne marque son deuxième but merveilleux enroulé de la Coupe du monde pour porter le score à 3-0 avant la mi-temps.

James pensait qu’elle avait ajouté un quatrième avec une autre frappe à longue distance magnifiquement placée avant la pause.

Cependant, l’arbitre l’a exclu après un examen.

VAR a de nouveau puni l’Angleterre après la mi-temps, lorsque la Chine a obtenu un penalty.

Image:

Le Chinois Wang Shuang marque le premier but de son équipe du match sur penalty





Les Lionnes ont concédé pour la première fois du tournoi après que Lucy Bronze ait semblé manipuler le ballon et ait reçu un carton jaune après l’examen.

Wang Shuang en a retiré un pour la Chine sur place pour donner de l’espoir aux Chinois, alors que les Lionnes ont laissé leur avance glisser à 3-1.

Mais une autre superbe frappe de James a restauré un coussin de trois buts pour l’Angleterre.

Les supporters anglais sont « absolument en effervescence » après une victoire écrasante Par Nicole Johnston à Sydney Les supporters anglais ont enfin remporté la victoire qu’ils attendaient. Une victoire confiante et écrasante laissant la Chine dans son sillage. Les Lionnes ont marqué but après but. Dans la fan zone de Sydney, la plupart des spectateurs ont soutenu la Chine, mais quelques groupes anglais ont également regardé le match de fin de soirée. « Je suis tellement heureuse que je suis absolument bourdonnante », a déclaré Maya Walden. Elle a voyagé d’Angleterre en Australie pour le tournoi. « Je savais que nous allions gagner, mais je ne pensais pas du tout que ce serait à cette échelle. » Quant au moment préféré de Maya : « Juste tout. Je pense que lorsque Lauren James a marqué la première fois, c’était incroyable. Pour les fans de la Chine, ce fut une soirée difficile. Les champions de la Coupe d’Asie n’ont marqué qu’un but sur penalty et ont eu du mal contre l’Angleterre. L’étudiant universitaire Lincoln Xue a pris la perte avec élégance. « Je suis définitivement assez triste mais ça va et je pense que nous avons eu quelques occasions mais nous ne les avons pas saisies », m’a dit Xue. « L’Angleterre est championne d’Europe.

Il est indéniable que l’attaquante de Chelsea a inscrit son deuxième but du match, alors qu’elle a produit une sublime volée du pied latéral pour la première fois dans le coin le plus éloigné du filet.

Et le héros de l’Euro, Chloe Kelly, a sauté sur une erreur de gardien de but de Zhu Yu pour en faire cinq.

Image:

L’Anglaise Chloe Kelly célèbre son cinquième but





Rachel Daly a complété le score pour porter le score à 6-1 lors d’une victoire écrasante en Angleterre.

James s’est vu refuser son tour du chapeau lorsque la patronne anglaise Sarina Wiegman l’a enlevée avec 10 minutes à faire – vraisemblablement avec un œil sur le prochain tour.

Le double buteur a déclaré: « C’est ce dont sont faits les rêves. Heureux pour l’équipe et tout le monde bourdonne et a hâte de passer au tour suivant.

« Je me sentais libre, que je sois sur l’aile ou au milieu, je suis simplement heureux d’être sur le terrain en train de jouer et de profiter de mon football. Je suis également heureux de pouvoir contribuer aux buts. »

Lors de sa superbe première fois au deuxième poteau, elle a ajouté: « Je pense comme le dernier match, j’ai juste pensé » Pourquoi pas? Frappez-le et voyez ce qui se passe « . »

Et elle a dit que plus est à venir, ajoutant: « Bien sûr, chaque jour, chaque match, je cherche à m’améliorer et à m’améliorer, il y a encore de nombreuses années d’amélioration, je peux toujours m’améliorer. J’ai juste besoin de rester concentré et j’espère ça peut arriver. »

Image:

James vole dans son deuxième – et le quatrième but de l’Angleterre





La manager Wiegman a apporté trois changements à sa formation de départ des Lionnes – avec Katie Zelem commençant la Coupe du monde pour la première fois, et Jess Carter et Hemp revenant dans le onze de départ.

Cinq joueurs qui ont remporté l’Euro l’an dernier n’étaient pas disponibles pour la confrontation avec la Chine.

Mais l’Angleterre n’a pas été déconcertée et a livré sa performance la plus assurée du tournoi jusqu’à présent.

Wiegman a déclaré par la suite : « Je suis très ravi, j’ai dit avant le match que nous allions faire des choses un peu différentes de ce que nous faisions auparavant et nous avons très bien fait, cela montre à quel point cette équipe est adaptative et je pense qu’ils s’amusent.

« Je pense qu’aujourd’hui, cela a très bien fonctionné, les joueurs se sont sentis à l’aise. Ce que nous voulons, ce sont les qualités que nous avons maintenant pour essayer de les utiliser un peu plus. »

Concernant la performance de James, Wiegman a ajouté : « Elle se sent bien, vous pouvez le voir, elle a fait des choses spéciales aujourd’hui. Malheureusement, un but a été annulé, mais elle coule sur le terrain. »

Wiegman reste discret sur Walsh

Les Lionnes ont réservé leur place dans les 16 derniers sans le milieu de terrain clé Keira Walsh, qui a été exclu d’au moins cet affrontement avec un problème au genou non divulgué après une blessure lors du dernier match contre le Danemark.

Wiegman ne s’est pas engagé lorsqu’on lui a demandé avant le match si Walsh serait en mesure de jouer un autre rôle dans le tournoi.

Walsh a été étiré dans la première moitié du match de l’Angleterre contre le Danemark à Sydney vendredi avec ce qui semblait être une grave blessure au genou, bien que des analyses aient depuis montré que le joueur de 26 ans n’a pas subi de blessure au LCA comme on le craignait initialement.

« Keira va bien. Ce n’est pas un ACL. Je ne peux pas vous donner plus d’informations », a déclaré Wiegman.

« Ce n’est pas bien de perdre des joueurs. D’abord pour eux, et ensuite pour l’équipe, mais nous sommes là pour passer à autre chose.

« Cela fait partie du sport, ce n’est pas agréable, mais nous devons avancer, nous adapter à la nouvelle situation et trouver un moyen, et amener 11 joueurs sur le terrain avec qui nous pensons pouvoir gagner le match. »

Image:

La patronne de l’Angleterre, Sarina Wiegman, salue les supporters anglais au Hindmarsh Stadium d’Adélaïde, en Australie, après que son équipe ait atteint les 16 derniers de la Coupe du monde





Les Lionnes, classées quatrièmes, ont battu Haïti 1-0 lors de leur match d’ouverture et le Danemark 1-0 lors du deuxième match de groupe du tournoi.

Les vainqueurs de groupe et les deuxièmes accèdent aux huitièmes de finale.

En remportant leur groupe, l’Angleterre s’est assurée d’un match à élimination directe contre le Nigeria lundi – en évitant l’Australie, pays hôte.

Le prochain tour des matches à élimination directe aura lieu du 5 au 8 août.